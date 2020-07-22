投美棄中？約翰遜為期百日的賭注

就在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出訪英國之際，英國在香港問題上公布了一則具有爭議的決定。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Rennie Raab）7月20日在向下議院提交的聲明中宣布了「英國政府已決定，立即無限期地中止與香港之間的引渡條約。」此外，藍韜文還宣布，英國政府將把對中國內地實施的武器禁運擴大至香港，這將意味着英國將不再向香港出口「可能致命的武器及其部件或彈藥」，也不會輸出槍械及催淚彈。

對此，中國外交部發言人、中國駐英國大使館發言人、大使劉曉明等，皆先後予以回應，對英國「違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，企圖干擾香港國安法實施，破壞香港繁榮穩定」表示「強烈譴責和堅決反對」，強調「中方必將做出堅決回擊」，乃至警告「如果英方挑戰中國的主權，支持反華勢力，是非常危險的行為」。

近來，中英除了在香港問題上出現紛爭，還在華為5G問題上出現矛盾。倫敦方面7月14日宣布，將禁止華為參與英國5G網絡基建建設，已經安裝的華為產品也需在2027年之前全面拆除。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）因其強硬乃至不時沒有根據的對華指控，而被中國官媒稱作「人類公敵」。 (AP)

中英之間日漸緊張的氛圍引起了中西輿論關注。

美國有線電視新聞網（CNN）一則撰文表示，在中英關係上，英國似乎不再為尋求平衡展現出模稜兩可的態度，而是採取了更接近美國的強硬路線；英國《衛報》分析認為，中英緊張關係的加劇加劇讓人們擔心，中國將利用商業關係來懲罰英國；倫敦國王學院中國研究所主任布朗（Kerry Brown） 認為，倫敦的舉動將被視為對華盛頓的忠誠，並且將有助於鞏固英美聯盟關係。但美國目前在政治上和經濟上顯然都面臨着巨大的挑戰，英國倘若做出這種選擇，是否正確，還難有定數。

對於中英近期的衝突，約翰遜也給出了回應。7月20日，約翰遜在訪問肯特郡的一所學校期間，也提及此事，宣稱他無意與中國對抗，只是想「尋求一個平衡」。他說：「中國在地緣政治上扮演一個重要角色，將在我們以及我們子孫的生活中發揮重要影響。我們必須有一個經過校準的回應，即在一些事情上變得強硬，但也將繼續與中國保持接觸。」

約翰遜的表態似乎在吿訴中國：英國目前不是要和中國作對，只是在規定條件下對某些事務展現強硬，但中英關係於英國政府而言還是很重要的。約翰遜的表態顯然和英國政府的強硬有所出入，如此差異還是與美英的自貿協議有關。

英國脱歐後，美英自貿協議談判就成為英國政府目前的頭等大事。考慮到這層因素，約翰遜自然希望在11月3日美國大選之前簽定協議，這樣無論大選結果如何，都已是白紙黑字。而面對一個愈發尋求各國在中美之間站隊的美國政府，約翰遜政府選擇在5G、香港等問題上站隊，也是展現誠意的最好時機。

當然，英國也知道不能令中英關係過度消耗，自絕於全球最大市場。無論是禁絕華為時「迫於美國政治壓力不得已為此」的表態，還是約翰遜20日的發言，都是這種認知的體現，也是為中英關係未來的迴旋留下餘地和空間。

不過，魚與熊掌難以兼得，英國固然希望中國對其行為予以理解，乃至默默忍耐一段時間。但從中國的維度，卻也斷不能任由他國誤認為「在面對美國政治壓力時，可以先犧牲中國利益」。人善被人欺，人際交往如此，國際交往亦如此。

美國大選還有一百天便會舉行，在那之前，約翰遜這份為期百日的賭注，究竟是會為他既換來英美自貿協議，又不令中英關係過度受損，還是會最終造成兩邊皆輸的局面，值得各方關注。