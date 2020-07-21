【美國大選】數十萬郵寄選票作廢　決定選情的關鍵1%

根據美國《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）7月19日聯合發佈的最新民意調查顯示，美國總統特朗普（Donald Trump）大選民調落後民主黨對手、前副總統拜登（Joe Biden）15個百分點，延續了5月以來的優勢，而且這種優勢似乎還很穩固。

鑑於此，特朗普除了繼續升級打中國牌以外，也開始重啟有關新冠肺炎（COVID-19）疫情的記者會，希望以此能夠加大競選力度。

面對當下的民調優勢，拜登7月11日曾提到，自己擔心特朗普及共和黨人會通過打壓選票來「竊取」大選成果——這種擔憂並非沒有根據。

過去4個月的初選，多個州出現選民長線排隊、遲遲未收到的缺席投票、找不到投票點等問題，這主要源於疫情之下選民保持社交疏離，但更多還應歸因於各州投票體系基礎設施與服務的落後。

對於其中的投票漏洞，各州短期內很難填補，有關打壓選票的爭論也很難停止。這也為今年11月3日大選埋下了隱患。

2020年7月14日，特朗普在白宮玫瑰園發表講話，繼續為自己應對疫情不力辯解。（AP）

由於疫情限制，申請郵寄投票的選民數量大增。譬如，在6月23日紐約州的民主黨初選當中，大概有大約180萬選民選擇了缺席投票（absentee ballots），這是2016年初選規模的11倍。不過，還是有選民選擇親自到投票站投票。這是因為郵寄投票也存在問題，很多選民或簽名和姓名難以比對、郵寄時間過晚，或疫情期間物流導致延遲、表格填寫不規範，導致選票作廢。

根據《華盛頓郵報》7月16日報道，3月佛羅里達州初選中，有18,500張選票因郵寄過時而作廢。在6月初內華達州初選中，大概有6,700張選票因為票務官員無法確認選民簽名而被作廢。肯塔基州大概7%（6,645張）的郵寄投票被作廢。紐約曼哈頓和皇后地區19%、布魯克林28%的郵寄選票因為遲到、郵戳丟失或無選民簽名而被作廢。

根據美國國家公共廣播電台（NPR）網站7月13日的分析，2020年初選以來，至少有65,000張缺席或郵寄選票被拒絕，原因是抵達日期過期，多數不是選民的問題。

2020年7月9日，民主黨總統參選人、前副總統拜登訪問賓夕凡尼亞州時對支持者微笑示意。（AP）

雖然這一數字相對較小，在很多州只佔1%的比例，但在選情膠着的戰場州和競爭激烈的國會席位選舉中，將顯得至關重要，尤其是考慮到美國絕大部分州「勝者全取」的競選機制。要知道，在2016年大選中，密西根、賓夕凡尼亞和威斯康辛三個州的差距皆在8萬票上下，最終幫助特朗普贏得白宮。

初選投票暴露出的技術性問題或地方政府的無能，必然會影響投票率。美國選舉協助委員會（U.S. Election Assistance Commission）的選舉專家警吿，如果各州這種郵寄投票的問題持續下去的話，今年大選投票日被作廢的缺席或郵寄投票數可能會遠遠超過2016年被作廢選票數（31.9萬）。

而特朗普6月22日就已指控郵寄投票會讓大選「被操控」。7月15日，特朗普在喬治亞州再次提醒該州郵寄投票的問題，說自己「2016年沒有糾纏於那1%郵寄選票的問題，是因為自己贏了」。

也就是說，如果他今年以微小劣勢輸了，可能會借初選階段暴露的各種問題，比如郵寄投票問題或機器故障，不承認選舉結果。