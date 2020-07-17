與TikTok決戰印度市場　Google和Facebook準備開出怎樣的天價

到7月中旬，隨着中印前線尤其是加勒萬河谷局勢的基本冷卻，新德里的政界、財經界人士逐漸把目光聚焦回經濟話題，而7月中旬於網絡領域發生的幾件事正讓外界興奮不已。

隨着中國企業字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok（抖音國際版）有迹象在印度解封，而美國數字巨頭Google、Facebook等也正式斥資百億美元要大舉進入印度市場，產業人士期待的龍虎相搏似乎即將在印度市場出現，一個問題也隨之而來，後者為了打贏這場決戰，到底肯付出多少代價，掏出多少錢呢？

TikTok的生存之路

對新德里的觀察家們來說，TikTok的解封理應是時間問題。這不僅與TikTok在印度各地為至少幾十萬低收入、低學歷人群提供了一條展示自己、自食其力的生路有關，更在於其母公司可能在印度高層人士中尋找到了支持者乃至靠山。

環顧TikTok自2018年以來進出國際市場尤其是印度市場的軌迹，外界可以發現，儘管印度各地當局自2019年2月開始已多次以「傳播不良文化」、「宣傳色情」、「散佈假新聞」、「宣傳反印度」等內容為由，在同年4月和7月遭遇地方高級法院和印度電子和信息技術部（MeitY）的直接干預，並遭遇過一次下架。但TikTok方面很快就熟悉了印度的當地生態。

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該公司不僅利用了媒體工具、法律工具，不僅暗示印方此舉「開了以法律手段干預社交媒體和其他數字平台內容的先河」，在拿出了10億美元的投資計劃後，還在第一次下架後通過仲裁、聽證會等手段成功逆轉。這種遊刃有餘的背後無疑有當地「高人」點撥，其成本難以估量。

更重要的是，TikTok還在此後一年間成功展開了對印度上層智識人士的有效公關。這其中最突出的莫過於他們一年後藉助印度知名觀點性媒體《電線報》（The Wire）展示自身形象的一系列文章。這種介入所付出的代價亦難以量化。

首先，該站在2020年5月登載了一篇印度新冠疫情失業者依靠拍攝TikTok視頻重獲新生的採訪，確立了這一短視頻軟件的積極形象；其次，在印度當局於6月29日宣布封禁59種APP後，該站在次日又登載了一篇數十萬印度人因此斷絕生計的報道，強調TikTok短視頻更多旨在弘揚印度民間文化，更能為印度邊緣人群提供直接幫助。

由於該報讀者覆蓋印度上層，幾乎有「上達天聽」的能力，其公關行動很快起到了效果。7月13日，印度陸軍率先發難，一批退役將校出面反對封禁名單，到15日，《今日印度》等新德里主流媒體也傳出消息，稱印度當局已經約談了字節跳動等公司，要求其回答對印巴糾紛等重大區域問題上的看法。這一信號不僅意味着被印度當局以「危害國家安全」為由封禁的中國APP有望解封，它也展示了TikTok在習慣印度生態之後具備的生命力。而這一系列風波，也在警吿試圖進入印度市場的其他巨頭：印度有風險，入場需謹慎。

在TikTok上，印度傳統舞蹈如丹蒂亞（Dandiya）、萊士（Raas）等也很受歡迎，圖為2月23日時，印方為歡迎美國總統特朗普訪問艾哈邁達巴德時，當地舞者表演的丹蒂亞。（路透社）

美國巨頭的新靠山

Google、Facebook等公司也深知印度市場的艱辛，因為美國巨頭在印度早就捱過大棒。

在2019年2月時，印度當局曾發佈新規則，禁止外商在印度直營銷售商品，此舉一度將美國Amazon公司及Walmart公司罰出場外。此後，「印度貿易商協會」（CAIT）又多次抗議Amazon及沃爾瑪的市場折扣過大，造成了「不正當競爭」。為此，Amazon等美國企業不得不以「線上集市」的方式，邀請印度商家入駐，但此舉仍時刻遭遇「印度零售商協會」（RAI）及CAIT的長線狙擊。對此，Amazon、Google等企業甚至在7月上旬甚至被威脅要求交出部分源代碼，以供「扶助印度初創企業」。

Facebook公司在印度高層眼中的形象早就不佳，其拳頭產品Whatsapp作為印度國民慣用的即時聊天軟件，其信息加密及「涉嫌恐怖襲擊」等特點經常遭受新德里方面的非議。由於它始終不肯將服務器放置在印度當局可以監管的場所，因此，新德里一側仍對其充滿戒心，而Whatsapp上謠言橫行的現狀更讓印度當局對其側目。

事實上，相對於TikTok走上層公關路線，在迂迴印度尋找保護傘和靠山，Google、Facebook等企業正在選擇一種簡單粗暴的方式：為了更好的融入印度市場，成為印度網絡、通信的一部分，兩家公司甚至直接選擇加入印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下信實集團下屬的「JIO電信」，該企業也是印度第一、全球第三的移動運營商。Facebook和Google分別注資57億美元和45億美元，分別購買了該公司10%和7%的股份。

圖為Google現任首席執行官皮查伊和夫人在印度首富，信實工業董事長安巴尼的兒子的婚禮上的合影。但這種人際關係並不能確保Google在印度不被當局盤詰，到2020年7月，Google、Amazon等甚至還要應印度政府要求交出部分源代碼。 （路透社）

有分析認為，Facebook給JIO的估值略高於傑富瑞、花旗投資研究，科塔克機構股票，摩根大通印度和高盛印度等權威機構給出的估值，後者給出的均價約在4萬2千億盧比（約合556億美元）上下。

當然，這兩家企業重金入股JIO並不是為了參與印度的電信建設，而是希望把自己的業務整合進入這個印度最大的綜合性移動網絡平台。進而借信實集團這個莫迪（Narendra Modi）政府的最大金主的合作者身份，以曲線方式接受新德里方面對其的監管：由於Facebook已暗示要將Whatsapp的用戶接口與JIO對接，這也意味着印方具備借JIO電信網絡，審查Facebook部分信息的可行度，而Google的相關信息也將有借類似接口讓印方一窺堂奧的可能。

但總的來說，隨着印度即將在2020年通過其《個人數據保護法》，並進一步加大對數據本地化的要求和對數據跨境的嚴格限制。新的立法正在要求各公司在很大程度上重新審視其目前的數據收集、存儲和傳輸模式。跨境轉移和數據本地化限制將給在印度開展業務的外國投資者帶來更大挑戰。這也意味着，Google、Facebook下一階段在印度的商戰對手並不僅僅是TikTok這種商業角色，在新德里也要加強其數字主權之際，美國的巨頭們恐怕只靠錢是不能解決問題的。