特朗普穩輸？2016年的戲碼會否重演

距離美國大選還有不到三個月的時間，根據哥倫比亞廣播公司（CBS）8月4日至7日最新的調查結果，美國前副總統、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在威斯康星和賓夕凡尼亞這兩個關鍵搖擺州的支持率均高於美國總統特朗普（Donald Trump）6個百分點。

國會山8月2日至5日所做的一份民調顯示，目前在全美選民範圍中，特朗普的支持率為40%，低於拜登的43%支持率。要知道，這是近幾個月來兩人民調差距最小的一次，多家機構所做的多次民調，都顯示拜登以近10個百分點的優勢領先（譬如經濟學人及YouGov在8月2日至4日的民調，便是拜登49%對特朗普40%的結果）。

不被看好的特朗普連任

其實，自5月以來，拜登的支持率領先特朗普是「主流民調」一直呈現的狀態，就連挺特朗普的霍士新聞網的民調也是如此，比如7月23日該新聞網發佈的民調顯示，特朗普在密芝根州、明尼蘇達州和賓州這三個搖擺州的支持率不敵拜登。

雖然民調不能作為衡量大選的最終標準，但也確實反映了特朗普選情堪憂。

新冠肺炎（COVID-19）疫情成為美國大選最大的黑天鵝。如果不是這場疫情，特朗普的連任贏面要比現在要大：彼時，美國股市高企；失業率偏低，2019年12月的失業率只有3.5%，是50年來最低水平；2020年1月中美達成第一階段貿易協議，特朗普期待的中國「買買買」將迎合農業州選民的訴求……種種都是特朗普可以拿來炫耀的政績。

特朗普選情吿急，舉行競選集會遭選民冷落（點擊圖集瀏覽）：

+ 4 + 3 + 2

疫情的爆發讓美國失業率處於高位，7月的失業率為10.2%（低於最高峰4月時的14.7%，但這樣的數字對很多國家來講都已相當嚴重，對美國這種既沒有儲蓄也沒有社保的國家來說，就極為嚴峻），仍高於2008年金融危機引發經濟衰退在2009年10月達到的峰值10%。根據美國勞工部勞工統計局8月7日公布的數據，截止到7月12日，連續申請失業救濟金人數為1,610萬人，依舊處於相當去年（2019年）同期水平十倍的高位。受疫情的影響，到6月底，中國對美農業採購量尚未達到今年的目標水平。特朗普可以用來拉攏選民的籌碼正在減少。

與不少東亞、歐洲國家正在走出疫情不同，美國還在苦苦與疫情搏鬥，確診人數已超過500萬，死亡人數超過16萬。從疫情爆發伊始至今，特朗普一直「自我肯定」，宣揚「美國確診人數多是因為檢測人數多」，在接受澳洲記者採訪時強調美國的致死率（死亡人數除以感染人數）低等，就是不願意承認美國疫情走到今天自己也有責任。

疫情、經濟、特朗普個人引發的各種爭議正在挫傷美國民眾對特朗普的信心，其支持率一直低於拜登是民眾對其不滿的表現，更是讓外界看衰他的連任。

不温不火的拜登

相比於一直佔據輿論頭條的特朗普，拜登則比較「安靜」。這種基本沒有存在感的做法恰恰是一種策略。

特朗普到處點火，對拜登來說，「只要特朗普做的，拜登不做或者只要特朗普不做的，拜登做」就可以了。可以看到，當特朗普並不支持保持社交距離時，拜登閉門在家。當特朗普之前拒絕在公開場合戴口罩時，拜登則以面帶口罩示人。當特朗普威脅要動用軍事力量來應對「黑人的命也是命」時，拜登單膝跪地與黑人男子交談。

同時，拜登在「坐看」特朗普犯錯。如上文提及的那般，美國的經濟社會問題、特朗普極富爭議的言論等正影響他的連任。說得越多，失誤越多，特朗普正在給自己挖坑，拜登只等他跳下去就好。

拜登不用表現出很強的表現欲，這有助於他的選舉。當然，這也有拜登的個人考量。他和特朗普一樣是一個有爭議的人，比如，在多個場合，他口誤曾稱美國有1.2億人死於新冠肺炎，也曾稱美國有1.5億人死於槍支暴力（美國目前的實際總人口為3.3億）。在「超級星期二」獲勝後，他還弄混了妻子和妹妹。在公開場合語無倫次的表達是拜登的劣勢，他需要儘可能少說話。

艱難的二選一

對於選民來說，他們要在特朗普和拜登兩人之中選擇一個，這並不容易。特朗普的誇張、極端言論只會進一步撕裂美國社會，防疫過程中展現出來的信口雌黃、推諉責任更是拉低了美國領導人的水平。這使得外界開始懷疑特朗普連任的可能性。

特朗普「不可靠」，但拜登呢？也不見得他受到民眾的歡迎。拜登從政多年，是政壇的「老面孔」，選民對以他為首的民主黨競選綱領等已審美疲勞。

現實則是，民眾不得不從這兩個人之間做出抉擇。這一幕與2016年的大選何其相似。當年，很多選民是因為不喜歡美國前國務卿希拉里（Hilary Clinton）而將選票投給特朗普，但他們並不是真正支持特朗普。今年的選舉很可能會變成民眾因為討厭特朗普而將目光轉向拜登，而他們同樣也不一定就是支持拜登。