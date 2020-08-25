【美國大選】被四位前總統否定　特朗普如何扳回一局

在上周舉行的民主黨全國代表大會期間，從大會主題的設置和致辭陣容的安排來看，四天黨代會傳達的主要信息，就是要讓美國總統特朗普（Donald Trump）成為「單屆總統」。本周的共和黨全國代表大會，特朗普將其視為回擊民主黨、提升自己選情的最佳平台。

在民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）接受提名的黨代會期間，美國前總統卡特（Jimmy Carter）、克林頓（Bill Clinton）、奧巴馬（Barack Obama）傳達的最明確信號就是特朗普不配繼續擔任總統。共和黨籍前總統小布殊（George W. Bush）也已表態不會投票給特朗普。

因此，所有在世的美國前總統都不認可特朗普的執政表現。

卡特說：「拜登的經驗、性格和品德能將我們凝聚在一起，重新恢復美國的強大。」克林頓稱，面對當前的危機，白宮的總統辦公室應該成為一個指揮中心，但特朗普卻把它變成一個「風暴中心」，「只有混亂」。

2009年1月7日，美國總統小布殊（中）在白宮橢圓形辦公室會見了前總統老布殊（左一，2018年11月去世）、準總統奧巴馬（左二）、前總統克林頓（右二）和前總統卡特（右一）。特朗普執政後，尚未有前總統到訪白宮。（Getty）

言語上一貫溫和、避特朗普而不談的奧巴馬也一改往日隱晦風格，直言批評特朗普沒有表現出從事這項工作的興趣，也沒有興趣尋求共同立場，更沒有興趣利用總統權力來幫助除了他本人和他的朋友以外的任何人。

美國民主黨籍前國務卿克里（John Kerry）和共和黨籍前國務卿鮑威爾（Colin Powell）也從國安及外交層面表達了對拜登的支持。克里批判特朗普領導力不佳，並詬病其在反種族歧視抗議期間，躲進白宮地下室裏以求自保。

從奧巴馬和克里等民主黨人的高調批評可以看出，雖然此次大選是特朗普和拜登之間的對決，但民主黨也認為是奧巴馬政績和特朗普政績的一次抉擇。民主黨方面似乎也不擔心特朗普將拜登包裝為「奧巴馬政策的延續」。

民主黨黨代會期間，特朗普做出了回應，但依然是侷限於將拜登形容為「Sleepy Joe」。在民主黨人稱其應對疫情不力時，特朗普在社交媒體上回應道：「吿訴民主黨，我們之所以有更多的病例，是因為我們做的測試比其他任何國家都多得多！」顯然，特朗普在疫情方面的應對說辭並無大的改變。

拜登8月20日在民主黨全國代表大會發表提名演講，觀看煙花表演：

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四年前的美國大選充滿各種爭議和亂象，比如民主黨方面桑德斯（Bernie Sanders）崛起後遭黨內打壓，希拉里（Hillary Clinton）郵件門被過度聚焦；共和黨方面特朗普異軍突起，借民粹和反建制浪潮擊敗黨內對手並贏得大選。但通俄門和性醜聞以及政治謾罵等爭議又讓美國民主選舉的公信力備受考驗。

四年後的今天，這些老問題並沒有緩解。而疫情的爆發和蔓延又打破了美國傳統的民主政治運作方式，讓美國選舉呈現了不同尋常一面。面對疫情失控和經濟衰退的雙重壓力，特朗普重拾2016年的競選策略，似乎不怎麼顧忌他作為一國領導人的形象和公信力。

為了給自己「正名」，特朗普料將充分利用好現任總統的優勢資源，反擊民主黨黨代會的各種指控。特朗普不但要在白宮接受提名，還要在黨代會的每一天通過各種形式露面，增加曝光度。特朗普料將繼續打中國牌，把黨代會或白宮變為競選舞台，繼續展現對華強硬，並將拜登包裝為「親華」或「親共」勢力。除了9月末的總統辯論外，這是特朗普提升選情的最佳時機。