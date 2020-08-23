【班農被捕】歷數特朗普陣營的牢獄之災

8月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）的前顧問、「首席策略師」班農（Steve Bannon）因涉嫌欺詐，在流亡美國的中國商人郭文貴的豪華遊艇上被捕。班農嗣後支付了保釋金，暫時免於羈押，但他已涉嫌欺詐罪和洗錢罪，如被定罪，每項罪名最高將面臨20年監禁。

一時間，儘管班農是否有罪仍需審理，但在《國會山報》、《華盛頓郵報》、英國廣播公司（BBC）等媒體看來，由於此人近年來涉及的網絡政治募款與詐欺行為多數時間「只有一線之隔」，這不僅意味着班農這位當年的白宮「頭號爭議人物」恐怕難以迴避鐵窗生活，它也宣吿了謀劃特朗普2016年大選的首腦人物而今大都難免爭訟。看來，特朗普身邊恐怕也具備着相當的風險性。

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環顧特朗普自2016年大選獲勝至今的軌迹，他當年的身邊側近中已有多人入獄。其四名競選經理中，有三人涉嫌刑事調查：除其第三任競選經理康韋（Kellyanne Conway）未遇官司，第一任競選經理萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）只牽涉與記者「肢體接觸」之外，其他人的遭遇令人側目。

特朗普幕僚的牢獄之災與他當選後的華府政治鬥爭有關：這些人大都因為2017年5月開始，到2019年3月結束的「通俄門」調查事件，被前聯邦調查局（FBI）局長米勒（Robert Mueller）領導的調查行動送入監獄。

在被米勒查辦並被送入監獄的特朗普側近中，最為突出的莫過於其第二任競選經理馬納福特（Paul Manafort）。馬納福特案一次涉及三人，這也是第一起由米勒團隊提訴和聯邦法院審理判決的案件。

捲入「通俄門」事件的弗林將軍雖然一時灰頭土臉，但他終究站穩了腳跟。到2020年5月8日，美國司法部撤銷了對他的指控。（路透社）

在米勒2017年10月30日提出的起訴中，前競選副經理蓋茨（Rick Gates）和前競選顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）與馬納福特一同因「洗錢、密謀反美、作偽證、偽報、瞞報銀行信息」等罪名被聯邦調查局特工嚴密搜查。

此後，米勒團隊趁勝追擊，先在2017年12月1日令時任特朗普政府國安事務助理的弗林（Michael Flynn）承認在「涉俄羅斯調查」時向FBI作偽證，又在2018年1月從特朗普陣營的外交政策謀士納德（George Nader）處打開突破口，使之享有被豁免調查信息的權利。納德因此倒向「通俄門」調查團隊，成為其證人。蓋茨在當年2月也承認「密謀反美」和「偽證」罪行，並與米勒團隊達成合作協議。

到2018年8月21日，米勒團隊還因「逃税、欺詐」等罪名令特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）前往FBI自首，同日，馬納福特也被法庭裁定8項罪名成立。同年9月，帕帕多普洛斯被判入獄14天；隨着科恩在2018年11月認罪，此案似乎也吿一段落。

不過，2019年之後，隨着「通俄門」一案的風頭逐漸過去，此前涉案人員的命運也隨之風水輪流轉。馬納福特雖在2019年3月因兩次審判需服刑七年半，但其刑期已從2017年被羈押時開始計算，其量刑也遠低於米勒團隊原先計劃的19至24年。到2020年5月，馬納福特還因疫情可能在監獄傳播的緣故，改為「在家服刑」。

同理，當華盛頓方面在2020年2月以向國會作偽證、干擾證人、妨礙國會眾議院與米勒「通俄門」調查的罪名，判處特朗普的密友兼顧問斯通（Roger Stone）入獄三年四個月時，這位老政客在2020年7月甚至得到了特朗普親自安排的減刑。而倒向米勒的納德卻在2020年被翻出牽涉「兒童色情」的醜行，在2020年6月被判入獄10年。

在司法部長巴爾任上，特朗普陣營得到了很多幫助，弗林的撤訴就與其有些關係。民主黨陣營因此對巴爾頗有微詞。（美聯社）

目前，針對特朗普側近的各種調查還在繼續，譬如紐約南區的檢察官伯曼（Geoffrey Berman）一直在追查特朗普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的各種事務。但隨着美國司法部長兼任總檢察長巴爾（William Barr）已在6月將伯曼罷免。

的確，特朗普政府的很多要員在當前背景下多少有些問題，進而引發了一些「危險信號」，但仍與美國政治鬥爭的大環境有關。更不用說美國此前的政府部門面臨的刑事指控少於特朗普時期，也只是因為檢察官行動不積極。因此，特朗普的身邊要人或許會因為政治鬥爭，遭遇一些打擊，但只要站穩陣營，囹圄之災想必也只是暫時的。