中國關閉美國駐成都總領館符合特朗普的期待

美國突然要求中國關閉駐侯斯頓總領館一事仍在持續發酵，按照美方給出的72小時閉館期限，香港時間7月25日凌晨05時，是侯斯頓總領館關閉的最後期限。中方連日來表達了將堅決還擊的態度，並於7月24日宣布了要求美國關閉駐成都總領館的反制措施。

互相關閉領館這樣的外交行動，此前並未在中美交往史中出現過，事件的震撼性不言而喻。不少人感歎中美關係惡化速度如此之快，未來難言樂觀。

這些擔憂有一定的道理，但也要看到此次事件的最大背景是2020年美國大選。在美國7月21日提出閉館要求後，中方在7月22日的回應中使用了「突然」一詞。足見這並非是一個預料之中的局面。

美國僅給三天撤離時間，帶有強烈的羞辱性質，中國人匆匆搬離侯斯頓領館，點大圖瀏覽：

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7月21日提出閉館要求後，美國官方7月22日給出了不同版本的理由。「保護美國經濟和就業崗位」，「保護知識產權」，「保護隱私」，「保護美國國家安全」，「不滿中國疫情不透明」，「中國領館發展間諜」，美國各路政要給出的理由之多，之繁雜，超出人們的想象。這顯然不符合實際。中美在知識產權上的紛爭早已有之；中美圍繞經濟和就業崗位的紛爭伴隨着整個貿易戰；美國對中國疫情的指責伴隨整個新冠肺炎（COVID-19）疫情；世界各國使領館都有安全人員，各國情報部門都掌握有對方的間諜證據，一般情況下，誰也不會拿間諜說事。

表面看情況很突然，理由不充分，實際上閉館事件是特朗普（Donald Trump）政府單方面策劃的助選事件。

特朗普政府對華行動十分密集，閉館事件後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月23日在尼克松圖書館發表對華政策演講。（AP）

特朗普的支持率5月以來持續低迷。ABC新聞和《華盛頓郵報》近日發佈的民調顯示，民主黨候選人拜登（Joe Biden）對特朗普有15個百分點的領先優勢，在潛在選民中則領先10個點。在這項7月12日至7月15日進行的民調中，拜登在註冊選民中擁有55%的支持率，特朗普為40%。另據美國全國廣播公司（NBC）和《華爾街日報》7月15日發佈的民調結果，特朗普以40%的支持率，落後拜登（51%）。民調差距的百分點首次擴大到兩位數。

特朗普近來調整了競選策略。首先，競選團隊進行了人事調整。特朗普7月15日宣布，白宮政治主管比爾・斯蒂芬（Bill Stepien）將取代布拉德・帕斯凱爾（Brad Parscale）擔任其連任競選團隊經理，而後者將繼續領導團隊的「數字和數據戰略」，並擔任高級顧問。隨後幾日斯蒂芬宣布了新的競選副經理、競選「戰場」策略總監和競選顧問人選。

其次是疫情。為了塑造積極負責的形象，特朗普7月21日時隔三個月首次出席白宮疫情簡報會，積極表示口罩對控制疫情傳播有作用。

第三是中國牌。美國兩黨已經進入了比拼對華強硬的階段。特朗普政府採取了關閉中國總領館的舉動。一是為了回擊對華「光說不練」的指控，二是轉移國內對特朗普抗疫不力的聚焦。

中美之間憑生閉館風波，更大意義上是特朗普競選策略重新調整之後再出發的結果。

美國給的閉館時間太短，中國官員不得不在領館院內燒掉來不及帶走的機密文件，燃燒現場濃煙滾滾，點大圖瀏覽：

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特朗普要的是挑起事端後，北京暴跳如雷的還擊。對特朗普來說，爭吵的過程比真的有什麼衝突更重要，聲浪越大越好。北京太理性不配合演戲反而不是好事。中國對等要求美國關閉駐成都總領館，符合特朗普的期待。

關閉領館是現階段觀感上可以造成兩國關係重創的事件，有一定的輿論發酵空間。但本質上美國疫情形勢如此嚴峻，中美人員往來數量已經大幅下降。承擔簽證等業務的領館並沒有特別繁忙。等疫情過後交流需要增多，重新開館亦未嘗不可。對等關閉領館是中美都可承受的交惡事件。

中國的對美戰略是清晰的，管控兩國矛盾的訴求是一直以來都有的。中美關係不可控的唯一因素是特朗普政府的決策。中美矛盾爆發的根本原因是結構性矛盾，中美矛盾以反常速度大爆發，和特朗普這樣的民粹政客為了選舉利益不斷消費兩國關係，不斷迎合國內的反華情緒分不開。這決定了中美關係目前處於一場危機秀當中，特朗普政府沒有精力、也不打算捲入真正的中美關係危機。

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