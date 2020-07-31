出手反制「港版國安法」　歐盟與美英澳存在温差

歐盟成員國外長7月28日簽署聲明，宣布了包括限制向香港出口敏感技術設備在內的措施，以回應「港版國安法」。中國外交部發言人汪文斌在7月29日的例行記者會上表示「中方堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉」。

在「港版國安法」通過後，美國等國都採取了相應的措施，如今，歐盟也加入進來，《華爾街日報》認為歐盟向美國對華強硬立場靠攏。

如果與美國等國的動作對比來看，歐盟比較謹慎。

歐盟的聲明中提到，將採取措施支持香港人和香港的公民社會，簡化香港人去歐洲旅行的手續，更容易取得簽證，同時也將設立獎學金和開放學術交流。

歐盟強調的是「更容易取得簽證」，這留足了很多想象和操作的空間。來看一看英國和澳洲的措施：英國內政大臣彭黛玲（Priti Sushil Patel）7月22日宣布，2021年1月將正式對約300萬持有英國國民（海外）——即BNO護照的香港公民開放入境英國簽證申請。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7月9日宣布，將提供在澳洲境內香港學生臨時簽證，並且協助他們成為澳洲的永久居民。

美歐英加澳日對港版國安法的立場並不同，點大圖瀏覽：

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在引渡安排問題上，歐盟的聲明中只是稱要「重新評估」。早前，美國總統特朗普（Donald Trump）在簽署《香港自治法》後，隨即宣布按這部法律的授權採取一連串措施，包括暫停與香港的逃犯移交協議。英國、澳洲、加拿大和新西蘭已經先後宣布暫停與香港的引渡協議。

歐盟的這份聲明還呼籲監督中國如何實施「港版國安法」，也要求歐盟在年底評估該法案對香港的影響。至於具體實施的制裁措施，該聲明同樣沒有談及。目前，因「港版國安法」制裁中國的只有美國：參議院6月25日通過的《香港自治法案》中，對支持中國損害香港自治的個人或企業、機構實施制裁。

歐盟與美英等國的舉措存在温差，在分析人士看來，這源於歐盟成員國內部最終未能形成統一的共識。

7月13日，歐盟各外長曾就香港問題展開討論，初步達成了對中國實施若干制裁的措施，比如「限制出口用於內部打壓的器材，對出口香港的高度敏感技術延長限制，審視歐盟與香港之間的引渡安排和給予港人簽證便利」等。歐盟各國在這些問題上形成統一的聲音在於有着共同的價值觀，認為要支持香港的自由，確保港人有免於威權壓迫的選擇。

在諸多議題上，歐盟需要形成整體共識才能推進。圖為7月17日在比利時布魯塞爾的歐盟總部拍攝的歐盟特別峰會現場。（新華社）

但對於是否進一步制裁，歐盟內部分歧重重。與東歐南歐國家反對制裁中國不同，西歐、北歐國家支持制裁中國，瑞典外交大臣林德（Ann Linde）7月13日表示，瑞典支持德國與法國對「港版國安法」採取的「強有力的回應」，並將與丹麥等推動歐盟制定針對中國的反制措施。芬蘭表示支持暫停與香港的引渡條約的想法。

結果，德國總理默克爾（Angela Merkel）7月13日在與意大利總理孔特（Giuseppe Conte）共同出席新聞發佈會時強調：「歐盟不應因『港版國安法』切斷與全球第二大經濟體的對話，目前最重要的是，歐盟成員國應致力於找到共同的對華政策，以及對該問題的共同答案。」間接拒絕了瑞典要求對華強硬的要求。

之後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問英國和丹麥，希望歐洲共同對中國採取強有力的回應，歐盟只是回覆稱，會出台那些中國不會有實質反感的制裁，並且會繼續討論是否出台更為強硬的舉措。

從現今的結果來看，歐盟內部終究還是未能就更為強硬的對華姿態達成一致。在諸多議題上，歐盟強調要「集體行動」，要徵得全部成員國同意。在這樣一個大的前提下，歐盟只能尋求「最大公約數」，在制裁中國等具體舉措上暫且不提。

再者，像德國總理默克爾、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等這樣的歐盟主要領導人，他們很清楚，目前美國將香港作為一張與北京博弈的牌，這背後是中美之間的較量，歐盟需要顧及美國的關切，同樣也需要避免刺激到北京。在中美之間明確站隊很可能會成為大國博弈的犧牲品，與其像英國、澳洲這般追隨美國而得罪中國，不如在中美之間維持微妙的平衡更能維護自己的利益。

從中美貿易戰時拒絕選邊站，到疫情時期拒絕制裁中國，再到今天的香港問題，歐盟都在小心拿捏與中美相處的尺度。