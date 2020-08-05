中美博弈終極在何戰？

中美的較量，已發展至撕破臉的階段。

中國仍然守着世界貿易組織（WTO）及各大世界組織的規則去響應、還擊。美國則已經連表面的包裝及藉口也不用，直接無視規則地撕毀協議、退群、長臂干預及打壓中國。

因此，曾經廣泛認同中美雖然全方位博弈，但發生熱戰可能性較低的想法，正發生微妙的質變。

過去累積的和平相交的壓艙石原素，其實仍然在起作用。中美的理性派都不願雙方走向軍事衝突。美國面對政治、經濟、社會、族群等各種壓力下，另一場大國戰爭很有可能加速美國的衰敗。因此，雖然中美軍方也在作最壞情況的推演，但缺乏開打的戰略意願，軍事危機仍在可控的範圍。

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中美核心利益及新冠前哨戰

而對中國而言，中國已多番在國際上宣稱沒有建立霸權取代美國的野心，不會挑戰美國在太平洋及印度洋的權益。中國的核心利益只會是中國國門前的利益（其中尤為突出及敏感的是台灣、南海及釣魚島）。

這幾個地方在家門口，沒有挑事及擾鄰，如果美國仍刻意挑釁，發動戰爭，中國站在保家護國的道德高地上，從軍事動員能力，資源投入能力，物資運送效率，乃至戰鬥意志等，都是勞師遠征、師出無名的美國難以比較的。

這次新冠病毒的突然爆發，中國首當其衝，但其危機管理、決策應變和國家動員的效率之高，不亞於打贏一場地區戰爭。面對同一樣的新冠危機，美國多了兩個月的預備時間，人口只有中國1/4，但其效率之低，結果之劣，反映出美國的戰爭動員潛力，遠遜於中國。

美國最好有清醒認知。若美國仍天真地相信特朗普，認為他們的防疫做得更好，無疑是自欺欺人。

2020年7月23日，美國國務卿蓬佩奧發表對華政策演講，呼籲世界各國與中國人民「改變中國共產黨的行為」，被外界視為是開啟新一場冷戰的新鐵幕演講。（AP）

經濟的博弈平衡

而從經濟博弈角度分析，美股已在高位，美國經濟卻在低谷，疫情的第二波仍遠沒有受控跡象。美元在這狀態下，還能承受住一場烈度高而延續性長的大國戰爭？

而一旦戰敗，一系列的骨牌效應將會出現。中美既已交戰，SWIFT系統肯定要避開。中國還會冒被凍結資產的風險用美元做外貿交易？其他與中國有外貿關係的國家為免殃及池魚，也只會加速以人民幣做與中國貿易的結算貨幣。

這是令美國不得不冷靜權衡的經濟博弈元素。

國際間的博弈平衡

另外，國際間的博弈關係，亦令美國智庫們對與中國開戰有所顧忌。若戰敗，美國軍事戰無不勝的神話破滅。全世界仍有多少國家會服從美國的霸權以美元作為本國的儲備貨幣？沒有美元霸權作支撐，美國的債券如何外銷？美股的高位由誰承接？

若中美大戰出現拉鋸，美國在全世界的權力出現真空。歐元會成為得益者、俄羅斯受制裁壓力大減、阿拉伯世界的戰亂情況可望減少、日本也會乘機侵佔美國產品的市場份額。

美國在戰後會發現多了很多個「對手」。過去阿富汗戰爭及伊朗戰爭，已令美國吃不消，經濟幾近崩潰。真與中國開戰，美國亡國的鐘聲將正式打響。不要忘記，每樣事物也是從量變到質變。美國霸權的形成如是，美國霸權的消亡一樣如是！

特朗普執政三年半有餘，在此期間美國在國際多邊框架下的參與度頻頻收縮。一定原因在於美國國內選民呼籲美國卸下一定國際責任。（AP）

博弈平衡的打破

上面提到的量變，戰略互信的變化是一個重要元素。中美幾十年累積下來的戰略互信，在特朗普這四年來的連番揮霍之下，已快速消融。

美國要遏制中國，不斷出牌(如東海的釣魚島挑釁、南海的非法仲裁、貿易戰、科技戰等等)，不斷失效。手裏能用的只剩台灣牌及印太邊境牌——這張牌涉及中國的核心利益。而這兩張牌更已出現擦槍走火之虞。美國卻仍在中國周邊不斷挑事，例如軍機軍艦巡航南海及鼓勵印度犯邊，因此中美發生偶發的軍事摩擦的風險正逐漸增加。

這個量變的力量正在不斷累積。而且這些摩擦在現時的政治氛圍下較難通過和平方式去降溫處理。不要忘記，第一次世界大戰也是在多個偶然的衝突組成下爆發的……

科技霸權的削弱，亦是另一個量變的點，令美國智厙出現態度的轉變。華為的5G電信設備、北斗衛星系統、人工智能領域 (如無人駕駛汽車)等等的後來居上，讓美國過去的科技霸權競爭優勢不僅被削弱，個別領域還已被超越。

中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其7月3日表示，目前國內只有蘋果手機沒有與北斗合作。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

苦於缺乏有效遏制中國高新企業的經濟及法理手段，美國出現嚴重的危機感，乾脆直接採用粗暴蠻橫的手法制裁中企。華為之所以被針對，揭示的是其因通信(竊聽)霸權失效而引致歇斯底里反應的其中一個例子而已。

但科技的領先，乃其科技霸權及軍事霸權的基石。因此其會否挺而走險，企圖通過軍事行動去重新奪回優勢，是另一個可能導致質變的點。

中美過去所累積的和平發展壓艙石，量仍然足夠。但某些微妙的質變已然發生，中國要有所警覺，也要有由發生質變導致熱戰的心理及各種準備。要尊重美國這個仍然強大的對手，同時要有挺直腰骨保護自己應有權益的自信。

敢言戰，才能止戰。

作者：王俊文 香港區塊鏈產業協會