【新冠肺炎】疫情之下　民粹現形

對人類而言，新冠疫情就像場打破日常的惡夢，在洗劫舊有秩序的同時，加劇了原有的困境與焦慮。從口罩開始，種種例外規範漸成生活常態。大敵當前的心態，迫使民眾寄望政府，盼求精英的帶領與保護，曾經的獨裁恐懼，如今紛紛讓位於期待英雄的潛意識。

平心而論，面對病毒威脅，集中有效的權力、明確迅速的政策等，確有助於提高治理能力；但對某些政治人物而言，政治果實顯然勝過人民安危。疫情之下，其以集體恐慌為竿，社會分歧為壤，煽動狂熱與對峙的藤蔓四處攀爬，藉以鞏固地位、謀圖權力。這些政治精英來自不同國家、政體，但面對病毒時，全都舉起了相同的大旗：民粹主義。

疫情易導致民粹與強人崛起。圖為有「拉美特朗普」之稱的巴西總統博爾索納羅於5月31日出席支持者集會之景。（Getty Images）

特朗普：大選優先

美國如今疫況慘烈，但比起防疫，總統特朗普（Donald Trump）似乎對操弄民粹更得心應手。

3月初，其不顧國內亞裔人口的處境，在公開演講中使用「中國病毒」（Chinese Virus）一詞，意圖卸責中國。即便特朗普不久後便在希冀中國醫療援助的背景下，改口聲稱要「保護亞裔」，卻已難挽傷害。疫情爆發以來，在美亞裔本就飽受歧視，特朗普的「中國病毒論」一出，無異讓情況雪上加霜。

上述政治操作為可謂是當代右翼民粹精英的經典手法，即嘴上說着團結國人，實則持續煽動社會對立、發動文化戰爭，不斷驅逐「敵人」，動員群眾的仇恨情緒，以形塑自己的救世主光環。特朗普自2016年當選後，先是操作移民問題，再而轉移炮口瞄準穆斯林，類似套路屢試不爽。如今疫情當頭恰逢大選前夕，自然更要試試十八般武藝。

特朗普在Twitter發文提及新冠肺炎時，直接用到「Chinese Virus」（中國病毒）字眼來形容，引起爭議。（Twitter@realDonaldTrump）

故繼亞裔後，特朗普又開始狙擊出身民主黨的州長們。其算準了各州普遍存在醫療物資短缺的問題，故往往以提供物資為條件，要求民主黨籍州長公開在媒體上讚揚總統領導的防疫成效，否則便加以刁難。而在聯邦制規範下，州長的行政權取決於各地法律框架，故權力較大的紐約州州長便有本錢抨擊特朗普，馬薩諸塞州州長甚至直接繞過聯邦政府，向中國採購物資，其餘權力較小的州長，便只能配合演出。

此外特朗普也幾乎對所有公衛專家進行無差別攻擊，使其揹負阻止經濟解封的罵名；而公衛專家為讓自己的主張轉化為政策，多隻能低聲下氣遷就特朗普的劇本，並默許其偶爾口出反科學的防疫論調。類似的情景也在示威與國際參與中上演，特朗普面對街頭騷亂，徑自將罪名歸咎於左翼團體與境外勢力；其明知美國疫況慘烈，仍在7月7日公開宣布，將在一年後正式退出WHO。

對特朗普而言，比起人道浩劫，這場疫情似乎更像造勢大會。過往的美國一向自詡為世界體系的設計師與監護者，而面對此次疫情，卻只見一位求勝心切的總統，為了選票算計，四處上演着暴走的獨角戲。

美國發生BLM（Black Lives Matter）示威時，特朗普曾表示要把極左反法西斯運動Antifa列為國內恐怖組織。（Getty）

博爾索那羅：右翼江山為重

由北美一路往南，拉美的巴西同樣被民粹烈焰焚身。

自4月起，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）便以「意見不合」為理由，前後撤換過兩任衛生部長。而雙方分歧大抵集中在兩大議題上，一是羥氯喹（HCQ），二是隔離禁令。前者由於早被證實對治癒新冠肺炎無效，且反有機會誘發潛在健康風險，故受到多數國家禁用；博爾索納羅卻反其道而行，不僅在3月公開向全國宣揚羥氯喹的有效性，更在7月7日宣布確診後幾天，於網絡公開直播，表示自己已持續服用羥氯喹多日，效果極佳。

而面對隔離禁令，博爾索納羅採取與特朗普類似的策略，將責任盡數推卸給衛生部長與地方州長。其甚至以總統之姿，帶頭違反社交隔離禁令，親自上街參與要求解封的示威，把堅持實施隔離禁令的州長、公衛專家打成「人民公敵」，直指其不顧經濟、誇大疫情。

2020年4月19日星期日，在巴西巴西利亞發生新的冠狀病毒大流行期間，巴西總統博爾索納羅在抗議活動中向支持者講話。（AP）

上述操作雖然荒謬，卻有不少巴西民眾買單。而博爾索納羅之所以如此行事，則與巴西、乃至整個拉美的民粹政治版圖變動有關。拉美的民粹主義始於20世紀上半葉，並在蘇聯解體後，激化出了一群左翼的民粹主義領導人，最著名的便是委內瑞拉的查韋斯（Hugo Chávez）。

這些領袖既強調民族主義，又以出口經濟、高油價的紅利大行恩庇政治，在軍隊與司法部門內豢養人馬，導致腐敗與裙帶關係盛行。然而世界油價下跌後，拉美經濟受到重挫，許多左翼領袖因而跌下神壇，結果導致了右翼民粹的復辟，巴西的博爾索納羅便是一例。

身為巴西文人政治有史以來第一任右翼領袖，博爾索納羅力推新自由主義，但其執政終究不如左翼穩固，故只能暫附軍隊，待機蠶食左翼江山，而這場疫情剛好為其提供了機會之窗。許多左翼州長在防疫過程中，被總統塑造為摧毀經濟的人民公敵，更被扣留呼吸器等醫療物資，導致如巴西共產黨執政的馬拉尼昂州，還須私下自中國購買，再繞道埃塞俄比亞運送。

如今幾位巴西左翼州長們共組自救聯盟，並呼籲右翼政府下台；博爾索納羅則充耳不聞，持續進行版圖收復計劃。病毒當頭，巴西卻深陷左右翼民粹的拉鋸中，備受折磨。

盧卡申科：再續強人統治

而在千里之外的東歐，也有領導人用上了民粹話語，那便是白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。

談起佛系防疫的國度，人們大多想到北歐的瑞典，但這四個字若用到白俄羅斯，也稱得上實至名歸。自3月份起，盧卡申科不僅沒有出台強制防疫措施，也未對任何群聚活動設限，包括足球賽、空軍演習、4月復活節活動、5月9日的二戰勝利日閲兵等，甚至鼓勵民眾喝伏特加、蒸桑拿防疫，並將新冠肺炎定調為「思覺失調」的精神症狀。

5月9日，白俄羅斯照例舉行勝利日閲兵。（AP）

盧卡申科之所以如此大膽，一來是白俄羅斯的醫療系統帶有濃厚的蘇聯色彩，體系餘量充足，根據世衛組織統計，其人均床位高達1,100張，位列世界第5；二來則是白俄與美類似，將在今年8月9日舉行總統大選。

自疫情爆發以來，白俄雖未暫停經濟活動，卻有許多跨國移工受限於邊界管制，未能赴歐工作，不僅令自己生計困頓，也讓白俄羅斯的整體境外匯款大打折扣。盧卡申科雖已嚴令境內企業保障工人權益、不得裁員，卻仍難阻經濟衰退大勢。為維繫自己的統治基礎，其再度迴歸自1994年執政以來，便嫻熟於心的民粹手法。

掌政白俄26年，盧卡申科借媒體之手，將自己形塑為樸素、強而有力的親民救世主，不僅常以農耕形象示人，也投入災難現場的第一線救援工作。然而其同時打壓反對勢力，並逮捕街頭示威群眾，確保經濟利益由黨徒擷取，儼然讓白俄重回公國年代，自己則高居大公之位。

參與冰上曲棍球賽的盧卡申科。（Getty）

疫情爆發後，許多白俄民眾上街示威，卻遭政府大舉逮捕入獄，盧卡申科則怒斥其受外部勢力操弄，意欲分裂國家，並指責染疫者乃「心靈不夠堅定所致」；而面對口罩議題，盧卡申科不僅從不鼓勵群眾帶口罩，甚至以裸面狀態參與冰上曲棍球賽，以突顯自己身強體健。以上種種，讓白俄民間興起一股總統崇拜潮，遮掩了其果斷取消某些反對黨領袖參選資格的污點。

亂世向來是民粹與強人的温床，但當狂潮褪去，苦難仍會是人民肩頭永遠的枷鎖。