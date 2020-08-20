美國郵政鬧劇疑弄巧成拙　特朗普有能力擾亂大選嗎？

8月19日，在美國民主黨黨代表大會的第三晚，前總統奧巴馬警告國人「我們的民主制度正面對前所未有的威脅」，批評「（掌權者）希望使人們投票愈難愈好」，直指「這個政府已顯示出他們願意撕毀我們的民主制度，如果這樣做他們會贏的話」。這位人氣尚高的前總統似乎認為目前美國所面臨的最大挑戰，是來自特朗普政府對民主制度的威脅，多於疫情與經濟。

此前兩天，特朗普在白宮面對記者繼續批評郵寄投票，指全面郵寄投票將會帶來「我們國家從來沒有見過的災難」，「最後只會變成一場被操縱的選舉，或者永遠出來不了選舉結果」，並警告人們「可能要重選」，指「沒有人想這樣，而我也不想這樣」。

雖然特朗普自己也將以郵寄選票方式參與佛羅里達州（Florida）的大選投票，而諸如猶他州（Utah）等保守派大本營早已順利實行全面郵寄投票多年，可是特朗普依舊接連攻擊疫情之下的郵寄投票，似乎是想製造選舉亂局，作為自己不承認選舉結果的潛在理據。

奧巴馬警告美國民眾，這次大選的關鍵是「我們的民主制度」。（美聯社）

有記者19日質問白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）：「總統是否在說如果他沒有勝出這場選舉，他就不會接受結果？」麥肯內妮的回答卻是耐人尋味：「總統經常說他會看看未來發生什麼事，隨後再作決定。」這更引來美國有線新聞網（CNN）評述說：「白宮已停止假裝特朗普不會爭議選舉結果。」

跟2016年大選一樣，即使特朗普有不承認結果、擾亂大選的企圖，他有沒有能力這樣做卻是另一個問題。

近來困擾美國政壇的美國郵政署爭議或能為這個問題的解答提供一個方向。

郵政改革或影響投票

現任美國郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）本年6月才上任，是近年未見的「局外人」，從未有郵政工作經驗。這位特朗普和共和黨的政治捐獻者一上任就力行緊縮政策，意圖改善郵政署過去12年累積虧損近770億美元的經營慘況——至2019年底，郵政署欠債高達1,600億美元，不過當中有近1,200億來自2006年起被共和黨國會要求每年為未來退休金預留的資金（此為其他聯邦機構之所無）。

白宮發言人麥肯內妮拒絕否定特朗普有可能不接受選舉結果。（美聯社）

然而，這些緊縮政策包括停止增聘人員、減少郵件分類機數量、減少郵筒數量、取消員工加班工作、要求派信人員在未收齊信件前準時出車、減少出車次數等等，造成各地郵政延誤。自7月以來愈來愈受到媒體與民主黨政客關注，擔心緊縮政策會擾亂疫情下民眾傾向使用的郵寄投票程序，導致大量選民未能如期收取選票，或者未能將填好的選票如期送達選舉當局。

8月14日，奧巴馬已為此發聲，指責特朗普向郵政署的「膝蓋」開槍，而且對其阻止選民投票的企圖毫不掩飾。前總統參選人、左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）更指這是「美國民主的危機」。

民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）更罕有地取消了大選年讓各議員有機會回到選區拉票的暑假，直批特朗普「操弄郵政以圖剝奪選民投票權和破壞選舉」，希望8月22日能在眾議院通過法案，一方面禁止落實2020年1月1日至2021年1月1日期間的任何郵政運作變動，另一方面也按郵務人員公會的要求提出給予美國郵政署250億美元撥款。

美國郵政署長德喬伊將到國會為其緊縮政策作供。（美聯社）

另一方面，至少20個民主黨州的州檢察長已提出入稟法院，阻止德喬伊的郵政運作變動。而德喬伊本人21日和24日分別被傳召到參議院及眾議院作證。

在各方壓力之下，德喬伊在18日終於宣布為免給人影響郵寄投票的印象，正式暫停所有運作變動，直至大選結束為止。此前曾聲言如果郵政署不能得到國會撥款，「將不能作好準備（處理全面郵寄投票）」的特朗普，此時也聲稱事件與他無關，又指他鼓勵所有人加快郵件送遞。

不過，佩洛西則稱德喬伊的暫停令並不會改變已有的變動，不足以確保選民的投票權，因此眾議院依然會如期通過法案。雖然參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表明參議院不會通過「只關乎郵政」的法案，不過共和黨人在其新一輪救市方案中已加入100億美元資助郵政署的撥款，一改此前立場。

特朗普「計謀」失敗

德喬伊之所以會改變立場、特朗普之所以會保持距離、共和黨之所以願意資助郵政，其中一大原因是自事件爆發後，全美全國性和地區性的媒體都發掘出不同郵件送遞延誤的問題，特別是一些退伍軍人的藥物寄送延誤案例，有些受訪人士表示藥物寄送時間由原來的三天變成兩周，有退軍軍官更表示郵件延誤導致他兩個星期內全無藥物供應。由於8月初美國國會進入暑假休會，議員回到選區就收到選民投訴，最終也不得不向郵政署施壓，要求後者收回政策。

至此，我們可以說，如果民主黨類似陰謀論的猜測為真，特朗普利用減慢郵政的手段去試圖阻止郵寄投票，甚至引發大選亂局的計謀已完全失敗。

其一，郵政延誤所影響的不只是郵寄選票，還有其他依賴信件或包裹送運的美國人，不少更是傾向支持特朗普的鄉郊地區選民。其二，民主黨「提前數月」有了這種對郵寄選票的擔心，其選民自然會盡早申領選票及寄回選票，以防延誤發生，導致選票無效。這種對郵寄投票運作上的擔心也不限於民主黨，例如「深紅」共和黨州愛達荷州（Idaho）就計劃立法准許提前在選舉日前點算郵寄選票，以鼓勵民眾提前投票，也避免選舉日出現混亂。

更有趣的是，即使特朗普減慢郵政的計劃順利無礙，其阻礙郵寄投票的目標也未必能夠達成。根據《華盛頓郵報》引用郵件追蹤數據的報道，7月1日至8月15日，美國郵政署的郵件延誤率為31%，只比稍高於本年上半年的26.5%平均值，而行內人士更指出近來一連串的郵件延誤案例，有可能是源於人們因為郵政署的爭議而對自己有沒有準時收到郵件特別關心。

從這個角度而言，特朗普擾亂大選的計劃可算是弄巧成拙，讓選民與各地政府有了更高警覺去防止選舉出現混亂，讓人有可乘之機不承認結果。

大選亂象仍不能排除

然而，從宣揚「不信任選舉」訊息的層面來看，特朗普卻已種下質疑選舉結果的種子。首先，根據CNN的民調，跟2016年一般，目前只有一半左右的特朗普支持者認為大選點票準確。其次，在特朗普針對選寄投票的負面宣傳下，計劃郵寄投票的特朗普支持者只得一成左右，而相較之下，計劃郵寄投票的民主黨人則超過五成。

可以預見，由於郵寄選票的收集和點算需時，到了本年11月3日大選當晚開票過後，特朗普有可能長期領先拜登，而拜登在往後數日才因為郵寄選票從後趕上勝過特朗普。這種情況就正正是適合特朗普用以質疑大選結果。

雖然全美國人（接近九成）都認同如果各州都核實結果，敗選者應該承認落敗，可是在特朗普的宣傳戰下，兩黨選民可能不會同意哪種結果才可作實。最終，造成大選混亂的也許不是美國郵政，也不是各地的選舉部門，更不是本年料將大增的郵寄選票，而是被挑撥起來的對立民心。