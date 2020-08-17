【中美角力】特朗普頻頻出招　中國對美政策仍未改變

到8月17日前後，有關特朗普（Donald Trump）當局對中國企業的措施仍在引發高度關注。14日，美國商務部終止了一項美國企業向華為銷售產品的臨時豁免；15日，特朗普突然發佈行政命令，命令字節跳動（ByteDance）公司在90天內剝離TikTok在美國的業務；16日，特朗普還暗示稱要對阿里巴巴（Alibaba）等更多大型企業採取行動。

在美國大選將近之際，特朗普這種急促的語調讓外界不安。加之中美近期也在南海、台灣海峽頻繁採取動作，且特朗普近期選情不佳，中美衝突是否會因此「一觸即發」，已成了各界熱議的話題。

在此期間，更引發外界關注的是北京的姿態。中美貿易戰期間，中國曾頻頻強調並實施對等報復；在7月下旬的中美關閉領館風波期間，美國限時關閉中國駐侯斯頓總領館，中國也限時關閉了美國駐成都總領館。但在特朗普介入TikTok風波，並威脅封禁微信之後，北京方面的「猛烈報復」卻遲遲不見蹤影。

環顧中國外交官的言論，其中呼籲對話和談的內容也不在少數，如中國外長王毅、駐美大使崔天凱等先後在8月5日至10日間發表拒絕「新冷戰」等一系列言論。這些迹象很容易讓觀察家們根據短期現象得出結論：中方的應對策略出現了明顯變化，中國開始為避免中美關係走向衝突，從而調整應對策略，用低姿態來為局勢降温。

中國的對美政策改變了嗎？要得到這個問題的答案，需要對美國的動作有相對清晰的判斷。

特朗普現在的對華強硬有濃厚的選舉色彩。特朗普要求字節跳動公司在90天而非45天內註銷美國用戶數據，並從TikTok撤資。這「90天」並非隨意安排的，從特朗普發表講話的8月15日到大選日11月3日，這一時間段約80日，較之其安排相差10天，TikTok和其他中國企業明顯是特朗普為了選情的政治賭注。

另一個值得注意的現象也在經濟領域，美國對中國企業打壓動作頻繁，但對中美第一階段貿易協議仍非常執着。目前，華盛頓至今仍未敢對中美第一階段協議的執行提出負面意見，白宮顧問庫德洛（Larry Kudlow）還在8月13日稱特朗普當局對協議的達成情況感到「滿意」。畢竟，特朗普儘管需要對華強硬，但經歷疫情之後，特朗普在國內民意明顯轉衰，大豆商等貿易協議的直接受益群體，已經是特朗普僅存的票倉。

從中美經濟關係看，根據中國海關2020年8月公布的上半年貿易數據，中美之間自2020年4月後的進出口貿易增幅不斷上漲，甚至超過了2019年的同期記錄，其增長額度分別為3.48%、0.72%、6.84%和7月時的13.91%。這種局面證明了面對着中美之間資本、技術、人員往來彼此交織的現狀，雙方的脫鈎幾成妄想。隨着中國最先撲滅疫情，在經濟層面擺脱中國的影響可能更不現實。

從軍事上看，8月6日美國防長埃斯珀（Mark Esper）和中國防長魏鳳和通話。魏鳳和稱要「加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升温的危險舉動」。埃斯珀也表示要「保持對華磋商，管控危機，防止誤判」。此前8月5日埃斯珀在阿斯彭安全論壇上表示，不認為中國現在是一個不可避免的威脅，華盛頓不希望與北京爆發武裝衝突。這些表態與白宮內部一味尋求對華強硬形成了鮮明的對比，說明了美國軍方的克制。

經歷了一個月的對峙後，民主黨總統候選人、前副總統拜登的民望正在不斷上升。（美聯社）

因此，無論是TikTok和微信等舉措，還是中美貿易和軍事維度，都可以看出中美關係雖然因美國進入大選季，而有大量爭執，但都沒有到失控的地步。

目前，特朗普的民調結果仍落後於競爭對手拜登（Joe Biden），面對美國國內因為新冠疫情、種族示威引發的情況轉變，特朗普難免會因選舉因素，將經濟問題政治化，進而打壓有關企業，即便這樣做會損害美國的國家形象和國際信譽。不過，考慮到美國的選舉終究是國內事務，這也意味着民主黨遲早會將大選相關討論拉回到內政層面上。更何況，民主黨也需要考慮，待得自己執政後，無論是要與中國重修舊好，還是對中國更強硬，都不能任由特朗普如今「去到盡」。

因此，面對這一系列狀況，北京所需做的便是「不動如山」。而關乎中國對待貿易戰的態度，就侯斯頓總領事館被關一事未過度反制的態度，乃至在「人民公敵」蓬佩奧一再批評中共的情況下依舊讓楊潔篪飛往夏威夷與之會晤，都顯示了北京一面不介意與美國發生碰撞，另一方面也一直試圖維繫兩國關係。

所以，所謂「北京對美政策改變」，只怕難免管中窺豹。