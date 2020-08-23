班農被捕特朗普割席　「意識形態」變成現金誰來埋單？

特朗普（Donald Trump）前首席白宮策略師班農（Steve Bannon）8月20日因電信欺詐和洗錢兩項指控被捕，美國司法部稱，目前他已經被起訴。據悉，相關指控與「我們建牆」（We Build the Wall）的互聯網籌錢項目有關，該項目旨在籌款為美墨邊境建牆買單，目前已經籌集了2,500美元。「修牆」正是特朗普在2016年參加總統競選提出的主要口號之一，在他執政之後，也致力於為落實承諾鋪路，甚至因此，還曾導致美國政府陷入停擺。

班農被認為是特朗普2016年競選成功的最大功臣，因為這層關係，其被捕一事讓特朗普也陷入了尷尬境地。沒有意外，特朗普在回應此事時選擇與之割席，「我感覺很不好，我已經很久沒跟他來往了。」他尤其提到，自己與建牆項目毫無關係。白宮發言人詳細轉述了特朗普的說法：「對於一個私人團體靠着廣吿籌集資金，在一個很棘手的地方建一小段牆，我不是很苟同，這樣做只是為了讓我難堪，甚至根本行不通。」

此話不假，特朗普本人也始終認為，建牆是一個政府項目。目前，特朗普政府已經建立起300多英里的邊境圍牆或圍欄。

儘管班農被捕一事，與特朗普喊得最大聲的修牆口號有關，而且當下正值兩黨圍繞大選的鬥爭進入白熱化的關鍵階段，但這樁醜聞還不足以對特朗普造成致命打擊。著名國際關係學者、全球化智庫高級研究員儲殷指出，班農有關問題早就已經邊緣化了，那些認為班農是特朗普核心團隊的人，高估了他的地位。此外，班農在2017年8月份卸任首席策略師，他的離開也並不體面，離職前班農與特朗普身邊幕僚，尤其是特朗普女兒女婿的不和早已是公開的秘密。

媒體在報道班農時常強調他輔佐特朗普的功臣身份，但不能忽視的一個事實是，靠着投靠特朗普，班農也獲得了更大的政治影響力。直到現在，班農還是靠着這份隱形政治資產在全球範圍內推動極右運動。

班農與中國紅色通緝犯郭文貴過從甚密，據傳兩人合夥經營一家媒體公司。（ Reuters）

班農到底是一個怎樣的人？他常常以不修邊幅的形象出現在媒體的鏡頭面前，現年67歲，出生於維珍尼亞州一個工人家庭，因其邋遢的形象，曾得到一名國會議員 「蓬頭垢面酒鬼」的形容。

與華盛頓的精英們格格不入的地方還有，班農身上體現了民族主義與反全球化的本性，甚至還被指責反猶太主義，雖然他本人予以否認。班農的鮮明個人特色，也一度成為了特朗普的標籤。煽動民粹主義、種族主義、長期動員反體制群眾的情緒，這位極端保守派旗手也曾為中美關係的惡化添了好幾把火。

班農一直不遺餘力地煽動中美對抗，在詆譭中國方面無所不用其極。儘管他已經離開白宮，但他所宣揚的，「美國寧肯陪着回到青銅時代也要把中國打回到石器時代」依舊存在於當下的中美對抗之中。

政治本就是生意，但這樁醜聞驗證的或許還有一個樸素的道理，衝在意識形態最前端的不一定是堅定的理想戰士，也有可能是做起「意識形態」變現生意的班農之流。即便特朗普與班農分手之後並無牽連，但能為建牆出資的何嘗不是特朗普的基本盤，當出錢的人們發現，所謂集資修牆不過是供養了某些人的奢靡生活，他們的政治忠誠是否會動搖，當然這個答案還要等大選結果來揭曉。