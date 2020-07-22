【新冠肺炎】中英企業帶頭確保各國皆有疫苗

三種全球領先的新冠肺炎（COVID-19）候選疫苗均在7月20日公布了積極的初步試驗數據：牛津大學和阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗、美國輝瑞公司（Pfizer）及其德國BioNTech SE開發的疫苗以及中國康希諾生物股份公司研發的疫苗顯示，接種之後產生了免疫應答，且具安全性。讓人看到了新冠肺炎疫苗有望最早在今年成功開發的希望。

疫苗還未上市，各發達國家便已開始大量預定。01在「中美英疫苗進入衝刺階段 殘酷爭奪戰即將打響」、「疫苗提前被瓜分 小國退而求其次」兩篇文章中點出了各發達國家紛紛搶奪疫苗的現狀，反觀各發展中國家則可能在疫苗分配問題上被邊緣化。

全球疫情並不取決於控制得最好的國家，而是控制最差的國家。因此，如何讓各沒有技術及資源優勢的國家不掉隊、儘快實現接種，這同樣是急需解決的問題。

對此，阿斯利康公司及中國兩家疫苗企業近來的一些動態，可以看成是找尋破解問題的努力。

7月20日，印尼PT Bio Farma製藥廠與中國科興生物製藥公司開始在印尼進行候選疫苗的第三階段測試。按照印尼國有企業部高級官員辛努林加（Arya Sinulingga）的說法，希望經過臨床試驗後，這種疫苗可以在印尼大量生產。據印度點滴新聞網（Detik）7月14日的報道，印尼可以通過與中國生物公司的合作，獲得技術轉移。

除了印尼之外，中國科興生物製藥公司與巴西聖保羅州的Butantan研究所在7月20日宣布進行候選疫苗的第三階段測試。巴西聖保羅州已經表示，如果疫苗有效安全，那麼將從2021年6月開始供貨。晚些時候，中國將與巴西簽訂技術轉讓協議，以便巴西投產。

6月23日，中國國藥集團中國生物在阿聯酋開始國際臨床的三期研究試驗。據悉，國藥集團將與人工智能和雲計算公司 Group42 （G42）合作開展臨床試驗，疫苗將會在阿布扎比生產，幫助阿聯酋民眾快速獲得疫苗。

此外，中國科興生物製藥公司也已經獲得孟加拉國醫學研究理事會（BMRC）批准，8月將在孟加拉國進行III期臨床測試。孟加拉國衛生部的高官稱，一旦疫苗成功，孟加拉國將優先獲得疫苗。

而阿斯利康與巴西6月27日簽署疫苗合作協議。巴西衛生部表示，英國方面將於今年（2020年）12月和明年1月向巴西交付3,040萬劑疫苗，連同相關技術轉移和巴西本地生產的費用，巴西將花費1.27億美元。

阿斯利康還將最快8月在日本啟動三期臨床試驗。此前，它已經宣布，與日本供應商和日本政府進行協商，將在疫苗的容器、保管及配送方面與第一三共、明治控股等日本企業展開合作。

中國科興生物製藥公司、中國生物和阿斯利康的做法有相同之處：謀求實現疫苗技術、生產本土化。這是一種比較聰明的處理方式。畢竟，即便中國、英國、美國等的疫苗研發成功上市，在未來一兩年內的時間裏，它們也必然要優先考慮本國國內的需求，期待它們能夠短時間內滿足全球的供應並不現實。而諸如印尼、巴西等確診病例還在不斷增加，等待西方國家接種完再輪到它們顯然也太被動。

中國的這兩家疫苗企業和阿斯利康其實是在調動各國的主動性，讓這些國家也參與到疫苗開發之中來，沒有技術的提供給技術，沒有設備的提供設備。「授之以魚不如授之以漁」，這樣避免了多國只能寄望於一國生產的疫苗，更容易實現全球同步共享疫苗。

新冠肺炎襲擾全球，各國其實都清楚，即便本國靠着疫苗走出了危機，他國乃至全球大多數國家未能獲得疫苗，各項生活仍難以恢復如常。抗疫是一個全球問題，而不能僅僅靠幾個國家來支撐，儘可能讓各國跟上步伐尤為關鍵。中英企業如今將目光投向更多的國家，就不失為破解疫苗分配不均難題的好辦法。