【專家有話說】脱北者返朝如入無人之境　金正恩的憂慮遠超預期

朝鮮官媒7月25日披露一則緊急事件，一名疑似感染新冠肺炎（COVID-19）的脱北者時隔3年再次返回朝鮮，並潛入普通民眾難以進入的開城市。 有分析認為，這比2012年「敲門歸順」事件更加暴露出朝鮮前線警戒的疏漏及防疫政策的失敗。 作者：鄭成長

朝鮮《勞動新聞》7月26日報道稱，開城發生一起緊急事件，一名脱北者時隔3年非法越過朝韓分界線，於7月19日返回朝鮮，被懷疑感染惡性病毒。朝鮮于7月25日舉行勞動黨中央政治局應急擴大會議，就「對開城市造成致命性、破壞性災難的危險」進行了討論。

在本次應急擴大會議上，金正恩指出「在過去6個月，全國各界都在謀求強有力的防疫對策，儘管封鎖了所有通道，仍發生了惡性病毒流入我國的危險事件」。金正恩表示在看到相關報吿後，於7月24日下午採取了完全封鎖開城市，按區域、地區全方位隔離的措施。此外，黨中央委員會政治局一致決定將國家應急防疫級別上調至最高應急級別。

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會議還嚴厲批評了發生脱北者返回朝鮮事件的相關地區前沿部隊的戒備疏漏，黨中央軍事委員會聽取了對相關負責部隊的集中調查報吿後，討論了嚴厲處罰措施並制定相應對策。韓國社會有部分人士表示，不能排除朝鮮發表「虛假主張」的可能性。由於朝鮮無法以「虛假主張」為由對前方部隊進行嚴厲問責，因此朝方捏造脱北者返回朝鮮的消息並加以公布的可能性很小。

若朝鮮的報道屬實，脱北者越過軍事分界線進入開城市，朝鮮軍隊完全沒有掌握這一情況，暴露出警戒作戰失敗。這比2012年10月一名朝鮮士兵越過分界線敲響韓方哨所大門並歸順韓國的事件更加嚴重。在2012年朝鮮士兵「敲門歸順」後，相關師長、團長、大隊長等人員接連被罷免職務，14名相關人員被追究責任。預計朝鮮不久之後會召開黨中央軍事委員會會議，對相關軍方負責人進行嚴厲的處罰。

為防止新冠肺炎疫情在本國擴散，朝鮮于2020年初採取全面封鎖朝中邊境的極端措施。但令人意外的是，一名脱北者竟能跨越軍事分界線，抵達朝鮮民眾都難以接近的開城市，朝鮮領導層必然會因此受到巨大沖擊。外部居民完全被禁止進出開城市，這與開城市曾在6.25戰爭爆發前經歷過自由選舉、被認為是「不穩定」地區有密切關係。

韓國朝鮮半島問題專家鄭成長認為，脱北者返回朝鮮預計不會對韓朝關係造成太大的負面影響。（專家本人提供）

朝鮮此次宣布開城進入「緊急狀態」，並採取了暫時徹底封鎖開城地區的措施，預計朝鮮內部新冠肺炎疫情擴散的可能性較低。但朝鮮病毒檢測設備不足、治療設施幾乎不存在，因此朝鮮領導層對疫情擴散的擔憂和恐懼遠遠大於外界的推測。

由於此次脱北者返朝事件並非在具有反朝傾向的脱北者團體策劃或韓國政府的默許下發生，因此不會對韓朝關係產生很大負面影響。但此次事件表明，若朝鮮無法對防疫懷有信心，韓朝對話和交流將很難重啟。因此，若韓國政府希望恢復韓朝交流，今後有必要和朝鮮進行更積極的防疫合作。