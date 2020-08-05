「不干預市場」的美國政府對市場的一再干預

繼中國科技企業華為之後，另一家中國企業字節跳動（ByteDance）成為全球關注的焦點。字節跳動旗下的抖音國際版TikTok短視頻在美國的業務，徹底被捲入了中美衝突之中。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月3日對TikTok收購案表態稱，美國政府必須得到TikTok美國業務銷售價格的「很大一部分」，並警吿稱，如果收購無法完成，「TikTok將於9月15日在美國關閉」。

此前，美國科技巨頭微軟（Microsoft）收購TikTok的消息已經備受關注，字節跳動和美國政府圍繞美國外資委員會（CFIUS）調查字節跳動2017年對音樂類短視頻應用Musical.ly的收購是否影響美國美國國家安全的問題，已經進行過一段時間的溝通磋商。

目前沒有先例也並不清楚美國政府如何從微軟收購TikTok中獲得部分收益。對於美國政府以怎樣的條件批准這次收購，也仍不明朗。

「國家安全」的打壓理由屢試不爽

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月2日表示，特朗普將在未來數日內，對除TikTok以外的更廣泛的中國軟件所帶來的國家安全風險採取行動。

中國外交部發言人汪文斌在8月3日的例行記者會上對此回應稱，美方泛化國家安全概念，在拿不出任何證據的情況下對有關企業作「有罪推定」並發出威脅，這違背市場經濟原則，暴露了美方所謂維護公平、自由的虛偽性和典型的雙重標準，也違反了世貿組織（WTO）開放、透明、非歧視原則，中方對此堅決反對。

近年來，隨着中美衝突的激化，「國家安全」被美國政府運用在了諸多中國企業身上，華為的通訊設備被指威脅「國家安全」，被要求退出美國市場，便和當前TikTok的情況如出一轍。從華為到TikTok，美國針對中國企業的打壓才剛剛開始。

誠然，華為在5G領域威脅到了美國技術領先的地位，TikTok則不僅對美國形成產業領先優勢，讓其競爭對手FaceBook頗感威脅，還讓美國感受到在中美衝突之下，在信息和價值觀滲透方面的憂慮。但是，除了現實層面的商業競爭以及中美的國家博弈，TikTok在美國遭遇如此困境的另一大背景就是特朗普的大選。

華為設備是否能對國家安全構成威脅是美中雙方近些年爭論的焦點之一，但美方截至目前也沒有出示相關證據。（Reuters）

美國在此時對中國展示強硬，從蓬佩奧的鐵幕演說到美國在南海、香港問題上的一系列表態，再到美國突然關閉中國駐侯斯頓總領館，都和特朗普大選的「中國牌」有莫大聯繫。

只是，一向推崇自由市場的美國，特別是右翼的特朗普政府，在打壓外國企業的方面如此積極，威脅使用行政令來迫使TikTok關停，甚至要求通過收購案令美國財政部獲益，似乎並不符合「不干預」市場的美國市場精神。而這也並非特朗普唯一與自身「商人總統」的形象相違背的地方。

所謂「不干預」更大程度地影響市場

眾所周知，美國經濟在疫情下陷入萎縮，失業率一度達到大蕭條以來的最高水平，儘管在5月、6月美國復工復產開始之後，經濟指標有所好轉，但是經濟學家仍然普遍預測第二季度經濟衰退的情況會更為嚴重。

與此同時，美國股市在過去的3個月一路維持漲勢，道指從最低點攀升近45%，納指則屢創歷史新高，高居10,000點之上，股市的繁榮離疫情之前的高峰只有一步之遙。

3月，美國股市經歷數十年來罕見得暴跌，但是此後又大幅回升。（新華社）

資本市場和經濟基本面的脫節，和政府的救市政策以及美聯儲的「開閘放水」更有緊密關係。3月以來，美國在財政2.2萬億美元資金注入市場，美聯儲史無前例地直接將利率降為0，還出台拯救經濟的多項措施，這些超常規的操作都和特朗普政府的施壓有密切聯繫。

實際上，無論是疫情下特朗普政府的急切的救市，還是對中國企業加大打壓的力度，第一考慮都是自身的選舉。美國疫情居高不下，經濟衰退恐怕仍要持續，抗議示威的浪潮久未平息，這些都對特朗普的選舉相當不力，如今要維持住美國的股市、打「中國牌」顯示對外強硬，似乎是特朗普僅有的選舉利器。

在 「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的口號下，美式資本主義強調政府對市場的「不干預」，但是事實上，特朗普政府用減税、財政支持、貨幣供應的方式，比以往更加深入地影響了美國的資本市場，又通過對華貿易戰和打壓中國企業，對行業競爭的環境產生影響。這些力量都並不能保證市場的充分競爭和自由，反而與鼓勵自由和競爭的「美國精神」背道而馳。

因此，美國政府所謂對市場的「不干預」，在政治選舉因素的影響之下，反而可能對市場形成更大的扭曲。