被詆毀的專業主義　衛生政策誰能擔當？

7月11日以來，美國白宮多位官員批評國家過敏症和傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci），認為其對疫情判斷有誤。批評者包括白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navaro）及其他多位高級官員，特朗普本人也在採訪中表示，福奇做了許多錯誤的決定。儘管特朗普在7月15日改變態度，稱納瓦羅不應當批評福奇，白宮也在激烈的批評下退讓，但這背後依然反映着問題：疫情當前，公共衛生政策難道不應該由衛生專家主導嗎？

一方面，儘管各地衛生專家在疫情初期就已給出建議，包括要讓民眾保持社交距離、關閉學校、公共娛樂和購物場所等人群聚集的區域，但這些建議缺乏實質的約束力。而作為政策最終決策者和執行者的政府，往往出於政治考量，不去採取大刀闊斧的措施來應對疫情。

3月到4月間，歐洲一些國家開始實施全國性的封鎖政策，而在美國國內，新冠疫情導致死亡人數激增，此時包括福奇在內的衛生專家強烈要求各州實施封鎖、讓人們在家隔離，但截至4月初，依然有中西部及南部近十個州的政府拒絕聽從這些意見。

以美國為例，當前由共和黨當家的美國白宮，要強制實施保持社交距離等措施，等於以行政權力大舉限制人身自由，而這背離了共和黨的自身的政治意識形態，對共和黨州長和特朗普而言，採取這樣的措施意味着背棄自己的政治立場以及支持者對自己的期望。

雖然大規模的封鎖政策、將經濟停擺對任何政府或政黨來說都非易事，但共和黨政府對這類措施顯然更加抵觸。華盛頓大學發佈的一項研究顯示，美國各州中，由共和黨作為州長的州在推行社交距離等關鍵的抗疫措施時，普遍比民主黨執政的州晚3天。

4月3日，平日人潮湧湧的倫敦牛津街在封鎖之下空無一人。（GettyImages）

除了政黨自身的政治立場問題，實施抗疫措施會對經濟難以挽回的影響，繼而給政府帶來政治上的災難。特朗普本人便多次強調，實施這些政策的經濟後果可能比任由疫情發展更糟糕。6月16日，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）則在確診案例數在半月內激增2000、再創當日確診數新高時，堅稱要繼續重啟計劃，拒絕放緩恢復經濟——雖然他最終不得不在6月底收回部分開放政策。

鑒於政府主導的衛生政策不可避免的被非科學因素左右，衛生專家是否能代替政府行使主導權呢？有人認為，衛生跟經濟和民生分不開，自然要由政府或政客來管。這種論調不無道理。衛生專家若主持抗疫政策，首要考慮的便是抗疫所需要的醫療資源，包括治療患者尤其是重症患者的開銷、設備、醫護人員的防護裝備以及民眾所需要的口罩，作為科學家的衛生專家一無資源分配的經驗，二無調配上述資源的能力。而在關閉公共場所和經濟活動時，是否又有執法、垃圾回收等社會必要的服務或者基建工程不能取締，這些都不是衛生專家所能做出的決定，最後還是要由政客領導的政府承擔這些責任。

7月16日，佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）出席一場圓桌會議。6月，佛羅里達州在實行經濟重啟後，每日確診數量迅速回增，並多次創下新高。（美聯社）

既然由政客主導抗疫政策不可避免，要讓衛生專家的意見發揮積極的作用，必須要改變政治文化中對專業的不尊重。異見的提出，不應當在批評戴口罩、待在家隔離等措施時立即將其上升到自由對抗專權的意識形態層次，或者直接對專家進行人身攻擊，用「騙子」等標籤污名化對方。政客遇到棘手問題、處事不力，便將問題政治化，試圖利用大多數人對專業問題也不了解來逃過一劫。若此時民眾也對此聽之任之，則會縱容政客繼續使用這種手段。惡性循環之下，作為解藥的專業主義反而在政治文化中被邊緣化。

當前疫情在歐洲及亞洲部分國家已有緩和之勢，但在一些未能遵循專家建議、過早開放經濟和恢復正常生活的地區，疫情的高峰還沒有到來。這讓我們不得不重新體會到專業主義和科學的重要性。希望疫情能夠成為一次深刻的教訓，給不尊重專業主義的政治文化帶來積極的改變。