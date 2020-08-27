【專家有話說】未來世界再無霸主　中美面臨一個共同危險

對於中國而言，隨着中美關係惡化而來的，還有一個更加複雜的外部環境。知名中美關係學者、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘在接受《香港01》專訪時提到，中美之間的競鬥會讓未來世界形成一個巨大的中間區，這個區間會出現一種意識形態特徵，時殷弘將之稱為中間區意識形態，主張世界全局不是隻有霸權鬥爭。 時殷弘判斷，對於中美而言，競爭雖然持續，但兩者都會變得更加孤立。

01：你認為中美應該避免激烈的軍事衝突，在當前局勢下，中美最可能爆發衝突的領域在哪裏？

時殷弘：基本上就是南海和台灣地區，國際上研究中美的學者都壓倒性的認為，中美爆發軍事衝突的範圍就是南海，這也是常規性思維。但有一點，在這兩個地區爆發有限軍事衝突對中國未來的利益衝擊會很大，中國絕對不會將有限爭端升級為中美大戰。中國甚至不會以有限的軍事衝突回應對方，中國可能會比較忍耐。但這在國內政治中有困難，因為中國人們和官方已經被「中國什麼都不怕」武裝起來了，如果在某些行動上採取忍耐，很難在國內有說服力。

01：會不會是戰略與戰術的不同？戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人。

時殷弘：某種意義上來看，新冠肺炎疫情大爆發之後，中國一直缺乏持久的戰略方向。因為形勢變化太急劇，原來制定的戰略目標比較固定，要調整不容易。中國過去很窮，毛澤東和鄧小平時期要做決斷相對容易，而且和堅決。雖然中國現在國力強盛了些，但在南海問題上投鼠忌器更多了。

美國一直在南中國海開展「航行自由行動」，並且不斷拉攏包括澳洲在內的其他國家參與。（美國海軍官網）

01：你此前提到，中美各自的國家戰略是對立的，作為全球最重要的雙邊關係，這種狀態下，美國勢必會加強與盟友的關係來對抗中國，如何看待「第三方力量」對中美關係以及未來國際局勢的影響？

時殷弘：每個國家的情況不一樣，對某些國家來說，尤其是美國的海洋性同盟國家，如澳洲、英國、加拿大、日本、新西蘭等等，美國的對華超強硬方針，總得來說，只是鼓勵在國際政治、經濟戰略問題上同美國基本看法一致的國家反華和斥華，美國用不着向他們施加過大壓力。所以這幾個月，英國、澳洲、加拿大，實質意義上的日本以及新西蘭，在對華高技術脱鈎，戰略部署方面基本跟進美國。

第二，由於新冠肺炎對某些發展中大國造成巨大的健康和經濟損害，至少巴西、南非、印度對中國是懷有潛在的憤懣，這些國家當中情況又有所不同。印度由於6月15日的中印邊界衝突，越來越傾向於反華，以及同中國高科技脱鈎，越來越傾向加強同美國和美國軍事盟國的戰略協作。

在對華高技術脱鈎問題上，美國對德國和法國的壓力最大，做了很多勸說工作。港版國安法訂立以前，法德在此問題上對美國進行了力度漸減的抵抗。港版國安法出台之後，它們同美國有了更多的接近指出。由於中美競鬥，歐盟在一些最關鍵問題上同美國逐漸拉近距離，法國已經實際上宣布要把華為排除在5G項目之外，只不過做法略微文雅，時間線拉得長了一些，但最後結果都一樣。

在發展中世界，中亞、中東以及非洲等等，由於疫情以及一帶一路項目中的短板，中國與他們的關係比過去更加複雜，潛在的困難變多了，也更嚴重了。

中美競鬥厲害，從消息上看，世界其他國家保持的態度是害怕完全捲入中美競鬥，全盤得罪美國或者得罪中國，甚至捲入軍事衝突。但另一方面，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel）的幾次重大演講，我稱之為「世界觀演講」，加上一些研究界的大腕的研究成果，可以看出他們思考中的未來世界不能只有中美，還有他們所屬的第三方力量，包括法國、德國以及所有的發展中大國在內。

總之，全球政治經濟和心理世界將全球分立為兩個緊密陣營和一個非常巨大的中間區。一個是美國和他的海洋性發達國家。中國的緊密陣營除了中國自身之外，到目前為止可以說是寥寥無幾。中間區的大國，如俄國、印度、法國和德國，它們單個的分量雖然遠不如中美，但仍然非同小可。它們非常獨立，而且越來越具有戰略性，以至於會根據自身在不同領域的偏好迫使中美對它們做出重要讓步。

中美在未來恐怕都會有些孤立，希望有人站在自己一邊，給予同情和支持，對方會利用這一點讓中美讓步，在這個意義上，中美兩國今後都不那麼容易。從積極的角度看，巨大的中間區裏，雖然各個國家的政治、社會制度、意識形態五花八門，但一定逐漸形成意識形態的共同點，或者可以稱之為中間區的意識形態特徵。

這一特徵類似於二十年前的中國，主張世界多極化，認為世界不應該只有兩極；還有堅決主張世界全局不是隻有霸權鬥爭；世界重大問題的多樣性，也並不是只有美國認為的重大問題才是重大問題，應該由問題領域不同來決定誰起領導作用，例如歐盟在氣候變化議題上起領導作用。

未來的全球局勢，幾乎可以排除一種可能性，就是單獨一國作為世界領導。這是巨大的中間區不會接受的事實。