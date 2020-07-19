IMF與中國央行先後發聲　SDR特別提款權如何觸動美國神經

當地時間7月15日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）發文呼籲增加對特別提款權（SDR）的使用。

特別提款權是IMF於1969年創設的一種用於補充成員國官方儲備的國際儲備資產。特別提款權的價值最初被確定為0.888671克純金，當時也相當於１美元。在美元與黃金脱鈎後，特別提款權的價值被重新定義為由美元、歐元、人民幣、日元和英鎊構成的一籃子貨幣，權重分別為41.73%、30.93%、10.92%、8.33%、8.09%。迄今為止，基金組織向成員國分配了2,042億特別提款權（相當於大約2,910億美元）。

需要強調的是，特別提款權既不是貨幣，也不是對基金組織的債權，而是對IMF成員國可自由使用貨幣的潛在求償權。也就是說，特別提款權可以與這些貨幣進行兑換。此外，特別提款權可以創造出來，因此也被稱為「紙黃金」。

IMF為何重提SDR

格奧爾基耶娃認為，新興冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對全球經濟的衝擊極大，國際社會應當儘快採取集體行動，通過國際合作最大限度地減少危機持續時間。加強特別提款權的使用是其中重要的一環。

IMF總裁格奧爾基耶娃曾多次提出增加對特別提款權的使用。（路透社）

中國央行行長易綱也發文力挺格奧爾基耶娃。易綱表示，在新冠疫情的巨大沖擊下，新興市場和發展中國家尤為脆弱，進行SDR普遍分配對其尤為重要。多數新興市場和發展中國家面對的不僅是一場公共衛生危機，它們還面臨經濟和金融方面的諸多挑戰，國際社會不應該對這些國家坐視不管。

易綱認為，SDR普遍分配對那些尚未被全球金融安全網和貨幣互換網絡充分覆蓋的發展中國家尤為重要。通過SDR普遍分配，可以補充基金組織成員國的外匯儲備，提升其購買力，是應對這場百年不遇危機的快速、務實、公平和低成本的措施。

2009年全球金融危機發生後，IMF分配了1,826億特別提款權，對遏制全球經濟危機蔓延做出了巨大貢獻。2020年新冠肺炎疫情發生後，新興市場國家投入了大量公共財政資源應對疫情對經濟和民生造成的破壞，導致財政赤字高企，對外債務飆升。

2020年以來，阿根廷、厄瓜多爾、黎巴嫩等多個國家出現債務償還延期的情況。IMF警吿稱，新興市場國家的主權債務兑付風險正處於「一觸即發」的危險境地，2020年的主權債務違約可能創出歷史新高。根據國際金融研究協會（IIF）統計，新興市場國家超過20萬億美元，其中近一半是對外負債，約有7,300億美元的債務將於2020年到期。

除了經濟衰退帶來的財政困難外，發達國家的大規模量化寬鬆政策也在不斷削弱新興市場國家的償債能力。疫情爆發以來，新興市場國家追隨美國等發達經濟體先後多次降息，其中不少國家的本幣利率已經降至歷史最低點。然而，由於市場恐慌情緒不斷加劇，大量資金流入美元資產，美元不僅沒有因利率降低而貶值，反而相對新興市場國家的貨幣不斷升值。這意味着新興市場國家必須用更多本幣才能兑換美元，償債成本因此不斷上升。

IMF的主要宗旨是確保國際貨幣體系，即各國及其公民相互交易所依賴的匯率體系及國際支付體系的穩定。（路透社）

與此同時，發達經濟體主權債的融資成本隨着利率下行而不斷降低，新興市場國家主權債的融資成本卻因經濟衰退而一路走高。本幣的貶值以及主權債融資成本的上升對新興市場國家造成雙重打擊。新興市場國家只能向國際社會發出求助。

面對新興市場國家的債務危機，有能力發行美元的美國政府卻視而不見。在全球陷入美元流動性危機時，美國聯儲局（Fed）僅與歐盟、日本、英國等14個發達經濟體的央行開啟了貨幣互換。雖然美國聯儲局象徵性地設立了臨時回購協議工具（FIMA），允許170家外國央行用持有的美國國債兑換美元。但是，由於大部分新興市場國家所持有的美債極少，FIMA只是隔靴搔癢。此時，有能力發行特別提款權的IMF成為唯一的救星。

根據彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的估算，如果基金組織分配5,000億美元特別提款權，76個全球最貧窮的國家可獲得220億美元特別提款權，其總國際儲備可上升超過9%（其中22個國家國際儲備可上升超過20%）。這將遠超二十國集團緩債倡議覆蓋的發展中國家2020年需償付的140億美元的債務總額。

美國為何反對SDR

目前大部分國家都贊成擴大特別提款權的分配，但是在IMF有「一票否決權」的美國反對進一步分配特別提款權。美國認為目前不存在補充全球性的國際儲備資產的長期需求。對此，易綱表示，這種觀點把SDR的作用理解得過於狹隘。新冠疫情對全球經濟的衝擊已經超過了全球金融危機，持續的時間還有高度的不確定性，長期影響更難以估量。進行SDR普遍分配可以補充各國的外匯儲備、減輕疫情引起的流動性不足，最終是為了保持國際貨幣體系的有效運行。

IMF的主要資金來源是成員國的份額，份額大致反映成員國在世界經濟中相對地位。（路透社）

在阻礙進一步分配特別提款權上，美國雖然提出了各種冠冕堂皇的理由，但是在邏輯上都站不住腳。本質上講，特別提款權在國際收支和外匯儲備中與美元有相互替換的關係，是真正能夠威脅美元霸權的金融工具。因此，美國處處妨礙IMF擴大分配特別提款權的唯一原因就是保護美元的國際貨幣地位。

其實，美國目前正在享受美元霸權帶來的便利。疫情爆發以來，美國政府果斷開啟「印鈔機」拯救經濟，美國聯儲局的資產負債表在短時間內增加了約3萬億美元，幾乎翻番。美國政府毫無底線地印鈔必然會稀釋所有美元資產持有人的財富。由於美元是國際結算貨幣，也是全球最主要的外匯儲備貨幣，因此美國拯救經濟的成本事實上正在由全球所有國家共同承擔。

對於美國政府而言，印鈔非但不用加重本國居民的税負賦税，反而可以迫使其他國家分擔治理危機的經濟成本。隨着危機的轉嫁，美國政府能夠藉助全球之力穩定本國經濟，同時拖其他國家下水也能降低這些國家在危機之後與美國競爭的相對優勢。

然而，當經濟環境趨於穩定後，美元供給過剩產生的資產泡沫將為下一場金融危機的埋下伏筆。隨着經濟走向繁榮，世界各國也將再次為美元超發造成的信用氾濫埋單。可以說，由於全球缺乏美元以外的信用供給者，各國居民的財富只能在美元信用的擴張和收縮中被一次次收割。

事實上，美國已經習慣於通過超發美元轉嫁危機，美國也因此十分看重美元霸權，絕不會允許特別提款權衝擊美元的國際地位。然而，美國推動危機轉嫁的過程也是消磨國際社會對美元信心的過程。畢竟以美元為核心的國際貨幣體系只是二戰之後的畸形產物，對世界經濟的發展弊大於利，美國的肆意妄為只會加速美元霸權的衰落。