特朗普想推遲大選的真實意圖

美國總統特朗普（Donald Trump）想要推遲美國大選日的說法一點也不令人意外，因為自從新冠肺炎疫情爆發以來，他的對手、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）就表達過這種擔憂。一些自由派媒體也討論過這種可能性。

尤其是上半年各州地方選舉及總統初選中暴露出的投票問題，民主黨方面一直擔憂共和黨會借疫情打壓選票。而特朗普共和黨政府藉此推遲大選，則是最為極端的做法。

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

自由派怕什麼，特朗普就要做什麼，按理說符合他的性格，但這也要看他是否有權這樣做，以及這樣做的利弊。按照美國聯邦法律和《憲法》第二十條修正案，美國大選和總統及國會議員就職日期是固定的。如果在2021年1月20日，美國無法選出新總統，眾議院議長將代理總統職位。

難道特朗普想要眾議院議長接替自己擔任總統？當然不願意。

特朗普事先可能了解過如何才能推遲大選，知道自己無此權限，主動權完全掌控在國會手中。所以，他發Twitter時，只是拋出了這樣一個疑問。

尤其是國會共和黨人也不支持他的這一想法。就在特朗普發佈Twitter表達推遲大選的想法後，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）和資深參議院格雷厄姆（ Lindsey Graham）都共和黨人均表達了反對。

7個小時後，特朗普又發Twitter說，希望在選舉日當天就知道結果，而非數日、數月或數年後！

這意味着他放棄了推遲大選的可能性。

特朗普明知道不可為，但他為什麼還要這麼說呢？這符合他通過製造危機和爭議，從中博取政治利益的基本性格。這種說法和他打中國牌、疫情牌的路數是一樣的，就是在選情持續低迷的形勢下，製造一種在他可能輸掉大選後可以利用的爭議，提前進行輿論鋪墊。

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比如，在6月22日，特朗普就已指控郵寄投票會讓大選「被操控」。7月15日，特朗普在喬治亞州再次提醒該州郵寄投票的問題，說自己「2016年沒有糾纏於那1%郵寄選票的問題，是因為自己贏了」。也就是說，如果他今年以微小劣勢輸了，可能會借初選階段暴露的各種問題，比如郵寄投票問題或機器故障，不承認選舉結果。

特朗普以疫情為由，臆想推遲選舉，緩解自己的選情壓力，本身就是一種冒險。這難免會被對手和選民認為，特朗普對疫情防控沒有信心，無法在大選之際控制住疫情。

而且，特朗普指控郵寄選票的問題，也沒有新意，也不能因此斷定大選被「操控」。要知道，郵寄選票的問題和各州政策有關，很多都是技術上或物流上的問題，或者選民個人原因導致的選票作廢，這些都不能和「選舉被操控」劃等號。

從目前的特朗普及共和黨人選情來看，目前距2020總統大選日剩下90多天的時間，特朗普全國和個別關鍵州的支持率遠遠落後於拜登，有些州甚至落後至少10個百分點。尤其在威斯康辛州、佛羅里達州、密歇根州和賓夕法尼亞州等特朗普2016年的決勝州，特朗普支持率也落後於拜登。

在這種形勢下，特朗普更傾向於發表爭議性言論，混淆視聽，誤導選民，轉移對疫情防控不力和經濟持續低迷的注意力。與此同時，他也在為大選後可能的爭議做鋪墊。