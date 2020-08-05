英國為何對TikTok開綠燈？

在威脅封殺中國企業字節跳動旗下的抖音國際版TikTok之後，美國總統特朗普（Donald Trump）8月3日稱，在9月15日前TikTok必須將其美國業務出售給美國公司。此外，特朗普還要求這筆交易應上繳一大筆「佣金」給美國國庫。

在外界都在關注TikTok該何去何從時，有消息8月3日稱，英國政府同意TikTok在倫敦設立總部。當日，英國國際貿易部的一位新聞發言人表示，字節跳動關於全球總部的決定是該公司自己的一個商業決定。對於那些支持英國增長和就業的投資，英國都將是一個公平、開放的市場。

7月19日，英國《泰晤士報》透露，TikTok已與英國國際貿易部官員進行了為期數月的談判，計劃投資30億英鎊在英國設立全球總部，將創造3,000個工作崗位。但有消息人士證實，由於「更廣泛的地緣政治背景」，談判被迫暫停。

此前，英國受特朗普政府施壓，將中國企業華為排除在英國5G建設之外。如今，美國政府又在對TiKTok動手，英國卻似乎在向TikTok開綠燈。這是為何？

各國對待TikTok的態度不同（點擊瀏覽高清圖）：

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一方面在於英國政府選擇與TikTok合作有一定的空間。目前，美國對TikTok的態度尚未確定，特朗普原本在7月31日稱將最早於8月1日下令，在美國禁用TikTok，並且不允許包括微軟在內的任何美國公司收購該應用。之後，傳出了特朗普同意微軟收購TikTok的消息。8月3日，特朗普稱自己不反對TikTok被微軟或其他美國公司收購，但收購談判必須在9月15日之前完成，並稱美國政府也要從這筆交易中獲得一大筆錢。與直接將華為拒之門外不同，特朗普政府在TikTok問題上還留有餘地，英國政府是看到了特朗普的猶豫。

相比於特朗普政府多次施壓盟友抵制華為，甚至一度以拒絕分享情報為籌碼向英國施壓。現在，連美國自己還沒有在TikTok問題上有一個最終的決定，英國暫時還沒有感受到來自美國的壓力，這些都使得英國開始謀求與TikTok的合作。當然，這裏也不排除英國藉着與TikTok合作當做與美國打交道的籌碼，此前英國在華為問題上態度反反覆覆，就有着這樣的盤算。

另一方面，英國向TikTok伸出橄欖枝符合它自身的利益。TikTok2017年進入英國市場後頗受歡迎，預計到2021年將在英國市場擁有超過1,000萬用戶，且倫敦已經成為TikTok在歐洲最大的辦公地。按照媒體透露出來的談判細節，TikTok除了投資之外，還將創造3,000個工作崗位。這種既能創造GDP還能帶動就業的企業，英國政府會直接拒絕嗎？

再者，如果TikTok能落戶倫敦，這再次證明了英國本身的科技吸引力。倫敦潛在的科研能力非常之強，帝國理工學院、倫敦大學學院、牛津大學、劍橋大學等世界著名高校都彙集於此。美國科技巨頭蘋果、亞馬遜、Google等都已在倫敦設立新總部，看重的即是它的科技能力。TikTok未來如果入駐倫敦，將進一步提升倫敦的國際科技中心地位。約翰遜政府很清楚科技在整個國家發展中的作用，它不會輕易拒絕任何一家高科技公司。

需要指出的是，不論TikTok最終能否與英國達成談判協議，在各國還在觀望下一步時，英國展現這種合作意願，也符合約翰遜執政後所定義的「全球英國」——一個「在世界舞台上更自信、面向全球、外向的」英國。

脱離歐盟之後，英國的外交政策與歐盟捆綁的時代已經過去，英國的國際影響力也會隨着脱歐有所下降。約翰遜政府要維持「全球英國」需要鞏固與美國的「特殊關係」，繼續借助美國的力量來提升自己在國際議題上的聲音，這也是為何英國在幾經猶豫之後還是聽從美國將華為剔除，這也是為何它強調TikTok總部選址倫敦只是商業決定的原因。

但英國推行「全球英國」政策的大背景是中美博弈，甚至它自己不可避免要捲入到這場較量之中。英國既需要考慮自身對美國外交的配合，也不能陷入「美國附庸」的批評。美國成為英國推行「全球英國」政策的依靠 ，同時也是它的負擔。在照顧美國訴求的同時，英國要展現自己與美國「不同」，有自己的「全球英國」。