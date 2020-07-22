特朗普重新「領導」抗疫：一個蠍子與青蛙的故事？

周二（7月21日），美國總統特朗普近3個月來首次親身主持新冠疫情的簡報會。與周日（19日）他在霍士新聞台（Fox News）受訪時表示「（疫情）將會消失，而且我將會是正確的」的表取態不同，特朗普這次罕有地直面事實，承認「疫情，很可能，不幸地，在變好之前，會變得更差」。

與4月底因為公開說出「注射消毒液」防治肺炎的奇想而停止進行的簡報會不同，在這次簡報會上，特朗普幾乎言必「新冠肺炎」，並沒有在這個他曾大讚收視甚佳的環節上，大談不着邊際的其他話題。在交代了一些數據、疫情現況、政府對策，並接受過記者提問之後，特朗普就結束了簡報會，全程只有37分鐘，比以往動輒一兩個小時以上的「簡」報會遠遠為短。

合格的總統？

雖然這場由特朗普親身主持的簡報會，沒有其他官員或衛生人員的參與，而且特朗普也以「中國病毒」（China virus）去暗作政治宣傳或攻擊，不過他的表現的確較過去負責認真。相較於以往高舉股市和失業率下跌的表態，特朗普聲言「我的政府會不顧一切去拯救生命」；相較於過去強調美國做得很好，特朗普卻說「我們國家的一些地區做得很好，其他就沒有那麼好」。

更重要的是，上月曾指人們戴口罩是要表達對他不滿的特朗普，繼日前在Twitter上表揚戴口罩是「愛國」行為之餘，這次也腳踏實地的呼籲：「如果你不能保持社交距離，戴口罩，去拿個口罩。無論你喜歡口罩與否，它們確實有影響。」

7月11日，特朗普在探訪醫院期間，首次在公開場合戴上口罩。（美聯社）

即使根據美國有線電視新聞網（CNN），特朗普在美國醫療戰略儲備、聯邦政府對各州的物資供應、美國新冠肺炎病死率等議題上，依然有不實聲明；不過，特朗普這次表現，也不能不說是符合了一個國家領袖最起碼的合格要求。

民情促變 不得不變

特朗普之所以有此轉變，當然也是出於選情考量。自6月美國疫情重拾升勢以來，他嘗試過無視疫情（例如把重啟的疫情簡報會搬出白宮以外的場地由他人主持）；他也嘗試過發動白宮官員攻擊諸如美國國家過敏及傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）等專業衛生官員。

然而，種種嘗試也未能讓他挽回民望。目前，只有約38%民眾滿意他對疫情的回應，不滿者則接近58%；其總統選戰對手拜登在民調上繼續領先他接近9%；有霍士新聞台的民調更顯示，認為疫情是國家最重要議題的民眾比例，比認為經濟最重要的高出接近一倍。

傳染病專家、國家過敏症和傳染病研究所所長福奇7月7日提醒美國總統特朗普不要陷入錯誤的自滿中。圖為6月30日, 福奇在首都華盛頓國會中發言。（Reuters）

在此等形勢之下，6月曾在奧克拉荷馬州（Oklahoma）舉行大集會空席虛虛的特朗普，於7月15日已將其競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）撤職，又藉同一周有關取消香港特殊待遇的演講向拜登大作政治攻擊，將白宮玫瑰園變成了自己的競選活動背景。不過，特朗普的幕僚們對如何為主子挽回民意卻有過嚴重意見分歧。

根據路透社引述消息人士報道 ，3月底才履新的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）曾反對白宮疫情工作小組的疫情簡報會，認為特朗普應集中重啟經濟和競選活動；另一方面，主持有關工作小組的副總統彭斯（Mike Pence）則持相反意見。最後，白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）指出特朗普民望在數月前每日主持疫情簡報會時較今日為高，特朗普才被說服決定要再次「親身上陣」、「認真」看待疫情，希望重建自己曾經擁有過的「疫情紅利」——當時他的滿意度和不滿度的差距曾收窄高達6個百分點，而滿意其抗疫表現的民眾比例也一度超過不滿者。

在2016年特朗普競選中的網上宣傳攻勢打響名堂的帕斯卡爾。（美聯社）

歷史重演只屬願望

如今，美國每日新增新冠肺炎確診病例已穩定維持在5至7萬的高增幅，頗有3月中疫情急漲的氣勢。同時，曾於3月底迅速通過高達2.2萬億美元抗疫救濟法案的國會參眾兩院，如今面對疫情額外失業救濟金即將於7月31日到期，在各州回縮重開計劃的情況下，也預計會在限期前通過另一項至少價值1萬億美元的救濟措施。

此刻與3月中相比，果真有似曾相識之感。難怪特朗普想「歷史重演」，再在抗疫上扮演領導角色以挽回選情。

不過，既然時間是線性前進的，歷史就不可能重演。首先，經過特朗普唱淡疫情良久之後，今天他重新看到疫情的嚴重性，即使是他的支持者，也難免感到特朗普前言不對後語。3月時的特朗普是由忽視疫情變成重視疫情；今天的特朗普卻是由忽視疫情變成重視疫情，再回到忽視疫情，然而再重新重視疫情——兩者在觀感上的差別不言自明。

其次，3月時疫情來襲，大量放水短期內保住民生經濟是兩黨共識。其後，放出去的水卻沒有被好好利用，聯邦政府與一些州政府也沒有把握時間將疫情壓下。如今，疫情重拾上升軌跡，要再加放水，則是爭議重重。

副總統彭斯、財長姆努欽（Steven Mnuchin）與白宮幕僚長梅多斯會見參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），謀求盡快在共和黨人中為下一輪救濟法案達成共識。（美聯社）

根據芝加哥大學的研究，有68%如今領取疫情額外失業救濟金的人的收入，比他們失業前的收入還要高——如果國家要落實強硬封鎖政策，這種短期性措施能鼓勵人們放心留在家中，當然是利大於弊；然而，當抗疫變成了長久戰，這種失業救濟制度就變得難以持續。

問題在於，民主黨控制的眾議院早在5月通過了高達3萬億美元的救市法案，當中已將現有的每周600美元額外失業救濟延長至明年1月——如果共和黨妥協，則是民主黨之勝；如果共和黨不妥協，取消或減少現有額外失業救濟，則會成為選舉年選民收入轉眼大減的禍首。對此，共和黨傳出的風聲，只是會提出一次性的派錢措施。這種「朝不保夕」的政策如果是共和黨首選的話，則可見共和黨手中已無對策。

同時，特朗普一直傾向不加大聯邦政府對病毒檢測的支援（他大概認為檢測愈多，確診數目愈高，如此則不如不檢），同時也繼續主張3月中早已被黨友否定的代扣薪俸稅減免（此等減免只着益疫情下仍有穩定工作的人）。特朗普的堅持己見，也許會導致國會的救市法案未能如期推出。

江山易改 本性難移？

更嚴重的是，傾向輕忽疫情、反專業、反建制、相信沒有科學根據的假說、經常口出狂言的特朗普，能否在「抗疫總統」的演出之上有穩定的表現？對未來我們不能預知，可是過去數月的經驗卻證明他沒有。

如今，大家（包括特朗普自己）都知道全力將疫情壓下來，就如蠍子與青蛙故事中的過河一般，無論對經濟，還是對特朗普的選情也是最為有利的舉措。然而，特朗普自己也許就正如能一度說服青蛙（甚至他自己）的蠍子一般，此刻雖然又回到盡力抗疫的路上，可是半路中途，蠍子還是有其蠍子的本性，終究忍不住會螫青蛙一下，最後與之同亡。

所謂「江山易改，本性難移」，如果說2016年的特朗普是靠其本性贏得了江山，四年之後，他也許會同樣因為他的本性，而將這個江山送到他人手中。