民主黨黨代表大會：共和黨人挺拜登　「叛徒」有多大威力？

在8月17日至20日舉行的美國民主黨全國代表大會期間，民主黨將一些黨內新人亮相發言的機會，給了共和黨人。與此同時，那些過去曾經支持特朗普（Donald Trump）或者在特朗普政府任職過的共和黨人也公開表態，支持民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。8月18日，民主黨還在黨代會上播放了共和黨選民不滿特朗普、願意投票支持拜登的視頻。

8月18日，已故共和黨資深參議員、前共和黨總統候選人麥凱恩（John McCain）妻子辛迪（Cindy McCain）通過記錄視頻的方式講述了她丈夫麥凱恩和拜登數十年的友誼，即便兩人在2008年大選時曾是兩個不同陣營的對手。視頻雖然沒有直接表述支持拜登，但總體上強調了一個信息：拜登是共和黨人值得信賴的總統候選人。

同日，在民主黨黨代會第二晚的會議連線中，美國前國務卿鮑威爾（Colin Powell）和2016年共和黨總統競選人、俄亥俄州前州長卡西奇（John Kasich）、新澤西州前州長惠特曼（Christine Todd Whitman）、曾競選加利福尼亞州州長的惠普公司前首席執行官梅格惠特曼（Meg Whitman）和國會前眾議員莫利納里（Susan Molinari）等共和黨人直接明確表達了對拜登的支持。

8月17日至20日民主黨線上黨代會舉行，拜登和賀錦麗正式接受提名（點擊放大觀看）：

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現年83歲的鮑威爾2008年和2012年大選時均支持了時任民主黨總統候選人奧巴馬（Barack Obama）。對於今年的大選，鮑威爾明確反對特朗普連任，強調美國仍然處於分裂之中，而特朗普則利用自己的權力不惜一切製造分裂，拜登則是一位注重團結的候選人，能夠重塑美國在全世界的領導力。

卡西奇2016年大選投票時沒有投給特朗普或當時的民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton），而是在選票上填寫2008年競逐總統的共和黨人麥凱恩。卡西奇所在的俄州2016年大選被特朗普拿下。但2020年多個民調顯示，該州更偏向拜登。8月18日，卡西奇在支持拜登的視頻中稱，自己當了一輩子的共和黨人，但這種黨派歸屬和國家責任相比，是第二位的。

梅格惠特曼致辭時說，特朗普不懂經商，更不會打理經濟，拜登的施政計劃「能增強經濟，有利於工薪階層和小企業主」。

2016年美國大選中曾與特朗普角逐黨內初選的菲奧莉娜（Carly Fiorina）之前也已表態會在大選中投票支持拜登。一些在特朗普政府內供職過的共和黨人通過其他方式表達了對拜登的支持。比如白宮前通訊聯絡主任斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）。此人僅僅上任兩周後便被特朗普開除，現如今也明確表示會投票支持拜登。

2017年至2019年曾在特朗普政府擔任國土安全部幕僚長的泰勒（Miles Taylor）8月17日在《華盛頓郵報》刊文，支持將拜登提名總統候選人，稱自己見證了特朗普「個人缺陷」導致的糟糕結果。泰勒批評特朗普利用國土安全部謀求個人政治目的。

2020年8月17日，美國總統特朗普在明尼蘇達州明尼阿波利斯的聖保羅國際機場向一群支持者發表講話，打破了反對黨黨代會期間不舉行高調競選的慣例。（AP）

其他已經表態不會投票支持特朗普的共和黨人包括猶他州參議員、前共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）、前國安顧問博爾頓（John Bolton）、亞利桑那州前參議員弗萊克（Jeff Flake）。至於會否投票支持拜登，他們尚未做出決定。

對於共和黨黨內的這種「反叛」，特朗普則以「無名之輩」或「失敗者」做出反擊。比如，8月17日，特朗普在威斯康星州和明尼蘇達州舉辦競選活動時回應了卡西奇的批評，稱卡西奇「作為共和黨人失敗，當民主黨人也會一樣失敗」。

從民主黨大會目前致辭人陣容的安排來看，民主黨高層和拜登團隊有意爭有意利用共和黨黨內對特朗普的反對勢力，爭取獨立選民和温和派保守選民的支持。但是，保守派建制體系的這種倒戈究竟能在全國層面帶來多少選票效應，尚待觀察。

當然，拜登要想擴大選民陣營，增加投票率，就不該忽略任何一類選民。很多共和黨温和選民和獨立選民2016年投票支持特朗普，完全是出於「反對希拉里」。今年大選，這股反對勢力可能有所弱化，畢竟很多人的判斷標準是「反對特朗普」。拜登作為挑戰者，很可能會成為他們的第二選擇。