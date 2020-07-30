抱怨人氣下跌　特朗普大選前輸了三場戰爭

美國總統特朗普（Donald Trump）非常焦慮。繼今年6月時候他突然說道「拜登將成為你們的總統」之後，7月28日特朗普再次在記者會上表示「沒有人喜歡我」。

特朗普當時在白宮的疫情簡報會上被問到關於美國國家過敏和傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）的高支持率，這似乎讓他有些「委屈」，他表示「要記得，他（福奇）也是為我們聯邦政府工作的。我們當時也可以選擇其他人（在這個職位），不是非他不可。」

特朗普接下來發出疑問，「一個為我們工作的人得到了很高的評價，但沒有人喜歡我。」隨後自問自答式地表示，「這隻能是因為我的個性。」

一向相當自信的特朗普，連連說出這種抱怨人氣不夠的言論，是因為他在大選中正在面臨前所未有的困境。

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轉變選舉策略並沒奏效

現在距離美國大選只有100天，特朗普的連任之路面臨新冠肺炎疫情、經濟衰退以及國內部分地區持續示威騷亂的巨大壓力。民調持續低迷的特朗普，雖然嘴上一直表示對選舉的很大信心，但是實際上不可能對此不為所動。7月15日，特朗普宣布撤換其競選團隊經理，英媒路透社曾報道稱特朗普的顧問們私下批評其競選團隊缺乏「中心思想」。

實際上，為了拯救民調和連任選舉的士氣，特朗普在近期不僅在持續出手「中國牌」，在一些國內事務上也調整了策略。

首先，此前一直選擇忽視疫情反彈、和防控工作拉開距離的特朗普，重啟白宮的疫情簡報會，以示自己的重視。這一次，特朗普有意地使簡報會縮短、也在一定程度上保持了和記者們氛圍的融洽。

與此前的特朗普關於「注射消毒水」和推薦服用羥氯喹的誇張言論相比，重啟的簡報會收斂不少。另外，特朗普轉變態度，突然表示戴口罩是「愛國表現」，也符合衛生專家對防疫的要求。不過，好景不長，僅僅幾天後特朗普就重新開始在Twitter上批評福奇在防控過程中「犯了很多錯誤」，白宮其他官員更和特朗普一唱一和，讓民眾相當反感。

福奇（左）的高人氣令特朗普有些不滿。圖為4月22日兩人共同參加白宮抗疫簡報會時的情景。（Reuters）

第二，特朗普對反警察騷亂重新開始「法律與秩序」（Law & Order）的強硬鎮壓。7月29日，特朗普政府向克利夫蘭、密爾沃基和底特律等民主黨控制的城市派遣聯邦特工、下撥資金，用於協助當地執法部門打擊近期反警察運動的騷亂。白宮稱此為「傳奇行動」計劃，旨在打擊個別城市的暴力犯罪。不過，把聯邦特工派到不受歡迎的地方是否是個明智的政治舉措，現在很難說。至少從民調來看，這些抗議活動似乎比特朗普更受歡迎。

第三，推動新的經濟恢復法案。7月27日，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）公布了共和黨的抗疫救市方案，再推萬億美元的救市資金。此前，民主黨曾在5月通過了名為「英雄法案」的3萬億美元的新冠疫情援助法案，但這份計劃在參議院擱淺。此次的共和黨提案本來該為特朗普的競選提高士氣，怎知外界立即發現方案中包括了一項17.5億美元用作設計和修建一座新聯邦調查局（FBI）總部的撥款，且該總部就在特朗普國際酒店的對面，白宮因此被指以公謀私，特別照顧特朗普集團的生意。

一敗再敗 特朗普最後的「救命稻草」

無論是從民調還是輿論上看，特朗普轉變選舉策略的幾項努力，至今沒有得到積極的效果。以上三項挫折更是折射出自大選年以來，特朗普打得幾場後果嚴重的「敗仗」。

第一場抗疫之戰，特朗普政府顯然輸給了新冠病毒（SARS-CoV-2）。美國的抗疫政策一直缺乏聯邦政府的有效戰略和協調，美國疫情數字長居世界榜首，現存病例約佔全球三分之一，累計死亡人數遠超其他國家。無論特朗普如何否認、忽視，吹噓美國的防疫「比世界任何地方都要好」，這些數字已經給出了事實。

特朗普的大選對手拜登（Joe Biden）的民調持續在特朗普之上。圖為7月28日拜登在特拉華州的一場記者會上。（Reuters）

第二場因種族矛盾而起的反警察騷亂中，特朗普又輸了「戰時總統」維護國家「法律與秩序」之戰。距離非裔美國人弗洛伊德（George Floyd）之死引發的大規模示威，已經過去近兩個月，然而本來趨於平息的示威，在白宮以暴制暴的策略之下被再度激化，多州的示威再度走向暴力，以波特蘭市為例，該市已經連續47天未能恢復秩序。與此同時，特朗普「戰時總統」的形象始終沒有樹立。

在這兩大「戰場」掙扎的同時，特朗普也基本輸掉了大選至今的輿論戰。雖然美國主流媒體以左翼為主，從來都對特朗普帶着「有色眼鏡」，但是疫情和騷亂之下就連一向支持特朗普的霍士新聞（Fox News）都開始對特朗普的言論進行挑戰和「事實核查」，儘管他的基本盤仍然對他充滿信任，但是這種情況疫情不斷蔓延到紅色州的情況下能持續多久，不得而知。

當然，即便如此，這些失敗絕不代表特朗普已經「出局」，他最後的稻草或許仍然能幫他撐過這場連任選舉，那就是美國經濟恢復過程。以「商人」優勢吸引選民的特朗普，只有經濟數字和飄紅的股市才是他對選民最好的說服。但是這在當前也並不容易。

7月29日，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，美國第二季度GDP的萎縮幅度可能會創下歷史最高紀錄。美國6月份的失業率降至11.1%，但是隨着疫情的二次爆發，重啟經濟的腳步還會遇到更大的阻礙。在美國史無前例的0利率以及無限量化寬鬆的政策下，進一步的政策刺激已沒有太大的空間。

讓美國人看到疫情之後的經濟恢復，是特朗普最不能輸的一場仗。然而，這對特朗普已經是背水一戰，也是他最後的稻草。