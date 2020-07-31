中美摩擦不斷，不少媒體驚歎雙方已經進入新冷戰，北京會如何應對來自美國的挑戰是各方共同關心的話題。中國官員近來頻繁就中美關係表態，通過他們的言論或許可以窺探中方用意。

7月30日，中國駐美國大使崔天凱在美國網站POLITICO發表題為《站到歷史正確一邊，推動中美關係重返正軌》的署名文章。文章稱「中國的對美政策沒有變化。本周中方根據對等原則要求美方關閉駐成都總領館，僅是對美方關閉中國駐侯斯頓總領館的正當和必要反應，符合外交慣例，也是主權國家的應有權利。我們仍願本着善意和誠意發展中美關係，希望美方能重回中美關係發展的正軌。」

中國外交領域的重磅人物近來密集就中美關係發聲，點大圖瀏覽：

7月28日，中國外長王毅在與法國外長勒得里昂（Jean-Yves Le Drian）通話時就中美關係發表了看法。他說面對橫衝直撞、蠻橫無理的美國，中國將作出堅定而又理性的回應。首先，中方將堅決反制侵害中方正當權益的惡劣行徑。第二，中美應當進行理性溝通。第三，國際社會應當共同維護團結與合作。

7月24日，王毅同德國外長馬斯（Heiko Maas）舉行視頻會晤時，應詢介紹了當下的中美關係。他說中國不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來。

7月17日，王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話。王毅表示，中方不會被美國少數反華勢力帶節奏，但將堅定捍衛自身正當利益與尊嚴。

7月9日王毅在中美智庫媒體論壇上致辭，他說「中方對話的大門是敞開的。只要美方願意，我們隨時可以恢復和重啟各層級、各領域的對話機制。任何問題都可以拿到桌面上來談，任何分歧都可以通過對話尋求妥善處理。同時，只要美方不設限，我們也願積極推動兩國各部門、各地方、各領域的交流互動，讓兩國人民更加相互了解、彼此認知。」

7月8日中國副外長樂玉成在外交學會與美國亞洲協會共同舉辦的中美關係視頻對話上致辭，他提到「中美原有的溝通對話機制不能棄之不用，我們還要創造新的對話方式和渠道。能合作的儘量合作，一時不能合作的也要儘量管控，建立各種預警、應急、磋商機制，確保中美關係不失控不脱軌。」

中國外交官頻繁提到對話、溝通、理性回應，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪此前6月17日曾經打破常規前往美國夏威夷同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會談，這足以說明中美是否必有一戰關鍵在中國。中國的理性是中美關係的穩定器和壓艙石。美國遇到的是不願意針尖對麥芒的中國，中國官員不放棄任何談判對話的機會是局勢得以管控的關鍵。看似火藥味十足的兩國關係降温可期。