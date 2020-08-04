多點傳播　全面反彈：越南的新一輪新冠疫情意味着什麼？

到8月上旬，從7月25日開始的新一輪越南新冠疫情仍在繼續。河內方面封鎖了峴港、會安等一系列城市。到8月3日，胡志明市市委書記阮善仁、越南衛生部副部長張國強等人先後建議用武漢封城經驗應對峴港疫情，河內方面也吿急稱「檢測試劑已經耗盡」。這一系列嚴峻局面意味着越南此次疫情可能超越以往。

的確，根據越南衛生部統計的數據顯示，較之西方尤其是歐美大國，越南抗疫工作堪稱優秀。截至目前，越南疫情的三次「爆發」累計只有652名患者，其中目前尚有272人接受治療，另有7人病亡。

但這其中就有兩百餘人都是在7月25日後的峴港疫情中發現的，由於越方至今未能確認疫情傳染源，而峴港各大醫院又已成為本次疫情的擴散源頭，這使得越南開始第一次正式遭遇新冠疫情的多點全面傳播。

這一狀況不僅導致以峴港周邊方圓數十公里的廣大區域陷入「社會封閉」狀態，它也宣吿了該國在7月上旬試圖重啟經濟，拉動峴港為核心的中部地區的計劃戛然而止。而這場風波從開始到醖釀以至於人心惶惶，其進程也是值得注意的。

+ 4 + 3 + 2

找不到的患者

目前，發生在峴港的疫情已經波及了至少13.3萬人，約有2萬人被集中隔離，另有11萬人居家隔離，還有約一千人醫院進行醫學觀察。越南方面已經在峴港緊急建立起一所收容疑似及輕症患者的「方艙醫院」，預計到8月5日能投入使用。這一舉措背後固然體現了越南當局的效率，但這種大規模隔離政策背後恰恰展示了越方醫療能力不足的短板。

根據越南從2020年2月開始的診療、隔離與觀察方案，越方將新冠患者、疑似患者、密切接觸者等分為三類，其中F0人群為確診患者，同時也被指定為流行病病源；F1人群為疑似患者及密切接觸者；F2人群為F1人群的接觸者。

根據越方條例，F0立即住院接受治療，F1需送往隔離區進行醫學觀察，F2需接受隔離觀察。由於列入統計的患者只有F0類，送往隔離觀察區的F1人群缺少統計，這意味着越南的實際患者人數與統計其實存在一定出入，考慮到輕症患者缺少明顯症狀，而越南人口中青壯年較多，抵抗力較強，存在相當數量患者在不知情的前提下自愈的可能。因此，2020年2月和3月出現在河內、胡志明市等地的疫情的實際規模可能已不得而知，當疫情轉入到以老齡人口較多、青壯年相對較少的越南中部省市時，由於老年人抵抗力較弱，預後較差，其真實情況就會變得兇險起來。

至7月25日6時，越南宣布100日無新增本土病例，而這一天也成了越南疫情反彈的關鍵節點。25日，峴港第二大醫院C醫院突然發現一例沒有疫區旅行史的「疑似患者」，到27日，峴港骨科康復醫院和峴港綜合醫院也發現類似患者，隨着越方開始緊急封閉醫院，救治發熱患者，此次疫情反彈也開始了。而越方此番在病人的診斷上就出現了相當的偏差。

+ 8 + 7 + 6

資料顯示，在峴港第一例本土病例出現時，峴港各地醫院仍堅持越南衛生部3月25日時確立的《診療指南（試行第三版）》規程進行操作。越方各大醫院以患者是否發燒、存在呼吸道症狀以及是否有疫區活動史、是否與患者及疑似患者解除作為判斷疑似患者、隔離病人的根據。按照這份越南第二次疫情反彈時確立的指導文件，越方只能在病人出現明顯症狀後才宣布「確診」，很少隔離疑似患者。到7月29日，越方發佈的試行第四版診療規則仍繼續堅持上述原則不變。

越方確定疑似患者的進程本不應如此遲緩，作為全球屈指可數的對中國政策、制度亦步亦趨的國家，越方理應清楚，中方早在2月完成第一批新冠患者的屍檢後，就修改了疑似患者的診斷原則。但遺憾的是，這一點卻沒有被及時參考進來。

根據中國衛生部3月上旬發佈的試行第五版新冠肺炎診療指南，中方已經明確把「影像觀察」一項列入新冠疑似患者的確認標準，即通過CT確認患者肺部的「多發性磨玻璃影」（即俗稱的「大白肺」）。根據這一指南，中方強調患者只要同時具備發熱及呼吸道症狀、影像觀察特徵及疫區接觸史，就應確認為新冠肺炎疑似患者，需採取隔離觀察措施。這種操作細節上的差異，已讓越方在一開始就對疫情的再次爆發措手不及。

杯水車薪的遭遇

到8月3日，越南衛生部也在中央督辦下緊急發佈公函，規定在越南進行核酸檢測與抗體檢測的價格分別應固定在73.4萬盾（約合245港元）和23.8萬盾（約合80港元）。以亡羊補牢的角度來說，越方此舉已經比世界上很多國家與地區要有效率，但這種效率背後仍有一定程度的危機和隱患。

在河內老城區街頭，原先尚有生意的店鋪已經因疫情遭遇門可羅雀的困境。（Getty）

越方對新冠肺炎的檢測能力從一開始就存在嚴重不足。相對於越方從2020年1月開始的大規模隔離，越方很少採取大規模檢測的方式用以確認人員的安全。這一客觀情況也與河內方面缺少核酸檢測（PCR）盒及抗體檢測盒，檢測設備同樣有限有關。

根據《越南快報》等媒體披露的消息顯示，在7月下旬，越方在疏散了8萬前往峴港旅遊的國內遊客後，才分別於河內等地對集中隔離人員採取抗體檢測行動。在7月29日開始的第一批檢測行動中，越方只能一次檢測3,000人左右。

雖然到8月3日前後，越方加大了設備檢測效率，可以在疫區峴港等地確保一天檢測5,000人，較之8月2日提升了1,500人的檢測量，但這較之疫區十萬隔離群眾的總量仍嫌杯水車薪，更不用說越方醫護人員在疫區一天也只能完成1,800人的採樣量。

更糟的是，越方設在峴港前方的疾控中心也只有三台檢測設備，雖然越方試圖在未來幾天內將日檢測量提升到每天10,000人，但這一切終究需要時間。考慮到峴港疫區在一天之內就增加了兩萬名密切接觸觀察者，越方的壓力是可想而知的。

事實上，就醫療單位檢測能力不足以及因此形成的隱患而言，越方即便沒有從3月河內白梅醫院的院內感染風波中吸取教訓，也應該從香港近來的疫情再爆發得到啟示。

圖為武漢市，身着防護服的醫務人員在為居民進行核酸檢測。武漢是中國爆發新冠肺炎疫情最嚴重的城市。越方稱要以武漢封城經驗應對峴港疫情。（路透社）

而今，外界可以從越南的風波中發現，這個「中國最好的學生」，可能並沒有從歷史教訓中學習到什麼：在峴港出現的幾例患者病亡案例中，至少有兩例患者在近兩週的發熱症狀後才被確診患有新冠。

問題還是在自己身上

越方即便到了疫情的最緊迫時刻，仍試圖借「非法入境人員」等問題轉移注意力。環顧越南《民智報》、越通社新聞、《青年報》、《年輕人報》等各大中央及地方媒體，他們從7月下旬開始就密集報道以中國人、柬埔寨人為主的非法入境人群在越南的活動。

不可否認，根據越南媒體提供的報道信息，外界可以發現前往峴港的小部分中國公民是深入越南收買農產品的商人，潛藏在峴港、胡志明市等地的中國公民或攜帶「各種收發器和sim卡」，疑似前往當地重建在2019年時被中、越警方聯手摧毀的電信詐騙窩點。這種潛入越南的行動與柬埔寨、老撾等國邊民非法入境做工的局面呈現了顯著的不同。

但無論如何，疫情期間出現的「非法入境」人潮還是有效引導了越南民眾的思路，考慮到越南衛生部專家已認定疫情繫「外部入侵」所致。這兩者的疊加就能讓很多人產生「非法移民帶來疫情」的聯想，進而忽略峴港在7月開放過度，僅在半個月內就接納了8萬名越南國內外旅客的現實。

考慮到越南全境在6月也只迎接了約9,000名外國旅遊者，峴港的鬆弛無疑是可以想象的。但這也是可以理解的，因為峴港及其周邊的廣南、慶和省在2020年上半年都出現了國內生產總值的嚴重倒退：據IHSMarkit統計數據顯示，峴港下跌3.61%，慶和省下跌12.02%，廣南省下跌11.51%，當這幾省試圖借旅遊人潮來填補經濟損失時，疫情的打擊就使得他們不得不再次回顧上半年時每天最多損失1,500億盾（約合7,982萬港元）的不利局面。

幸而，隨着越南總理阮春福已經在7月29日專門出面督辦疫情防控，召開政府新冠肺炎防控工作會議，峴港等地的不利局面或有望在中央親自幹預下有所好轉。在河內、胡志明市等大城市和臨近峴港的省份，越共方面已明令要求各部委和各地方省市提高警惕，強化集中統一領導，從嚴落實疫情防控要求，避免疫情進一步擴散蔓延。但這種中央救火隊直接干預後才出現的改善，可能也再一次直觀展示了社會、經濟轉型期間越南地方政府的能效差距。