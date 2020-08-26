【專題有話說】時殷弘：中國對美戰略宜細不宜粗　當有三大着力點

席捲全球的新冠肺炎疫情成為了全球格局重塑的最大偶然性，在中美關係學者、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘教授看來，中美兩國的基於彼此對立的立場，要求對方做出根本讓步，加劇了兩國對抗。中美之間舊的戰略穩定已經被徹底摧毀，而新的戰略穩定尚未形成。此外，軍事衝突爆發的可能性增加。 在時殷弘看來，聚焦具體議題應成為兩國處理關係時的出發點。

01：兩年前你認為未來的世界不會是多極格局，而是世界主要經濟體分成兩半。今年你在與朱鋒教授的對談中提到「全球治理方面，中國面對特朗普棄置美國原先全球領導作用，而填補真空機會的困難性，在目前國內外不少媒體提到，但在目前，中國在世界上軟實力吸引力有限，中國可用資源和經驗都有限，中國將遭遇的相關內外障礙相當巨大，包括大疫導致的種種複雜性。因此，一個沒有領導的世界頗為可能」。從「世界主要經濟體分成兩半」到「一個沒有領導的世界」，該怎麼理解這其中的連續性和變化？

時殷弘：這個過程從結構上看是連續性的，講結構性可以從1992年鄧小平南巡之後中國經濟騰飛開始，也可以從2008年全球金融危機開始。但從時間框架的意義看，是因為2012年到2016年中美兩國國內的基本政治局勢發生重大變化。情勢性作為重要因素來分析，時間要晚得多。

偶然性則發生在2019年12月，中國武漢最先報吿新冠肺炎疫情。也許幾百年後，追溯出新冠病毒的來源是由於氣候變化，那就不是偶然性，但目前在全世界對這場流行病知之甚少的情況下，這就是偶然性。而這個偶然性的作用非常巨大，當然我不認為它起到了決定性作用，但最起碼這個偶然性和結構性、情勢性疊加了起來。

美軍驅逐艦8月18日穿越台灣海峽，且更加接近中國海岸線，後遭解放軍052D型導彈驅逐艦跟蹤監視。（鼎盛軍事）

中國共產黨最高領導人習近平提出，「世界百年未有之大變局」的部分含義是指，世界變得越來越有利於中國，越來越有利於發展中國家。但中共十九大之後發生的所有事情表明，變化有對中國有利的因素，也有不利於中國的大要素，有些要素同時是中國的大機會和大挑戰，甚至障礙。

特朗普從來不希望美國是世界領導，在他看來，這個領導作用，其實意味着全世界盤剝美國，他不要這樣的領導地位。中國也不可能填補「真空」，成為新的世界領導，原因很明顯，中國的經驗和國力無法支撐，再加上美國的阻礙反彈。

一個越來越清楚的事實是，特朗普不但要「退群」，還要「組群」。「組群」意味着分裂的世界，發達國家聚在一起形成戰略同盟。美國民主黨並不贊成「退群」，因為民主黨對於自由開放的全球化帶給美國和世界的變化，其實是盲目的，所以他們反對「退群」，但他們一定贊同「組群」。而且民主黨在「組群」上甚至還會更積極，尤其在於修補美國同歐亞盟國的關係，尤其是聯合起來形成圍堵中國的同盟圈。

01：在美國將中國視為主要競爭對手，並且要組圍堵中國的同盟圈的情況下，中國應該怎麼辦？最近中國官方，如楊潔篪、王毅都有就中美關係發聲，傅瑩也在一篇萬字長文中呼籲，中國戰略界應該行動起來，討論對美大戰略。在你看來，中國應該形成一個怎樣的對美戰略？

時殷弘：綜合來看包括楊潔篪、王毅的公開場合發聲可以看出，到今天為止，中美兩國都是從各自與對方完全對立的角度出發，強烈譴責對方，要求對方做出根本讓步。特朗普政府的目標是顛覆中國共產黨在中國的執政地位，這全無可能。在一兩個重大問題上明顯緩解中美對抗都很難，更談不上實現中美關係的整體穩定，乃至扭轉當前局勢。

無論是中國還是美國的聲明，都是從全面目標的角度來談，要穩定中美關係，防止繼續惡化，而這在現實情況之下，根本做不到。中美競鬥的局面之下，重大的問題至少有十個，要全面應對根本不可能。實際的方法應該是選取一兩個重大問題，爭取在段時間內明顯緩解，這也是中美在各自能力範圍內能夠做到的事情。

01：在中美競鬥這個大背景下，中美關係中最大的潛在危險是什麼？如果從現實主義視角出發， 中美關係走向緩和還有可能性和突破口存在嗎？

時殷弘：中美兩國關係發展至此，最大的危險是發生軍事衝突。也就是說，當前最緊迫的事情是避免爆發大規模軍事衝突，這應該是華盛頓和北京最高的國家政策和共同利益，雙方應該將此作為兩國關係中的最大公約數和統領性議題，重拾談判和對話。

不妨看看當年的古巴導彈危機，局勢其實非常嚴重，前蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）為了防止美蘇爆發大規模軍事衝突，從這個基本方向出發再想具體辦法，也就是講究實際。當前中美要爭取全面緩和穩定兩國關係，根本做不到。另外，要足夠聚焦，在我看來，就是選擇一兩個重大問題，較容易解決的問題開始着手。

中美避免軍事衝突作為最高利益，一方或者雙方提出足夠具體的議題，當然並不是指單方面讓步，而是提出能夠促使雙方同樣做出重大讓步的談判條件，表明願意讓步的立場，來進行真正意義上的談判。這個真正意義的談判，是衝着實現具體目標去的，而不是為了政治宣傳或者某個不切實際的目標。

可以有一些較小的、可能的現實安排，作為維持根本共同利益的分支性努力，足夠聚焦、足夠現實，足夠談判。現在的狀況是什麼？中美在戰略軍事方面陷入危險對抗，同時在台灣和南海展開軍備競爭，雙方缺乏真正有意義的溝通來管控危機。

舉個例子，比如能不能提出一個具體的倡議（concrete offer），規定在一定時間內，美國暫停對中國的「懷疑行動」，暫停美國航空武力在南海舉行大規模軍事演習。另一方面中國開始在南海非軍事化。要開啟這樣的談判，首先要有誠意，這個誠意是要雙方以提出聚焦的議題或條件來表明的，比起宏觀來講中美關係或者高談闊論修昔底德陷阱要更有意義一些。

中美關係如果維持現狀下去，只會繼續惡化。並不是說中國要單方面讓步，而是提出條件，擺明立場。在台灣問題和軍備的問題上都可以採取類似的手法。就是中國把自己的條件擺在桌面上，對方不接受，我也不着急。

中美之間過去的戰略穩定已經被摧毀，所以現在要形成一種新的戰略穩定。中美和世界都發生了巨大變化，到了要探討新的戰略穩定的時候。要實現這個目標，只能抓住重點，聚焦具體問題。如在台灣問題上怎麼辦？在軍備問題上怎麼辦？主要是因為，在有些問題上，中美已經沒有了談判的餘地。比如高科技，美國的姿態很明顯，寧願自身中短期內遭受巨大經濟損失，也要阻止中國在世界上取得戰略優勢和意識形態影響優勢。這個決心已經下了，就算白宮易主，最多是風格變化，所以在這個問題上，沒有出路。

華為已經宣布晶片斷供，晶片庫存見底。另外，中國的所有武器系統如果沒有晶片怎麼辦？中國現在只有舉國體制可以依靠，通過舉國體制發展晶片。當年中國做出了原子彈，但晶片比原子彈要難做，目前為止晶片技術大部分屬於美國，中國沒有更好的辦法，只能自己發展晶片。等中國的晶片發展成熟，還需要很長的時間，要渡過這個難關，從中長期看中國需要做到三點：

第一，使得國內政治社會生活適當寬鬆化，反腐敗已經取得了非常偉大的成就，中國的政治權力已經完全集中在中國共產黨手中。第二，持久而堅決的實施戰略軍事收縮。至少在未來五六年，把南海和台灣問題以及軍備競賽問題，作為擺在桌面上，促使美國政府或者美國未來政府進行相應戰略收縮的談判條件，謀求減少中美在戰略前沿碰撞的危險。

中國的戰略前沿是西太平洋，從中國海岸到第一島鏈，不包括第一島鏈。這也是美國進行軍事同盟的戰略前沿，雙方正在此處進行激烈的對峙。所以，應該促成中美形成新的戰略穩定，並以此爭取顯著分化美國政界的對華態度。

特朗普政府已經明確了顛覆中國共產黨在中國的執政地位的態度。民主黨一邊，所有迹象表明，大部分民主黨人都同樣贊同施壓中國的政策，迫使中國回到鄧小平時代（的政策）。如果拜登（Joe Biden）當選美國總統，民主黨主流輿論擔心中美發生軍事衝突，這一點和特朗普政府不一樣。民主黨擔心中美在外交和政治上脱鈎，不贊成對華進行關税戰，也不贊成美國退出各種國際組織。其他方面，民主黨未有明確表態，但基本趨勢也是要阻止中國在美國投射所謂的安全力。

拜登不會允許實質性削弱美國的戰略武力，他一定會加強以軍事同盟為內涵的美國和盟友的關係原則。千萬不要以為拜登等於過去奧巴馬政府時期的副總統拜登，因為很多事情已經發生了巨大變化，現在有億萬美國人因新冠肺炎疫情造成的巨大經濟衰退痛恨中國。此外，在美國看來，中國政府的體制性質已經有別於2016年奧巴馬（Barack Obama）政府末期時候，中國幾乎已經是一個完全集權專制的國家。

現在的特朗普政府越來越多頻繁運用法律在新疆、香港以及高技術等等問題上制裁中國。當局的政策很容易改變，但法律很難改變。更何況，拜登沒有理由不希望通過法律在這些問題上制裁中國。

目前尚不清楚美國經濟在新冠肺炎疫情的影響下滑到了哪一步，在這種情況下，可能新當選的拜登，會面對一個什麼樣的形勢？這種局面會允許他採取與中國相協調的政策嗎？答案顯然不大可能。還有，在民主黨看來，同奧巴馬執政最後一年相比，中國國內踐踏人權的情況嚴重了許多。從他們的角度來看，這些都構成制約拜登軟化對華立場的條件。何況我們是假定拜登的對華政策會走向温和，其實這個假設是要大打折扣的。

第三，目前的特殊時期，中國要戰略集中，對於其他發達國家或者發展中國家的反華和對華脱鈎行為要忍耐。減少一二線對手，中國的一線對手最多只能有一個，爭取較多的中立者和同情者。以上提到的三條要堅決而長期的實行。但目前為止，沒有迹象表明中國做到了或者接近這三點。

01：做出全面準確判斷的前提是中國要全面了解美國，但現實中卻一直存在一些誤判，導致了錯誤的決策，在你看來，有哪些明顯的誤判？在對美方面，一直存在兩種聲音，一種認為中國應該主動出擊，一種認為中國應該遵循鄧小平時代，韜光養晦的政策，對此你怎麼看？

時殷弘：其實中國過去幾年對美、特別是對特朗普的誤判是相當嚴重的。在這期間，與特朗普舉行高級會晤會讓人振奮一段時間，但是之後不久，特朗普就翻臉。疫情爆發以來，中國政府和主流研究界基本對他的政策方向的判斷基本正確，只不過在預測中國應當怎麼辦方面，沒有足夠堅實的共識。

我一直認為，中國億萬人心裏面同時有兩個圖景，絕對圖景和相對圖景，這兩者將共同支配中國的世界觀和對外政策體系，今後不可避免會有波動和不確定性。

絕對圖景指在抗擊國內新冠付出巨大經濟社會代價，也指大流疫導致加劇外部政治經濟環境惡化，因此絕對圖景意味着中國顯著弱於新冠肺炎爆發以前，所以我們的最優先事項就是爭取恢復經濟和防止流疫捲土重來，再加上對香港進行撥亂反正，其餘所有的都是其次，因此這很簡單，中國要想關注絕對圖景，我們就必須在機遇方面，總的來說足夠收縮、足夠節制、足夠節省。

但是與此同時，中國還有相對圖景也很顯著，在另外一部分中國人心中，是美國及其若干主要盟國的國內抗疫，重傷他經濟處境，大不如中國，中美之間力量對比的變更趨勢在大流疫之下進一步加速，因而中國的對外權勢突進據此有了更新添加的歷史性機遇，在軍事、經濟、外交和意識形態各方面空前地大有作為，不僅必須，而且可行。

這兩個圖景將較持久共同支配中國國策，使其不免有重大複雜性。也就是說美國現在對美國的基本國策搞不定，中國相對美國來說比較搞得定，但是因為我們心中有兩張比較矛盾的願景，都在共同支配中國的對外政策，因此中國的戰略方向在一段時間內在一定程度上是不確定的。