修神廟求偏方　莫迪的新冠防控術還剩幾招？

對於近期在民調中得到壓倒性勝利的莫迪（Narendra Modi）當局來說，新冠疫情的蔓延已是他一大心病。截至8月14日，印度已有246萬人感染新冠，4.8萬人病死，每日新增患者均在6萬人上下。即便是誇耀他為「印度政治之王」的《今日印度》，也強調印度民眾對他最為不滿的莫過於新冠防控。

在8月13日，莫迪政府的傳統醫學（AYUSH）部部長納伊克（Shripad Naik）已確診感染新冠肺炎，目前正居家隔離。在前一天，曾在8月5日與莫迪有過密切接觸的印度教大教長，也是阿約提亞即將落成的羅摩神廟的廟主尼提亞大師（Nritya Gopal Das）也出現新冠肺炎重症症狀，目前正送醫急救。

+ 5 + 4 + 3

此外，印度人民黨（BJP）黨主席、現任莫迪政府內政部長沙阿（Amit Shah）、石油部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）、重工業和公共企業部國務部長阿瓊（Arjun Meghwal）和農業部長喬杜里（Kailash Chaudhary）等高官也因感染新冠送醫。

至此，僅在莫迪政府內，就有至少五名部長級高官同時感染新冠。新德里一側的焦頭爛額是可以預料的。但就印度當局自新冠疫情爆發以來，在民間鼓勵並推動「順勢療法」、「替代療法」、「傳統療法」，以及不顧引發民變也要修建印度教神廟的做法來看，這種結局倒也是情理之中的。

資料顯示，在新冠疫情剛剛開始在中國等地蔓延時，納伊克領導下的印度傳統醫學部就推出了一系列頗為匪夷所思的「順勢療法」防疫措施。

在1月28日，印度傳統醫學部旗下「順勢療法專家委員會」即發布治療方案，稱稀釋的三氧化二砷水溶液，即低濃度砒霜溶液可用作預防新冠病毒感染的藥物，該部還稱，只要「每日空腹飲用，連續一個月」，甚至可以應對新冠病毒的社區傳播。

到1月30日，印度傳統醫學部又把喝砒霜的預防方案改成基於「阿育吠陀醫學」（通過草藥配合瑜伽或按摩來治療身體和精神疾病）手段應對新冠病毒感染的方案，如每日鼻腔滴加香油等，這背後也大多需要該部認定的「AYUSH」產品。

當然，印度傳統醫學部的「精華產品」還是基於牛糞、牛尿、牛奶、酥油、凝乳按比例混合發酵而成的「五牛元素」（panchagavya）藥物。這是莫迪當局自2014年以來一直與納伊克力推的印度「傳統醫學」的重要領域，也是BJP力推的「印度教國家」的重要一環。當外界以為它的療效僅限於此前幾年間鼓吹的「治療糖尿病、癌症」等頑症時，很快，新冠肺炎也成了它的「應對症」之一。

雖然印度醫學界對此頗有微詞，還有醫生投書《流行病學和感染》等權威雜誌，指出牛尿是印度鈎端螺旋體病（一種急性人畜共患傳染病，病死率約10%）的主要傳染源，但這並不妨礙BJP黨及其外圍友黨印度教大會（Hindu Mahasabha）等組織在3月於印度北方邦等地舉行大規模的「飲牛尿抗新冠」大會。

在4月2日，納伊克還召開新聞發布會，稱此前感染新冠的英國王儲查爾斯王子（Prince Charles）也是接受了印度式「替代療法」才痊癒的。此舉也引發了印度藥企與傳統醫學部聯手研發基於「阿育吠陀醫學」的「抗新冠藥物」的熱潮。儘管英方此後在4月6日接受《印度斯坦時報》（Hindustan Times）等媒體質詢後否認了印方的干預，但這一闢謠終究沒能起到效果。

很快，莫迪的大本營古吉拉特邦研發的「Giloy gomutra」膠囊，即藜麥與牛尿的混合物即先期展開了針對新冠患者的人體實驗。到7月上旬，印度醫學研究理事會（ICMR）和印度臨床試驗註冊中心（CTRI）還准許19種類似藥物展開「臨床試驗」。加之莫迪也已在他7月26日最新一集的全國廣播節目「心靈對話」（Mann Ki Baat）中鼓吹「喜馬拉雅黑莓與牛尿混合具備藥效」，在印度全境缺醫少藥，新冠患者陡升之際，這種宣傳的意義便可想而知。

從某種意義上來說，莫迪當局在新冠疫情爆發以來很期待其「印度教傳統」能起到點可行的作用。遺憾的是，牛糞尿、傳統草藥和砒霜不僅救不活病人，甚至有可能帶來新的疾病。對於按「印度教國家」運轉其國家機器的莫迪當局來說，這種傳統帶來的慣性也在繼續。

莫迪自2014年上台後，主張實行印度教民族主義。這使得做瑜伽、誦讀《羅摩衍那》、使用傳統印度藥品都成了愛國的體現。（路透社）

於是，就在當地時間8月5日，莫迪以總理身份，率團前往前往印度北方邦宗教聖地阿約提亞，在有四百年曆史，後被BJP暴民拆毀的巴布里清真寺的原址上叩頭焚香，並與尼提亞大師等人一同舉行了奠基儀式。隨着阿約提亞被BJP黨旗的藏紅花色所淹沒，當地民眾一度忘記了蔓延的新冠疫情，可一周之後，疫情帶來的死亡與蕭條仍在蔓延，加之神廟裏的大師也已病危並幾乎歸天，這種現實或許能讓一些印度人醒悟：無論是求神修廟，還是飲牛尿吞砒霜可能都不是正路，這種手段不僅防不了新冠，可能也救不了印度。