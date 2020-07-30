成都領館竟成打卡地　民間心態如何變化？

人們去某個旅遊景點、休閒場所以及參與文化活動時，習慣隨手在社交平台以「打卡」的方式記錄或分享，這是當前社交平台的日常互動。也因此，時下流行隨着愈來愈多人「打卡」，熱度水漲船高，形成互動。近日，美國驟然關閉中國駐侯斯頓總領事館，中國出台反制措施，宣布關閉美國駐成都總領事館之後，中國官媒央視新聞開始了對美國駐成都領事館的全程直播，吸引超過2千萬網友觀看，大部分時間，這場直播的內容只是一動不動的美國領事館大樓，偶爾有工作人員路過。

領事館人員撤離、燒燬文件、降美國國旗以及領事館徽標被卸下等一系列行為都被記錄下來。與此同時，也有越來越多網友聚集在領事館附近圍觀，或自拍、或合影，儼然像遊客參觀那樣開始了打卡。至此，這一番中美關係惡化背後的外交戰似乎多了一層戲謔的味道。

《德國之音》注意到了這一現象，在報道中這樣寫道：「1999年，中國人是含着淚，在美國使領館前抗議。2020年，中國人是帶着笑，在美國使領館前合影。朋友們，時代真的變了。」

1999年5月8日，美國以南聯盟政府拒絕執行西方國家主導的和平協議為由，領導北約空襲南斯拉夫，炸彈擊中了位於南聯盟首都貝爾格萊德的中國駐南聯盟大使館，三名中國記者當場喪生。消息傳回國內，被激怒的中國民眾走到美國大使館門前抗議，也只換來對方「誤炸」的解釋。時任領導人表態稱，無論發生什麼事情，中國都要建設好自己，要臥薪嚐膽，一定要爭這口氣。這是符合當時國情的表態，彼時中國各方面都大幅落後於美國，在這種情況下，中國除了憤怒之外，選擇其實也非常有限。

從事件來看，同樣是美國使館門口，今日的閉館風波並不能完全與21年前對標，但也可以從中一窺民眾心態的變化。近兩年來，中美關係不斷下滑，從2018年3月貿易戰開始，直到今天，新冠肺炎疫情推高中美對抗情緒。越來越多人意識到一個問題，中美關係已經變了，利益衝突背後的意識形態對抗越來越顯眼，主流輿論也都在規勸不再對美國抱有幻想。

如果說美國對華仇視心態增長背後有極端鷹派推動的原因，那麼中國民間的反美情緒則大多是被刺激的結果。當國家積弱時，這種憤怒是無力而歇斯底里的，由此帶來的民間行為大都含有不理性的成分，如抵制美國商品、抵制日貨、抵制韓貨等激烈行為也曾上演過。

從某種程度上來看，中國民眾已經接受了中美將長期處於對抗關係的現實，擺脱了歇斯底里控訴的情緒，對於大國博弈也逐漸放平心態，以至於可以豐富自己的表達。普遍認為，當前美國政府釋放的對華政策，基本服務於一個邏輯，就是製造「冷戰」氛圍，美方開個頭，中國跟上，對峙氛圍徒然升級，便是美國鷹派們想要的結果。在他們的算計中，本身就需要中國配合。

《環球時報》總編胡錫進也在最近的發聲中小心翼翼地收回輿論場中的激烈氣氛。他指出，針對美國的舉動，中國若不反制，對方極有可能得寸進尺；而中國若強烈反制，則會掉入鷹派的陷阱。對於在美國駐成都領事館前聚集的人群，胡錫進則喊話稱，「民間此時圍觀吃瓜為宜，政府有足夠的力量回擊美方此輪挑釁，無需民間力量提供增援。」

在中美此輪外交交鋒中，中國沒有選擇關閉呼聲最高的美國駐香港領事館，而是選擇了業務量相對較小的成都領事館，按照中國外交學院戰略與和平研究中心主任蘇浩的分析，這意味着中方此舉既是出於對等原則，還避免了反制手段過於激烈對抗，體現出中國有理、有力、有節的原則。

此外，《香港01》在「撬門強闖 美國從後門接管侯斯頓總領館的邏輯」中指出，撤離過程中中方嚴格遵照《維也納領事關係公約》，在72小時後才如約從正門進入，接管前成都領館館舍。對比之下，美國到期前試圖闖入的動作，則失了體面和風範。

時至今日，中美實力對比已然發生了巨大變化，當然，美國依舊在很多領域領先於中國，但美國至少不會再輕易「拿錯地圖」越過兩國關係底線，因為從現實主義視角下考慮，若如此美國同樣需要付出巨大代價。毫無疑問，中國正面臨一個比以往更復雜的外部環境，美國鷹派的目的再明顯不過，大選即將到來，操作中國議題更是常規選項，中國沒有必要隨鷹派起舞。

其實，討論中美關係往往離不開一個起點，美國不能接受中國崛起的事實。現如今，中國接受了中美衝突將長期存在的現實，美國或許還需要時間來回答這個問題。