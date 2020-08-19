馬里政局一夜變天會影響中國一帶一路嗎？

8月18日，西非大國馬里發生兵變，多股亂兵在一名將軍、兩名上校的指揮下，連夜將包括總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita，馬里民間稱「IBK」）、總理西塞（Boubou Cisse）在內的多名政要抓捕並扣押在軍營。當天晚些時候，凱塔宣布辭職並解散政府議會。

至此，這場看似倉促起事的兵變似已大功吿成。問題也隨之而來，相對於可以預料的馬里政局前景，中國借「一帶一路」項目於該國推進的各種布局會遭遇影響嗎？由於中、馬兩國直到2019年7月才剛剛簽署相關文件，確定雙方在「一帶一路」上的融資與合作，這種風吹草動無疑是值得注意的。

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凱塔政府的倒台的確突然，但這也早有迹象。雖然馬里屬於使用西非法郎國家之一，通貨膨脹不高，經濟表現向來平穩，而政府負債也只在經濟總量接近40%的水平，不過其北部圖阿雷格人武裝力量與各種極端伊斯蘭勢力造成地區治安局勢不穩——自2012年政變後，馬里就變成了馬里政府軍、北方叛軍和恐怖組織混戰的舞台。多年來的「反恐戰爭」和種族仇殺讓馬里人身心疲憊——加上疫情影響，其主要依賴的黃金與棉出口等大受影響，導致經濟受創。此時，其負債也就讓人擔心：在2019年內，馬里大規模地對「合作伙伴」貸款，僅世界銀行一家就與馬里簽署了8項融資協議。

在此形勢下，馬里2020年3、4月間的議會大選則成為導火索。當時凱塔政府不顧疫情與地區治安不穩而進行選舉，隨後在選舉不公的爭議聲中，其憲法法院更多給凱塔的政黨議席，引爆示威。在野反對黨派組成「6月5日聯盟」在6月5日於首都巴馬科（Bamako）發起示威，不接受選舉結果，以及對凱塔的經濟、安全和反腐政策表達不滿，要求凱塔下台。

此事引爆持續至今的示威，期間發生政府人員與示威者之間的多次暴力衝突，造成人員死亡。隨後，凱塔曾與「6月5日聯盟」領袖見面；西非共同體成員國尼日爾、尼日利亞、科特迪瓦、塞內加爾等國多次居間調停，要求凱塔重組大團結政府；凱塔自己也曾換走憲法法院法官以圖平靜民怨。如此種種也無法阻止示威，以及其中的雙方暴力衝突。反對派於8月17日宣布舉行每日示威，翌日凱塔就被落入兵變的軍兵手中。

自2012年軍事政變以來，馬里軍隊已經成為了改變該國政治環境最為有力的一支力量。（美聯社）

同馬里政變的蛛絲馬迹一樣，其政變後的走向也可以預料。對熟悉非洲的觀察家來說，馬里2020年政變的過程幾乎就是2019年4月時蘇丹政變的翻版。

首先，馬里和蘇丹都在政變前於首都等地出現了持續數周的示威活動，在蘇丹，是無組織的群眾示威，在馬里則是代號「M5-RFP」的反對派聯盟集會。其次，兩國反對派示威者長達數月的集會也未見明顯成功，最終在軍方介入並接管後迅速穩定局勢。再次，雙方都有政變後軍方組織「過渡政府」的經驗，蘇丹現政府就是前防長布爾漢（Abdel Burhan）將軍組建的「國家主權委員會」，馬里軍方在2012年政變後也曾組織過過渡政府，並於2013年交權。在聯合國維和部隊、法軍、西非共同體等勢力仍駐留馬里之際，其局勢的基本穩定是可以預料的。

不過，面對馬里自2012年以來兵荒馬亂、戰亂頻仍的局面，外界仍會對深入該國的中國資本有所擔心。2016年時，駐馬里的中國維和部隊也曾多次遭遇襲擊，導致三人陣亡。由於中國在馬里的項目以水電站、蓄水池等基建項目為多，其派駐人員的安全就值得注意。

在2016年，聯合國駐馬里多層面綜合穩定特派團（馬里穩定團）的中國部隊多次遭遇襲擊，中方也在行動中遭遇了人員傷亡。（新華社）

但總的來說，馬里人事異動的意義終究有限，北京和巴馬科至今仍未呈現異變，該國也有大國勢力深入干預，這就意味着自2012年以來政變頻仍的馬里雖又發生了軍人造反的風波，但這也難以撼動其基本政治環境的長遠佈局。

很多長期觀察中國外交的分析人士應該可以得出些有用的結論。環顧巴基斯坦、緬甸、馬來西亞乃至馬爾代夫等「中國老朋友」，某些中國企業固然捲入了一些政權更替引發的財務問題，但中國與各國之間的雙邊關係並沒有明顯生變。這與中國在外交活動中不干涉別國內政，在交往中嚴守邊際的原則是分不開的。這是中國長期以來的外交理念，它也並非習近平執政後獨有的東西。

而就中國在馬里的實際操作來說，馬里近年來在「一帶一路」倡議中也受益頗多。譬如由中企承建的古伊那水電站項目為蘇丹改變缺水、缺電現狀發揮了關鍵作用。該項目已在2020年3月建成，其配套區域電網正在向馬里、塞內加爾、毛里塔尼亞西非三國輸送電力。電站提供的水力和能源也開始帶動周邊水泥廠、鋼廠、木材加工廠、經濟作物種植等工農業生產的發展，這使得北京對馬里的投資已經開始在西非區域初見成效。而西非共同體各方的支持更使得中方的投入起到了相應效果。

事實上，馬里豐富的資源已經吸引了多國資本的注意力。根據該國2019年資料顯示，馬里現有探明礦藏黃金900噸，鐵礦石13.6億噸，鋁礬土12億噸，硅藻土6500萬噸，巖鹽5300萬噸，磷酸鹽1,180萬噸，錳1,500萬噸，鈾5,200噸。在重大的利益關切面前，風吹草動的影響已不值一提，中國或許更可以相信馬里各界人民有智慧、有能力探索出一條符合自身國情的發展道路，進而衷心希望其國內政治議程平穩順利推進，進而在政變的風頭過去後繼續獲利。