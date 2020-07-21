認為西方完全錯誤的北京是否正在犯錯？

7月19日，中國駐英國大使劉曉明接受了英國廣播公司（BBC）訪談節目「安德魯・馬爾訪談」（The Andrew Marr Show）的現場直播專訪。作為一檔知名清談節目，由BBC前政治編輯安德魯・馬爾（Andrew Marr）主持，劉曉明曾多次接受節目採訪。在這次採訪中，馬爾問及香港、華為、新疆等話題。

此次採訪和以往不同的是，劉曉明在採訪中使用了非常多的否定用語，通篇採訪幾乎都在否定馬爾的提問。

譬如，當馬爾表示，「我想提醒觀眾國家安全法的實際內容。它寫到：什麼行為屬於違法將由北京而不是香港決定，抗議者僅因使用標語牌就可能被捕，警方無需搜查令即可進入建築物進行搜查，審判可以在沒有陪審團的情況下秘密進行。這些法律條款顯然違反了中國『一國兩制』的承諾」。對此劉曉明回應道：這些信息是完全錯誤的。

馬爾稱，「一個根本性的事實是，現在的中國政府更具民族主義傾向，更加咄咄逼人。中國還能否與全世界的自由市場國家建立一種完全開放的關係，這是真正的問題所在，而香港是問題的『震中』」。劉曉明說：我認為，你們對中國真實情況的認識是非常錯誤的。

劉曉明曾數次在BBC接受馬爾採訪，向世界展示中國態度。（中國駐英國大使館網站）

馬爾提問：「下周，英國政府將就香港問題做出反應，據報道，英國政府很可能會採取類似『馬格尼茨基法案』（Magnitsky Act）的措施，禁止中國某些個人入境英國，也可能廢除英國和香港之間的引渡條約。如果真是那樣，中國將如何回應？」劉曉明答：那將是完全錯誤的。

註：英國政府於7月20日宣布即時並無限期暫緩執行與香港之間的引渡協議，並將香港納入武器禁運適用範圍。外相藍韜文（Dominic Rabb）指北京在香港實施《港區國安法》，違反《中英聯合聲明》及國際義務，除非有明確及有力的保障措施，防止引渡協議因《港區國安法》被濫用，否則英方不會考慮重啟有關安排。

馬爾問：「在有關華為的決定宣布後，中國外交部稱此舉將嚴重削弱互信，要付出代價。請問是什麼代價？」劉曉明說，英方的決定是一個非常錯誤的決定。

馬爾稱，「西方民眾收看這個採訪，看到人們被蒙上眼睛押解到火車上、送往『再教育營』的視頻，就會想起1930至1940年代的德國。」劉曉明說，這種說法是完全錯誤的。

馬爾問：「對於西方國家來說，跟一個篤信民族主義、由共產黨領導的國家，還有沒有可能與之打交道？」

劉曉明的原話是：你對中國的描述是不對的，中國並沒有變得「更具侵略性」，這種說法大錯特錯。

劉曉明是中國體制內善於同西方媒體打交道的官員，英文極為流利，善於辯論。而劉大使口中「完全錯誤」、「非常錯誤」、「大錯特錯」等詞彙傳遞出的則是中方堅決的立場，表達了北京在諸多問題上和西方世界的尖鋭對立。

作為中國大使，劉曉明有義務傳達中國官方立場，這無可厚非。在這裏筆者並非要討論具體問題上誰對誰錯，而是在這種本可以中西方交流溝通的重要機會中，強調對方「完全錯誤」，或許並不會收穫良好的溝通效果，或許反而會因凸顯對立，而讓局面進一步惡化。

在一些具體問題上，英美等西方國家確實有誤解或曲解。但僅以「完全錯誤」等方式定性具體問題對錯，不足以解決矛盾衝突頻發的局面。中西矛盾的核心顯然並非一句話點出對方錯誤便可以概括。

伴隨着中國崛起，中美矛盾、中西矛盾頻發的狀況短期內都不會改善。對中國來說，這不是一個判定對錯的選題，而是一個必須解決的問題。即便英美是錯的，中國也需要與對方打交道。這就是政治現實。如何應對美國的打壓，如何分散英美的打壓，如何避免一些無法調和的矛盾發展到對中國不利的局面，非常關鍵。

或許，劉大使強硬的姿態只是中國整體對外表態的一面，在中國解決問題的全套方案中，自然並不只有外交官口中的否定、否定再否定，正如中國外長王毅近日在一次研討會上所說，「只有交流才能阻止謊言，只有對話才能避免誤判」，「一味指責解決不了任何問題」。我們也期待看到中國外交官及官媒在「否定」以外，更多力挽狂瀾的作為。