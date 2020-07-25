【專家有話說】王勇：蓬佩奧講話為戰爭授權　中國需要做最壞打算

中美關係再遇挫折。7月22日，美方宣布關閉中國駐侯斯頓領事館，驅逐大使，一直以來被認為是兩國斷交的第一步，這也將成為兩國衝突中的標誌性事件。 目前，美國疫情仍然沒有得到有效控制，特朗普政府在抗疫方面的表現讓越來越多人失望。也因此，在觀察人士看來，製造一個外部敵人，能夠讓特朗普扭轉局面。這究竟反映了美國政治怎樣的現實？ 圍繞這個話題《香港01》專訪北京大學美國研究中心主任及國際政治經濟研究中心主任王勇。 此為下篇。

承接上文：【專家有話說】王勇：中間路線缺失 誰在為美國「付費」

01：你此前在接受我們採訪時提到「美國政黨圍繞大選的競爭，往往以對外關係作為犧牲品」，目前看來，美國的確在加注對中國的指責，甚至採取了關閉中國駐侯斯頓領事館這種前所未有的行動。你如何分析這些舉措背後的動因？

王勇：我覺得最大的動因，還是美國的精英層次普遍認識到了美國存在結構性問題。美國國內可能在任何時候implode（內爆），當前美國的根本矛盾會越來越難以掩蓋。在這種情況下，美國必須創造一個外部敵人，妖魔化對手來挽救國運。

在內政問題上，兩黨的矛盾幾乎是尖鋭不可調和的，但他們對於對華強硬的認識是統一的。為什麼會有這種共識？第一，他們看到了美國的內部矛盾，而且都有着國家觀念和維護美國霸權利益的共識，所以必須有一個外部敵人。

第二，中國恰恰是發展最快的國家，從中長期看，最終會對美國形成巨大威脅。中國的國內生產總值（GDP）已經到達了美國的67%，在這次疫情中，美國也暴露出對中國製造的高度依賴，這使得美國很恐懼。

相反，在抗擊疫情的表現上，兩國社會政治制度、國家治理體系之間的差異也讓美國意識到中國對美國意識形態的挑戰。這些都構成美國發動對中國新冷戰、構建國際新冷戰同盟的動機。他們需要利用疫情，啟動遏制中國的態勢，妖魔化中國之後，也有助有內部團結。

另外，推動對華新冷戰的背後勢力，是美國的共和黨極右派。這個極右派包括深層政府（deep state），代表軍工複合體的利益。這些勢力看到了特朗普敗選的可能性，所以要抓住剩下的時間窗口，孤注一擲，把針對中國的牌全部打出。

儘管前面提到，兩黨對於中國有一樣的看法，但民主黨和共和黨極右派還是有着重大的政策區別。拜登所代表的勢力堅持經濟全球化，華爾街和矽谷都是全球化精英，他們希望在中美可以找到更多經濟合作的環境。

第二，民主黨更強調推動美國社會的改革，希望通過增加税收調整社會財富分配，進一步加強美國的社會福利制度，緩解社會分裂。從這一點來看，他們的意識形態具有相似的社會主義成分。中國堅持中國特色社會主義和美國民主黨要推動的社會改革運動，兩者之間並不完全矛盾。

第三，拜登等民主黨人注重全球性問題對世界和對美國的挑戰，尤為關注氣候變化，再加上當前公共衛生安全危機對世界的挑戰。中美作為全球最大的兩個經濟體，必須加強合作，中美合作有利用應對全球問題的挑戰，也有助於進一步發揮美國的領導力，實際上，美國發揮領導力離不開中國。這也是中美可以合作的領域。總的來說，民主黨的對華政策會有較大變化，符合中美競爭又合作的相對健康的關係。

與當前特朗普政府對中國一昧打壓、遏制、冷戰的政策有所區別，可以說，當前特朗普政府對中國的政策損人不利己，民主黨為了維護美國的霸權會繼續與中國競爭，採取遏制的政策，但會在一些領域保留可以合作的空間。在國際事務中，也會堅持多邊主義，強調通過國際合作的方式，保持美國的全球影響力。

中美之間的戰略競爭態勢不會改變，競爭的領域、方式會發生變化。在這些領域中，由於中美早已形成了相互依賴的關係，你中有我，我中有你，應該會出現競爭和合作交叉的關係新形態。

01：美國先是透露出要禁止中國共產黨員赴美的信號，再是關閉中國駐侯斯頓領事館。有觀點認為，這一系列信號表明，中美從原本的利益之爭變成了根本對抗。在你看來，美國除了政界以外，社會是否也自上而下形成敵對的對華共識？

王勇：我覺得這是以蓬佩奧（Mike Pompeo）為代表的共和黨極端右派為特朗普提供的政策選擇，也就是說，特朗普是在這些人的教唆下採取行動。符合他在競選中對中國示強的姿態，這也是他與民主黨的競爭。

關閉中國駐侯斯頓總領事館的瘋狂舉動，是極端鷹派的戰略思維反映。可以說，當前的舉動，是他們「最後的瘋狂」。採取一切打壓中國的政策、將遏制中國的態勢固定化，以期達到中美在經濟、人文、科技上的完全脱鈎，甚至斷交，這些都是極端鷹派的最終戰略考慮。他們認為與中國的一切接觸都損害了美國的利益，所以要與中國完全脱離接觸，甚至封鎖中國。推動全球的去中國化，是他們的思想起源。

此外，關閉侯斯頓總領事館也包含了激怒中國的目的，如果中國採取相應措施反制，那麼中美關係將陷入惡性循環。當前特朗普接受了鷹派的極端建議，主要還是為了選舉。

2020年7月21日，美國單方面要求中國關閉駐侯斯頓總領事館。中國於7月24日決定反制，將關閉美國駐成都總領事館。（AP）

目前，美國的12個民調都顯示，特朗普落後拜登（Joe Biden）逾10個百分點，後期要追平非常困難。所以，特朗普必須利用中國製造外部危機，團結國內。也因此，他選擇開啟瘋狂舉動的周期。

這背後，他們的策略是挑唆中國人民和政府的關係，前段時間，他們已經不把中國的領導人稱為國家主席，而只是「總書記」。也不把中國稱為中華人民共和國，而是「共產黨中國」。這完全就是冷戰的做派，他們要喚起人們關於冷戰的記憶。

當前採取這種荒唐的政策，美國的目的非常複雜，一方面反映了美國的極端意識形態特徵，禁止共產黨員前往美國，同時也是想挑唆黨和人民的矛盾。

01：從中國的角度來看，如何應對一個「染病」的美國？「染病」可能意味着 ，疫情防控不力帶來的一系列社會矛盾、政治極化、經濟危機等等。

王勇：我覺得中國應該始終堅持戰略定力，保持戰略耐心，這一點非常重要。中國要保持決策是出於中長期的理性思考，不為美國的極端思想和言論所激怒。中國要實現中華民族的偉大復興，在2050年達到中等發達國家水平的目標，要非常明確。

第二，從當前來看，堅持抓緊疫情防控，保持經濟非負增長的勢頭。中國可以說是所有經濟體中經濟復甦最快、最穩健的國家。國際貨幣基金組織（IMF）對中國的經濟十分看好，中國可能是今年唯一正增長的主要經濟體。這是非常了不起的成就，主要是因為有效的疫情防控措施，中國製造和高科技也發揮了重要作用，保證中國能夠加快復工復產的步伐。

第三，中國要防範最壞情況，現在不排除美國的強硬派，包括特朗普本人在內會利用戰爭的方式尋求連任的可能性。因為，一旦發生戰爭，美國的選民會自動支持在任政府。

01：你認為特朗普政府可能會利用發動戰爭產生「聚旗效應」來扭轉局面？

王勇：對，外部危機可以轉嫁國內的矛盾，增進內部政治團結，因此不能排除美國這些強硬派在選舉之前在南海動武的可能性。

現在看來，蓬佩奧最近關於南海的講話，代表了美國政府的立場，釋放了非常危險的信號。這被美國的右派媒體解讀為對戰爭的授權。

所以局勢非常危險，我們要做最壞的準備。中國準備充分能夠起到威懾美國的作用，讓美國不敢冒險，一旦冒險就意味着失敗。

承接上文：【專家有話說】王勇：中間路線缺失 誰在為美國「付費」