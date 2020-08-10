相較於3月時接近103的高位，美元指數在7月下跌了約10%，創近10年來的最低紀錄。而邁入8月，美元指數在過去一周還在繼續下跌，8月10日已跌至93附近。事實上，美元指數必然會走低，此事各界早有預期，但沒想到如此來勢洶洶。

美元的重挫已經發出警告訊號，共有五個維度。

其一，美元大幅貶值，是對美國疫情失控的警告。近期多個州疫情繼續惡化，新增病例再度快速攀升。美國新冠肺炎累計確診已非常接近500萬例。白宮也已表示：美國新冠疫情進入大流行「新階段」。

其二，因為疫情關係，美國經濟可以非常「慘」。美國商務部數據顯示，今年第二季度美國GDP按年率計算下滑32.9%，是自1947年開始公佈季度數據以來的最大降幅。而在當前疫情防控的情況下，根本難言經濟V型反彈。不僅不少州經濟復甦計劃喊停，甚至有些州再次限制出行。而另一方面，歐洲疫情形勢基本控制，復工復產、經濟復甦的節奏加快，而且日前歐盟各國達成了7,500億歐元的疫後復甦基金計劃。此外，中國經濟已出現疫情後的反彈跡象。因而，經濟復甦節奏的差異對比，令美元承壓。

美元指數已經從3月中旬的102高點跌至兩年多以來最低水平。（Getty）

其三，同樣由於美國疫情無法得到有效控制，而特朗普政府又急迫於選舉壓力，需要一份看上去不錯的成績單。所以數月來，想盡辦法「印鈔」。現下，恐怕美聯儲和財政部還會出台更多的救濟措施，進一步向市場提供資金。隨之而來的貨幣和財政刺激預期，必將導致美元指數走弱。這不僅是一個「走弱」的問題，美元的信用恐怕將進一步遭到削弱，市場對美元的信心將減弱，這將造成美元進一步下跌。

其四，此上所言及的情況，會進而導致包括全球最大對沖基金橋水創始人在內的投資人都對美元儲備貨幣地位提出警告。美元是世界流通貨幣，大多數人都是通過美元融資、存儲以及交易，所以世界都需要美元。也正是由於美元的「短缺」，從而使美元的地位得到支撐。但不斷「印鈔」，美元泛濫，這一切最終會終結。高盛也警告稱，美國的政策正在引發貨幣「貶值恐懼」，可能終結美元作為全球外匯市場主導力量的統治地位。事實上美國「印鈔」行動，美元指數的大跌，也表明市場上多數投資者正在拋售美元相關資產。市場反應很顯然是在減持美元，轉而瘋狂地堆積黃金，黃金價格已經來到歷史最高位。

其五，最後從中長期看，政治摩擦加劇也使得美國資產安全性下降。近年來，美國與世界各國，甚至自己的盟友間都摩擦不斷，導致不少國家開始「去美國化」。俄羅斯幾乎拋售了所有美國國債，外儲用黃金替代美元。為繞開美制裁，歐盟將啟用新結算機制開展對伊朗貿易。凡此種種，全球外匯儲備等資產的貨幣選擇更趨多元化，從而降低對美元儲備的敞口，也必然會加劇美元壓力。