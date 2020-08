【美國大選】對比民主與共和兩黨黨代會的細節、角度及策略

8月24日,美國共和黨全國代表大會在北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)開幕,會期4天。美國總統特朗普(Donald Trump)將在8月27日在白宮發表演講並接受共和黨總統候選人提名。這也標誌着美國2020年大選進入兩黨對決階段。

由於新冠肺炎疫情的影響,和民主黨黨代會類似,共和黨黨代會也以在線形式舉辦。只不過,特朗普將在白宮接受提名。

本屆共和黨大會的主題是「向偉大美國故事致敬」(Honoring the Great American Story),每日主題分別是「希望之鄉」(Land of Promise)、「機遇之鄉」(Land of Opportunity)、「英雄之鄉」(Land of Heroes)和「偉大之鄉」(Land of Greatness),總體上凸顯愛國主義。

8月22日,美國霍士新聞(Fox News)一張直播畫面截圖引發媒體熱議。截圖顯示共和黨黨代會的主要演講嘉賓中,有一半是特朗普家族。(Twitter@Reed Gaken)

根據特朗普競選團隊對外公布的消息,此次黨代會重在強調特朗普執政光鮮的一面。除了最後一天接受提名時露面外,特朗普還計劃在黨代會的每一天都露面,參加相關活動或接受訪談,比如高調錶彰那些在美國抗疫過程中做出貢獻的服務人員。

為了更好地了解此次共和黨黨代會,可以回顧上周民主黨黨代會過程。通過對比就可以發現兩個選舉陣營拉票的不同角度和方式。

在8月17日至20日舉行的美國民主黨全國代表大會期間,美國前副總統拜登(Joe Biden)和加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)正式接受提名,成為民主黨總統候選人和副總統候選人。民主黨黨代會的主題是「團結美國」(Uniting America),每日一個小主題,分別是「我們人民」(We the People)、「領導力很重要」(Leadership Matters)、「一個更完美的聯邦」(A More Perfect Union)和「美國的承諾」(America's Promise)。

8月17日開幕第一晚,前第一夫人奧巴馬 (Michelle Obama) 丶佛蒙特州參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 與共和黨籍的前俄亥俄州州長卡西奇 (John Kasich)是重要致辭者。其中,米歇爾在預先錄製的視頻中直言不諱地批評特朗普無能,無法勝任總統職位。她稱讚拜登「懂得如何挽救經濟、戰勝疫情並領導國家,而且他肯傾聽,會說出真相且相信科學」。米歇爾直言,特朗普對美國來說,是個錯誤的總統。

8月18日第二晚聚焦民主黨在國內和國際上的「領導事務」,強調拜登如何在經濟、公共衛生安全和外交和國際等領域重塑美國。致辭者包括前總統卡特(Jimmy Carter)和克林頓(Bill Clinton)、前國務卿克里(John Kerry)和鮑威爾(Colin Powell)。奧卡西奧-科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez,簡稱AOC)、艾布拉姆斯(Stacey Abrams)等10餘位民主黨政治新秀,以及拜登的妻子Jill也發表了視頻演講。

8月19日第三晚的黨代會聚焦槍擊暴力、氣候變化、移民、女權和經濟等議題。前總統奧巴馬(Barack Obama)和前國務卿希拉里(Hillary Clinton)是主要致辭嘉賓。奧巴馬從費城美國革命博物館現場發表了致辭,批評特朗普不稱職,是美國民主的威脅。奧巴馬稱拜登是自己的「兄弟和朋友」,鼓勵選民在76天之後的選舉日,將曾經擔任其副手的拜登送入白宮。希拉里則希望拜登和賀錦麗能夠壓倒性贏得此次大選。

8月20日,黨代會的最後一天,拜登接受提名,正式成為民主黨總統候選人。當晚亮相發言的主要有拜登初選對手和其家人。譬如,Hunter Biden發表了支持父親拜登的致辭,由此可以看出拜登及民主黨方面並不擔心特朗普繼續炒作Hunter海外商業利益話題。黨代會現場還還播放了致敬已故知名民權領袖路易斯(John Lewis)的五分鐘視頻,以及拜登已故兒子Beau Biden的紀念視頻。

前紐約市長、億萬富翁彭博(Michael Bloomberg)5分鐘的致辭批評特朗普在商業上的失敗。布蒂吉格(Pete Buttigieg)將自己未來的政治前景同拜登聯繫起來,希望拜登的成功也是自己這一代人的未來。楊安澤(Andrew Yang)在一份錄製視頻中強調,自己之前競選期間提到的很多悲觀預測已經開始應驗,尤其是這場新冠肺炎疫情加速了形勢的惡化。他希望此次大選能夠迎來的新的領導層和新的觀念。另外,布蒂吉格、克洛布徹(Amy Klobuchar)、奧魯克(Beto O'Rourke)、桑德斯、沃倫(Elizabeth Warren)和楊安澤還共同參與錄製了5分鐘的推薦視頻,對拜登表達支持。

民主黨黨代會有一個小插曲。在黨代會的第二晚,左翼女性眾議院議員AOC為時90秒的講話沒有提及拜登的名字,更在結語表示提名桑德斯引起輿論的關注。但這種小插曲無礙民主黨內部團結。黨代會第一天,桑德斯向先前支持民主黨其他競選人以及4年前支持特朗普的民眾喊話,說:「我們的民主、經濟乃至整個地球的未來都危在旦夕」,號召大家「團結起來」打敗特朗普,否則「失敗的代價慘重到難以想象」。桑德斯說,所有人,無論你是進步派,還是温和派或保守派,都應該攜手擊敗現在的總統。

總體來看,民主黨黨代會比較務虛,沒有實際的政策建議,強調美國要在民主、價值觀、外交關係維護和國家治理方面步入正軌,修復美國形象。而共和黨黨代會則主要聚焦特朗普支持者,尤其是白人選民。特朗普和他的競選團隊想要向選民傳達的信號就是「愛國」、「愛特朗普主政下的美國」,因為特朗普已經讓美國「再次偉大」。

按照計劃,共和黨黨代會主要致辭者有第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)、特朗普成年子女、副總統彭斯(Mike Pence)、參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)、特朗普政府前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)、南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)和南卡非裔參議員斯科特(Tim Scott)。平民部分將包括「伊斯蘭國」(Islamic State)暴行、「黑人的命也是命」運動(BLM)、校園槍擊案等重要事件中的受害者。