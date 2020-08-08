中美防長深夜通話　兩軍關係斷不可亂

在中美關係愈發緊張之際，中國防長魏鳳和於北京時間8月6日深夜應邀與美國防長埃斯珀（Mark Esper）通話。魏鳳和稱要「加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升温的危險舉動」。埃斯珀也表示要「保持對華磋商，管控危機，防止誤判」。

此前一天（8月5日），中國國務委員兼外長王毅接受官媒新華社專訪，談及南海及中美關係，稱「美國最近在南海不斷挑事」，中美要「明確底線，避免對抗，暢通渠道，坦誠對話」。

魏鳳和和王毅都談到了對中美關係的擔憂。近段時間來，中美在諸多議題上對抗色彩濃厚，科技、經濟、外交等層面的較量輪番上演，更令外界擔憂的是兩國在軍事層面發生衝突。哈佛大學榮休教授、費正清東亞研究中心前主任傅高義（Ezra Feivel Vogel）7月曾坦言「很不幸，兩國有發生武裝衝突的可能性」。澳洲前總理陸克文（Kevin Michael Rudd）也認為，這可能到了中美兩國再次發生實際武裝衝突的時候。

魏鳳和的表態也表達了對中美在海上尤其是南海上發生衝突的擔憂。這種擔心是因兩國現在在西太平洋尤其是南海的情況而產生的。

美國近來在南海問題上創造了多個首次：美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月14日發表涉南海聲明，首次就南海爭議表明官方立場，完全否定了中國的「九段線」主張，推翻了此前「不選邊站」的立場，這被認為是美國在南海政策上的重大轉變。「列根」號和「尼米茲」號航母打擊群分別在7月6日和17日在南海舉行了「雙航母」演習，這是美國自2014年來首次在南海舉行雙航母軍事演習。8月5日，美國空軍1架E-8C「聯合星」監視飛機進行抵近偵察，一度飛行至距離廣東近海的領海基線59.27海里處。這是近期中國首次發現美軍E-8C型飛機在夜間抵近中國沿岸。

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同時，美國在南海的軍事行動明顯加大。除了派出軍艦巡航南海之外，美國軍機在南海的行動異常之多。中國外交部發言人汪文斌7月28日在記者會上表示，僅2020年上半年，美國軍機在南海活動多達2,000多次。活動頻率增加的同時，美國軍機偵查的距離非常之近，有關抵近至中國大陸50海里、60海里的報道多多見諸報端，甚至5月15日，美國海軍一架P-8A一度接近中國海南島領空。同時，美軍諸多型號的偵察機「齊上陣」，P-8A、P-3C反潛巡邏機，EP-3E、RC-135系列電子偵察機，E-8C、E-3C空中預警及戰場指揮機以及MQ-4C高空無人偵察機等，基本都出現在了南海。

如此密集的行動加大了中美兩國在軍事上擦槍走火的可能，一旦身處前線的中美軍方人士發生誤判，意外隨時可能發生，中印6月軍事對峙引發的流血事件是例證，中美也不能完全排除這樣的意外。

更重要的是，特朗普本人的不確定因素讓這種風險陡增。隨着大選臨近，特朗普的民調仍落後於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），如何提振選情成為他的重中之重。打中國牌就是他的一個選舉策略，至於這對中美關係的破壞，並不是他優先考慮的內容。"沒有對華最強硬，只有更強硬"主導了特朗普的頭腦時，不妨大膽設想這種可能：如果中美軍事摩擦成了提振選情的一個選項時，特朗普將會毫不猶豫接受。

美國正在外交、經濟、科技乃至軍事層面對中國施壓，兩國關係急轉直下，中國前副外長傅瑩甚至悲觀預測「目前的狀態恐怕還不是最低谷」。在未來一段時間裏，中美關係仍有進一步惡化的空間，畢竟兩國高層的溝通與交流不暢，中國國家主席習近平與美國總統特朗普自3月以來至今尚未通話，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧6月中旬在夏威夷會面不歡而散。

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中國不能對美國的衝動置之不理，中國仍需要嘗試給中美關係降降温，王毅7月在中美智庫媒體論壇上發表致辭時談及對中美關係的三點建議，其中提到了要「激活和開放所有對話渠道」，「只要美方願意，我們隨時可以恢復和重啟各層級、各領域的對話機制。任何問題都可以拿到桌面上來談，任何分歧都可以通過對話尋求妥善處理」。這背後是希望美國能有所轉變，中國不斷提「不願對抗」「管控風險」是吿訴美國需要想一想這樣做的代價。

中國希望能與美國維持良好的關係，也需要穩住中美關係，至少在局面開始惡化時，要努力控制惡化的勢頭。在特朗普連任壓力倍增的情況下，中國仍要努力讓兩國關係回到理性上來。

同樣，埃斯珀與魏鳳和通話強調「管控分歧」，此前8月5日他在阿斯彭安全論壇上表示，不認為中國現在是一個不可避免的威脅，華盛頓不希望與北京爆發武裝衝突。這些表態與白宮內部一味尋求對華強硬形成了鮮明的對比，說明了美國軍方的克制。

作為美國防長，埃斯珀很清楚自己手中的權力意味着什麼，也深知動用軍事選項的嚴重性後果。要記得，美國6月爆發「黑人的命也是命」抗議時，特朗普一度想到要動用軍隊佔壓抗議，結果，埃斯珀明確反對，稱這是最後選項。放到中美關係上，放到中美開戰上，埃斯珀恐怕不會像特朗普一時興起就宣布計劃或者決定。美國軍方高層與躁動的白宮高官不同，仍是理智的。

中國官方表明了要與美國好好談的態度，美國軍方也有意願避免兩國軍事層面的惡化。畢竟，政治亂可忍，經濟亂可忍，軍事防務關係，則萬不可生亂。