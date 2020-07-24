【中美領事館風波】誰能收拾特朗普正創下的爛攤子？

7月下旬的中美互相關閉領事館風波，註定會在中美關係史上留下一筆。

7月21日，美國突然要求中國在72小時內關閉駐侯斯頓總領館。三天後，中國外交部在24日上午通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

由於這場風波發生在2020年美國大選的衝刺階段，因此，它從一開始就存在着嚴重的投機色彩。它背後折射出的，可能是特朗普政府當下遺留的爛攤子。

環顧7月22日以來美國官員的說辭，外界可以看出相當的混亂和不確定性。美國國務院官員說，中國駐侯斯頓總領事館是北京在美國進行煽顛活動的中心；美國國務院發言人稱，關閉領館是為了「阻止中國侵犯美國知識產權」；白宮政治顧問則說，此舉是為表達美國對中國處理新冠的不滿，「至今沒見到中國公布確診病例和死亡數字」云云。

+ 4 + 3 + 2

這種政出多門的解釋背後不僅僅是罕見的敷衍，也是特朗普政府的爛攤子亟待解決的標誌，它在提醒外界：非但外界不知道特朗普為何祭出這種非常手段，特朗普政府中的各人自己也不清楚。

當這個近乎於奧吉亞斯牛圈（Augean stables）的問題終於在大選前夜被暴露出來時，與其指責特朗普執政四年間遺留的不良的制度和惡劣的作風；此舉已經毫無價值，倒不如分析一下解誰能馬上幫美國收拾舊山河。

環顧華盛頓當前的政治環境，外界能得出的選擇其實也只有兩個，即觀察拜登（Joe Boden）或特朗普兩人誰能取勝，勝者自然會不得不接手局面。只不過彼此方式會有所差異。

首先，根據美國大選民間態勢，驢象之間的對峙局勢已經有所不同，譬如在全球最大的博彩網站「必發」（Betfair）上，拜登的當選賠率從6月時的1.73降低到1.62，特朗普的賠率則從2.25升至2.86。這種來自賭棍的另類指標無疑較之民調更能顯示選情的實際推移。在這種大環境下，拜登勝選，並承擔責任的可能性就逐漸存在且越發突出。

經歷了一個月的對峙後，民主黨總統候選人、前副總統拜登的民望正在不斷上升，但拜登陣營至今沒有副總統候選人的局面也令人錯愕。（美聯社）

而就改善關係這點來說，拜登是有章可循的。奧巴馬（Barack Obama）第一任期時的做法就值得重複。資料顯示，奧巴馬第一任期之初，即已選擇繼承前總統克林頓（Bill Clinton）的對華政策路線，並修復了前任小布殊（Geogre Bush Jr.）執政期間因南海撞機事件等風波逐漸形成的對華強硬的路線。

此外，2020年的新冠危機和2008年的全球金融危機也存在相似之處。和經濟危機一樣，新冠危機也重創美國，美國需要同保持經濟強勁穩定增長的亞洲尤其是中國加強合作，擴大經貿交流，以緩解和美國的全面衰退。

因此，拜登只要重新選擇奧巴馬當局當時擴大出口，增加就業，加強同中國友好合作的路線。那麼即便拜登政權前期難以呈現奧巴馬「重返亞洲戰略」對當時美國呈現的推進作用，但只要他能重現同中國發展友好關係的「蜜月期」，那麼隨着危機的解決，美國的爛攤子也將有隨着大環境的改善而改善的可能。

作為奧巴馬政府時期的重要幕僚，拜登深知奧巴馬在2008年後修復對華關係的手腕。（Getty）

但就美國的國內政治環境來說，拜登方面也並非勝券在握。且不說拜登的優勢主要源於特朗普當局在6月因示威、疫情而導致的民意不滿，更不用說其班底並不穩定：拜登團隊至今仍未選出一位可靠的副總統人選，加之拜登本人也有明顯的阿爾茨海默氏病（AD，俗稱「腦退化症」）等症狀，這使得民主黨陣營在尚具備活力的特朗普陣營面前可能不具備競爭力。

華盛頓的政要們對現狀是不可能沒有知覺的。當下的美國總統之位已經成了麻煩的代名詞：它意味着勝利者需要承擔近年來的一系列責任。

此前，在「美國優先」的執政理念下，美國的精英們已經不止一次地利用美國現有的超級大國地位，採取各種非常規手段改變各種遊戲規則，遺憾的是，四年的努力並沒有促進資本回流美國，更不用說重塑美國國內和國際的政治經濟格局了。面對美國經濟面臨嚴重下行風險，全美新冠疫情爆發升級加大美國經濟復甦的難度，且政府也難以繼續出台有力的刺激計劃，這種局勢就使得拜登未必會主動攬下爛攤子，反而會讓特朗普自己親自去清理乾淨此前留下的問題。

77歲的拜登其健康狀況遠不如現年74歲的特朗普，特朗普也曾多次說出「瞓眼Joe」。圖為特朗普模仿「瞓眼Joe」。（路透社）

其實，特朗普本人也有過類似的先例，這就是他從2016年當選後到2017年間親自與北京改善關係的一系列行動。特朗普在總統競選期間曾使用了一些針對中國的過激言辭，他在就任第一天就威脅說要將中國列為匯率操縱國，並對從中國進口的產品徵收45%的關税。這一切也被視為其「對華貿易戰」的理論源頭。

但是，特朗普還是在2017年4月後逐漸改變對華態勢，在當年9月，特朗普曾宣布過其「美國優先」的「有原則的現實主義」政策，其核心在於淡化意識形態和價值觀，強調美國利益，並以結果為導向。這一大的外交政策框架投射在對華政策上，則表現出「交易型」和「結果導向」的方式。這意味着特朗普即便在當前形勢下轉寰雖然難度很大，但這並不是不可能的事情。

不可否認，新冠危機對美國的打擊終究不是致命的，美國「山巔之城」的地位仍能勉力維持。但當下美國國內的政界、財經界人士已經基本有了共識：如果放任這種趨勢繼續下去，美國不僅會失去此前取得的進展，甚至會在將來看到更糟糕的結果。這似乎也意味着一點，即無論是特朗普還是拜登勝選，他們都必須第一時間清理掉美國政治這個奧吉亞斯的牛圈，即便這可能會繼續浪費四年時間。