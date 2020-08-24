解放軍四海同練vs美軍三面夾擊　中國為何毫不避諱亮實力

據廣東海事局8月23日消息，8月24日0時至8月29日24時，南海粵東海域進行軍事訓練； 據大連海事局8月21日消息，8月24日8時至8月25日18時，渤海、渤海海峽執行軍事任務； 據大連海事局8月21日消息，8月21日16時至8月28日16時，渤海海峽黃海北部執行軍事任務； 據唐山海事局8月21日消息，8月24日0時至9月30日24時，渤海部分海域執行實彈射擊活動。 從上述中國官方發佈的信息看，解放軍未來一段時間在南海、渤海、黃海都有軍事活動。

而和上述海事信息透露軍事行動不同，8月24日解放軍東部戰區在中國社交媒體微博披露，「近日，東部戰區海軍航空兵某旅連續展開跨晝夜訓練。」解放軍官方報刊《解放軍報》8月24日也在中國社交媒體微博披露，「東海某海域上空，東部戰區海軍航空兵高強度跨晝夜訓練。」

綜上可以判斷，未來一段時間，解放軍將在環中國東部、東南部、南部進行一連串的軍事行動，這些軍事活動有的時間有交叉，有的是前後緊隨進行，震撼效果可想而知。這既有例行訓練的因素，同時也有威懾的意味。

畢竟，近來美軍在中國周邊動作頻頻。

中國各地海事局日前分別發佈航行警吿，解放軍將在多海域同步演訓（微信公號@政知道）

美國太平洋空軍司令部8月19日發佈消息稱，4架B-1B戰略轟炸機和2架B-2隱形轟炸機17日從美國本土和關島基地起飛，在朝鮮海峽和日本附近上空飛行。韓聯社稱，美軍6架轟炸機同時現身朝鮮半島近海，實屬罕見。有分析稱，美方通過此舉向朝鮮和中國發出了強烈的警吿信號。

美軍太平洋艦隊8月19日表示，第7艦隊阿利・伯克級導彈驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin）8月18日穿越台灣海峽。2020年上半年美國軍艦曾7次通過台灣海峽，分別發生在1月16日、2月15日、3月25日、4月10日、4月23日、5月13日及6月4日。

8月15日，一架隸屬於美國海軍的EP-3E電子偵察機現身南海，在台灣海峽南部不斷來回飛行，開展偵察活動，執行「監控中國軍事動態任務」，最近時距離廣東領海基線51.19海里（約合92.95公里）。8月14日，美國海軍「列根」號航空母艦（CVN 76）及其護航艦艇在南海海域舉行了「軍事演習」。半年多以來美國軍機在南海的行動高達2,000多次。

中美軍事動作頻頻無疑加劇了地區局勢緊張。有不少聲音擔憂美軍的抵近行為可能擦槍走火。這都不無道理。但這不是中方需要保持克制的理由。

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解放軍毫不避諱亮實力，是因為作為「房間裏的大象」中國避無可避，姿態強硬的前提歸根結柢還是軍事實力，否則便沒有任何意義。從劃定東海防空識別區，到推進南海填海造陸，中國在周邊的軍事存在局面已不同往昔。

美軍動作頻繁源自於對自身實力的自信，源自於認為可以在西太平洋保持絕對的霸權存在。因此解放軍的高調行動是對美軍的暗示：與其在盲目自信的誤判中擦槍走火，不如在對彼此有清晰的認知之後，再做慎重選擇。

只有交流才能消弭誤會，只有對話才能消除認識的鴻溝，而顯示實力也不失為釋放信號的一種形式。對於解放軍的軍演，身在華盛頓的政客看到的或許是敵意，但在敵意之餘，也會多一層謹慎和三思。