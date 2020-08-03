【專家有話說】美前助理國務卿：特朗普或臨割蓆　美國需巨大改變

當大選開啟100天倒計時，美國依舊深陷新冠肺炎（COVID-19）疫情的泥潭。大危機之下，社會撕裂、政治極化以及抗疫不力引發的種種矛盾一一浮現。這一切都給在位者特朗普（Donald Trump）的連任前景蒙上厚重陰影。也許，就連特朗普本人都已經對連任失去了信心。 可是，歸因於特朗普足夠解釋美國當前面臨的問題嗎？即將到來的大選，會給美國社會帶來哪些可能的改變？ 圍繞以上問題，《香港01》專訪美國國家情報委員會前主席、美國前助理國務卿、斯坦福大學亞太研究中心馮稼時（Thomas Fingar）博士。

01：美國的新冠肺炎疫情目前仍然非常嚴重，日新增感染人數甚至一度突破8萬。如果說之前對於這場疫情的討論還在天災範疇之內，目前是否已經可以稱之為「人禍」？美國的防疫體系非常先進，為何面對新冠肺炎疫情卻失靈了，在你看來問題出在哪裏？

馮稼時：我認為有三個主要原因。

第一，美國是聯邦體制，聯邦政府的主要職能在於處理外交和國防事務，在其他領域的職能較弱，很多權力屬於州政府和人民。也就是說，當出現問題的時候，一般不能完全歸咎於聯邦政府。在這次疫情中，美國並沒有國家級的衛生系統（National Health System）運作，所以大多數時候，問題的解決要依靠有效的領導。

第二，我們並沒有在特朗普及其團隊治下得到有效領導。新冠肺炎疫情感染者暴增表明，應對這樣的危機，需要國家的系統機制和國家的責任。但目前來看，執政者權力範圍非常模糊，特朗普沒有做到（使國家機器在疫情防控上有效運行）。他的團隊更是使得原本存在於奧巴馬（Barack Obama）政府時期的機構和程序解體。總的來說，特朗普政府不但走錯了方向，而且沒有努力。

第三，特朗普的個人特質，和他的團隊選擇的競選手段，使得疫情在某種程度上被政治化了。以上三個因素疊加，造成了當前的困境。

01：的確在這次疫情中，有很多批評指向特朗普政府。給人的感覺是，特朗普有些為所欲為，不受控制。

馮稼時：從建國開始，美國的憲法就限制了聯邦政府的權力，設計了預防總統權力過大沖破權力制衡的機制。

總體來看，這個系統運行得非常好。國會和法院阻止了特朗普提出的一些沒有意義的提案。整個體制是為了限制總統的權力，而不是賦予他更多權力。在一些自然災害如颶風、地震發生時，這個機制運行得很好、很有效。

而且這個機制彌補了中央高度控制體制的缺失，克服了多樣化的大面積領土國家缺乏單一系統的問題。就以上觀點，我認為指出失敗的具體原因，要比歸咎於系統失敗容易得多。

01：外界看來，當前美國內部的政治極化越來越嚴重，兩黨的政客將政黨利益置於公眾利益之上，常常在某些決策上為否定而否定，議題被政治化，成為黨爭的工具。這是否在某種程度上或某一側面說明的確存在體制上的問題？

馮稼時：這個月的民調顯示，大部分的美國民眾對特朗普政府的表現不滿意，這種不滿最終也導向整個共和黨。

但這幾年以來，特朗普對共和黨基本盤的影響力越來越大，這就讓其他的共和黨政客不敢輕易批評特朗普，但如果他們繼續與特朗普站在一起，未來是可能會輸的，而政客都很討厭輸。

特朗普成為這場疫情中，遭遇指責最多的對象，目前，他已經開始為敗選做輿論鋪墊。（Reuters）

我認為在接下來的選舉中，會有很多共和黨政客選擇與特朗普割蓆。這種情況會讓兩黨的鬥爭出現妥協的氣氛，這也是我所希望的。當前是美國經濟的困難時期，社會不公等問題也浮出水面，再加上疫情影響，整個國家需要做出巨大改變。

而我認為這個改變最終是會發生的。當社會環境很平穩、民眾也非常有安全感的時候，人們沒有必要過多關注政治話題，許多人的生活大概就是努力工作，或者和家人孩子待在一起。但四年前特朗普上任後讓越來越多人開始關注政治，現如今，特朗普政府的差勁表現在危機中愈發突出，民眾的問題意識越來越強，所以很多人開始關注政治，願意一起解決問題。

01：正如你提到的，民眾因為對現狀不滿，才會關注政治。但在這個過程中，社會撕裂也變得越來越嚴重，尤其是在這樣的選舉年。

馮稼時：當公眾聚集在一起，就會想要解決問題。比如基礎設施、教育、醫療、種族、社會公平以及回饋國際事務等等。我認為最重要的是，公眾要有解決問題的意志。相反，當前社會陷入了一種無力感之中，儘管所有人都希望看到問題得到解決，這個情況如果不改變，我會覺得很驚訝。

民主黨總統候選人，前副總統拜登（Joe Biden）的支持率目前領先特朗普近8個點，但外界對於他能否成為彌合美國社會的主要力量存疑。(AP )

01：特朗普政府在疫情之中持續指責中國，認為是中國造成了美國現在的困境，不僅如此，近期美國還否認中國在南海的主權、禁用華為等等，你是如何分析其背後的動因？在這個時候，美國不是更應該關注解決國內事務嗎？

馮稼時：疫情是一個共同問題，特朗普指責中國沒有任何意義。這也並非「中國」第一次成為美國大選中的目標，每四年都會發生。

翻看美國競選中的外交政策工具箱可以看出，外交政策並沒有那麼重要，民眾依舊是根據醫療、教育等國內問題投票。不過，在我看來，特朗普政府對中國的一些批評確實有點誇張。

至於你提到的華為問題，過去一段時間，已經有大量關於中國違反知識產權協議、強制技術轉讓以及不開放部分市場的討論。中國很多行為，都為中國創造了一個對其他國家不公平的競爭環境。

大選之後，美國的工商利益集團應該會將自己的訴求吿訴政客。在他們眼中，關於貿易和供應鏈的構建，這是一個商業問題，不希望政治對商業行為造成阻礙。

但他們同樣會認為，中國的一些商業行為需要得到糾正，但他們無法解決，需要政府出面。只不過特朗普在解決這個問題上，選擇的方式有問題。

至於南海，美國政府的強硬立場是為了表明對國際法的重視。美國對於中國的南海主權聲明其實沒有太多興趣，美國並不在意誰擁有這片海域，但美國在乎的是國際法的地位，這也是美國應該持有的立場。在我看來，中國對美國的聲明有些反應過度，一些媒體評論也在小題大做。總之，在美國看來，南海問題是小事，但國際法是大事。