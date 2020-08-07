TikTok與全球做生意　美國不是全部

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月5日稱，中國企業字節跳動旗下的抖音國際版TikTok以及社交媒體平台微信的海外版WeChat為「重大威脅」，並將擴大美國的「乾淨網絡」倡議。8月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）再次表示，他限期微軟或任何美國公司在9月15日左右之前完成收購TikTok的談判。據媒體消息，正與字節跳動談判的微軟尚未確定具體的收購價格，可能會在100億美元至300億美元之間，這一數字低於TikTok的500億美元估值。

特朗普政府對TikTok威脅封禁或強賣，加之傳出的談判消息，TikTok在美國的處境堪憂。此前，印度政府已經封殺了TikTok，如今，美國緊隨其後。TikTok在失去全球第一大市場後，可能失去第二大市場，尤其是TikTok在美國的營收狀況比較好。據悉，2019年，TikTok的年度營收額為1.769 億美元，在美國的營收額為3,600 萬美元，在英國這一數據為420萬美元，在印度則為2.5億盧比（約合2,550萬港元）。這對於字節跳動來說是接連的打擊。

美國總統特朗普限期TikTok在45天內出售，TikTok恐被「賤賣」（點擊瀏覽高清圖）：

但如果認為TikTok丟了美國市場將就此受到重創恐怕就高估了美國市場對這個企業的影響。

TikTok在2017年8月上線後受到全球多國民眾的熱捧，尤其是在2019年，其下載量達到了7.38億，其中，美國貢獻了4,600萬。相比之下，東南亞國家在2019年下載量為1.9億，僅印尼一國的下載量就高達8,100萬。俄羅斯和巴基斯坦兩國在2019年的下載量分別為1,990萬和1,950萬。

2020年上半年，全球TikTok下載量就已經超過了6億次，美國新增下載量4,920萬，佔全球總下載量的8%。在英國、巴西等這樣的國家，TikTok的下載量也在猛增，英國下載量每月超過100萬次，有望在2021年用戶數量增至1,000萬人，巴西僅在2020年2月就新增了970萬次下載。

正如華為創始人任正非曾揶揄美國通過打壓為華為在全球做了廣吿一般，特朗普政府的這些操作很可能給TikTok做了宣傳。加之英法德澳等國家已經明確表態不會封殺TikTok，甚至法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已開通自己的TikTok賬戶。在接下來的時間裏，TikTok的全球用戶有望進一步增加。全球下載總量不斷增加將使得美國用戶的佔比相對減少，同時，新增的下載量也可以補上美國所造成的損失。

特朗普表現出強硬態度，但各國尤其是美國的盟友對待TikTok的態度不同（點擊瀏覽高清圖）：

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從月活用戶的數據來看，2019年，美國月均3,000萬活躍用戶，印尼月均為730萬的活躍用戶，英國月均370萬活躍度。放在TikTok在全球月均8億的活躍用戶量來看，美國的作用又會有多大呢？

對於跨國企業來說，丟掉任何一個重要的「客戶」都是可惜的，美國的消費能力、科研能力都足以吸引眾多企業，TikTok依然想要留在美國就是這樣的道理。但TikTok的「玩家」不只有美國，隨着TikTok在全球的「擴張」，美國的重要性會隨之弱化。

這樣的情形對華為、 Google、Facebook來說也是如此。華為多年來被美國拒之門外，華為的主要市場除了中國本土之外，還有美國之外的很多國家。根據華為2019年發佈的財政報吿，全年收入8,588億元人民幣，中國區全年收入達到5,067億元，海外業務中，歐洲中東非洲收入2,060億元，美洲收入達到525億元，亞太收入為705億元。即便沒有美國，華為的情況也沒有糟糕到哪裏去。同樣，Google、Facebook等美國互聯網企業難以進入中國，缺少中國市場並無礙它們成為國際互聯網巨頭。

對於TikTok、華為來說，美國重要也不重要，同理，對Google、Facebook來說，中國不是全部。有本國作為「大本營」，與全世界做生意，跨國企業多一個買家、市場總是一件好事，而缺了這個買家，它們也有生存的出路。

對美國來說，這種情況是相當尷尬的。特朗普政府不惜動用國家機器來打壓一家企業，卻無法在全球引發類似的效應，諸多盟友並未跟隨，連在華為議題上緊隨美國的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也表態「沒有證據禁華為」。這說明美國在全球的作用正在被削弱。

美國依然是那個強國，當這個大國相對來說沒有那麼多時（按照購買力平價，美國的經濟產值早非全球最大），美國還又該如何面對自己的處境呢？