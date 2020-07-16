【封殺華為】英國配合美國打壓華為　其他西方國家如何應對

特朗普（Donald Trump）政府對中國企業華為的舉措再次升級：美國國務院7月15日發表聲明宣布對華為等中國科技公司的某些僱員實施簽證限制。

除此之外，美國還在不斷呼籲盟友加入到抵制華為的行列中。英國7月14日正式宣布剔除華為5G設備的時間表。對此，美國總統特朗普稱是他勸說的結果。而中國對英國非常不滿，中國駐英國大使劉曉明喊話英國「所有決定都有代價」，暗示報復。

美國和中國都在施壓，美國盟友到底在華為問題上如何應對這樣的兩難局面的？

英國：分階段排除

按照約翰遜（Boris Johnson）政府7月14日的說法，政府將從12月31日起禁止電訊運營商購買華為5G設備，並計劃在2027年之前將華為排除出英國的5G設備供應。

注意，約翰遜排除華為的決定不是立即生效，這就為英國未來做出決策調整留有餘地。此前，英國政府也多次在華為問題上反覆，不排除它日後仍會推翻現在的決定。再者，英國如今的表態受到了美國的施壓，脱歐後的英國希望儘快與美國達成自貿協議，在華為問題上對美妥協是對美「投其所好」的一步。另外，美國進行大選季，特朗普能否連任尚不確定，英國且禁且看。

法國：建議勿用，不設禁令

早在2019年年底，法國初級經濟部長盧納歇爾（Agnes Pannier-Runacher）曾稱，不會追隨美國，不會「封殺」華為5G技術和設備。而今年（2020年）7月6日，法國網絡安全局負責人普帕爾（Guillaume Poupard）表示，法國在5G網絡建設中不會完全禁止使用華為設備，但會敦促國內運營商避免改用該公司設備。對那些已經使用華為設備的運營商來說，法國提供的授權期限為3年到8年不等。

法國的意思很明確：不會禁止企業的決定，但會建議法國運營商另尋替代品。

美國政府不僅自己將華為拒之門外，還頻繁向盟友施壓，要求抵制華為（點擊大圖瀏覽）

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加拿大：拖延做決定

加拿大遵從美國的要求將華為高管孟晚舟扣押，可在是否使用華為5G問題上，加拿大一直沉默。加拿大創新、科學和工業部部長貝恩斯（Navdeep Bains）拒絕接受採訪，且不願透露何時就華為問題作出決定。其發言人只是發表聲明：「加拿大人可以放心，我們不會在國家安全問題上妥協……我們的政府已明確表示，將採取一種兼顧國內和國際考量的做法，為加拿大人作出最佳決定。」

加拿大現在很明顯是以拖待變。

新西蘭：既不禁，也不用

相較之下，新西蘭的態度既堅定，實際上也暗藏玄機。政府通信安全部（GCSB）部長利特爾（Andrew Little）7月15日稱不會效仿英國頒佈對華為的禁令。「新西蘭沒有禁止任何電訊供應商，然而，根據2013年電訊（攔截能力和安全）法案（TICSA），我們有一個完善和獨立的監管程序來確保我們的網絡安全。」

可是與此同時，華為也沒有通過新西蘭依據TICSA設立的相關規定。使得華為實質上並不能參與新西蘭的網絡建設。

新西蘭不會完全跟隨美國，但也不是站隊中國。

德國：暫不排除

此前，德國總理默克爾（Angela Merkel）多次表示不會在5G建設中排除特定企業。7月14日，德國聯邦政府發言人表示，應制定對移動網絡運營商的安全要求，以便僅從可信賴的供應商和製造商那裏獲得核心基礎設施的組件。聯邦政府仍在討論這個可信度應該如何審查。

相對來看，德國的態度比較堅定，但「可信賴」這樣的定義仍有解讀的空間。

不做「非此即彼」選擇

美國近兩年將華為拒之門外，特朗普、蓬佩奧（Mike Pompeo）等人更是多次呼籲盟友做選擇。從美國一眾盟友的表態可以看出，它們並沒有立即站隊美國，同時也沒有完全選擇華為。它們在作出決定時要麼是一拖再拖，如加拿大，要麼是嘴上回應着美國、行動上慢一步，如英國、新西蘭和法國等。

這樣的做法比較精明、巧妙，既不完全得罪美國，也不徹底關掉與華為合作的大門。英法德等國家很清楚，美國與華為背後的問題是美國與中國的較量，以得罪中國的代價來討好美國不符合自身的利益，反之亦然。在中美博弈結果尚不明確、變數仍存的當下，為自己留有轉圜的空間變成了這些國家的選項。

華為問題只是當下中美關係的一個縮影，新疆、南海、香港、台灣等問題上，各國也是在中美之間謹慎選擇。對美國來說，一呼百應的時代正在落幕。在美國盟友眼中，自身利益有時要大過美國的命令。他們態度各異，很難統一，美國難以集結一個圍堵華為的西方陣營。對中國來說，美國的盟友走平衡路線，這就為當下乃至未來的合作留有空間。