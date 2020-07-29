指控TikTok干涉大選　美國右翼黔驢技窮了嗎？

美國特朗普（Donald Trump）政府近來考慮封殺中國企業字節跳動（ByteDance）旗下抖音國際版TikTok，除了助力國內科技企業和加大對華科技博弈以外，就是在選舉年大做文章，轉移選民注意力，打中國牌提振選情。隨着特朗普政府多位幕僚相繼發表對華政策演講，掀起對華「新冷戰」，加大對華意識形態博弈，美國國會當中的右翼勢力也在積極配合。

7月28日，魯比奧（Marco Rubio）、科頓（Tom Cotton）和克魯茲（Ted Cruz）等共和黨參議員聯合致信美國國家情報總監（DNI）、國土安全部（DHS）以及聯邦調查局（FBI），要求特朗普政府評估TikTok是否會干涉美國2020年大選。他們也計劃通過立法手段促使特朗普政府做出改變。

2020年6月20日，美國總統特朗普在俄克拉荷馬州舉行疫情以來首場競選集會。部分美國選民被指利用TikTok等平台提前預定了這場集會的坐席，但最終選擇不出席，以此開展抵制活動。（AP）

在信中，他們表達嚴重關切，稱中國共產黨可能利用對TikTok的控制，扭曲或操縱政治對話，以造成美國人民之間的不和，並達到中共所要的政治結果。他們提到了TikTok審查敏感內容的做法，其中包括批評中國新疆政策的內容。他們要求特朗普政府釐清北京是否可能通過TikTok強化特定的政治觀點，製造影響力。他們提到，如果發現證據證實中國政府通過TikTok干預美國選舉，美國是否可以根據外國勢力影響選舉的行政命令，對字節跳動這樣的中國企業進行制裁。

其實，這些議員早前就對TikTok表達過擔憂。美國民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）也在今年年初致信國家情報執行總監辦公室，要求調查TikTok是否構成國安威脅。這種來自國會的擔憂也促使美國軍方率先採取舉動，封禁TikTok。美國陸軍和美國國土安全部下屬的運輸安全管理局（TSA）已經禁止員工使用TikTok。

目前，TikTok正在接受美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部的調查，主要圍繞數據安全展開。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）7月已明確表示，針對TikTok對美國國家安全構成的威脅，採取行動刻不容緩。

但截至目前，美國各方勢力均為未給出TikTok具體威脅的確鑿證據，也沒有發現中國干涉美國大選的任何蛛絲馬迹。即便是上周美國以所謂的間諜指控關閉中國駐侯斯頓總領事館，美國情報界也沒有證據。7月22日，美國參議院情報委員會成員、緬因州參議員安格斯金（Angus King）在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，無論是關於選舉、兩國對抗還是美國國務院所謂「竊取知識產權」，自己並未獲知任何有關中國活動的情報。

可見，現在的美國政客要想指控中國，似乎再不需要確鑿證據。

對於他們而言，凡是和中國有聯繫的技術或企業，只要在美國有一定的影響力或佔據市場份額，就應該被重點關注、調查、甚至封殺。而且，在國內科技企業的遊說下，美國右翼政客非常擔心TikTok對美國年輕選民的影響。

據瞭解，「字節跳動」全球用戶超過8億，其中美國用戶接近4,000萬，4成是16歲至24歲的青少年。今年6月份就曾有年輕選民通過TikTok等網絡平台發起抵制特朗普競選集會的活動。但這是美國民眾自發的線上活動，而且不侷限於TikTok。如果TikTok能被用來干涉美國大選，那麼任何一個國家和任一應用平台都有淪為這種工具的可能。更何況TikTok也不刊登Facebook那樣的政治宣傳廣吿，反而是娛樂功能更強大。

由於中美關係處於低谷，美國右翼的這種指控就顯得很有「市場」，也很容易被他們的粉絲或特朗普陣營全盤接受。這和2018年特朗普政府在聯合國高調指控北京干涉中期選舉是一個思路，就是將中國包裝為「第二個俄羅斯」。2018年的中期選舉，共和黨保住參議院，特朗普政府對中國的指控，最後也不了了之。

現在，美國大選投票日已經進入百日倒計時，共和黨政客最怕失去對白宮和參議院的控制權，這個時候中國或和中國有聯繫且在美國有影響力的經濟實體都有可能成為被攻擊的目標。但他們沒有搞清楚、或故意混淆字節跳動、TikTok和中國政府的關係，依然套用對待中國企業華為的手法，延續2016年大選對俄指控思路，故技重施，只會凸顯他們對自身技術和體制的不自信和不安全感。