共和黨黨代會：藉陰謀論「洗白」特朗普

如果說上週結束的民主黨黨代會是強調美國團結、價值觀、多元、道德與體面等元素的「政治秀」，那麼本周共和黨黨代會則是赤裸裸的「政治造謠」，靶子主要有兩個：民主黨和中國共產黨。

8月24日，黨代會開幕第一天，共和黨傳達的核心信息只有一個，那就是隻有現任總統特朗普（Donald Trump）能夠繼續「拯救」美國，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）只會毀滅美國。

雖然大會精心設計了非裔政客、女性政客、普通家庭主婦以及在種族衝突中的「新聞人物」的演講，但總體上，特朗普團隊還是以「保住2016年大選基本盤」為主，不太尋求擴大選民陣營。比如，女性選民部分，特朗普期待就是不低於2016年的水平。

因為從內容來看，演講者注重為特朗普辯護，但辯護之詞扭曲事實，具有一定的誤導性，迎合的目標依然是特朗普支持者，尤其是2016年以來的鐵桿選民。在此基礎上，此次黨代會注重對特朗普的執政表現進行一次「修正」，尤其在新冠肺炎疫情和種族問題等方面全面堅持修正主義的做法。

比如，之前因為傳播疫情假信息而被Twitter禁言的特朗普的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）完全將民主黨視為「搶劫、暴動、鎮壓和蓄意破壞」的代名詞，指控民主黨「打擊言論自由、宗教自由和法治」，而用「教堂、工作（即重啟經濟）和學校」等字眼包裝共和黨，認為民主黨並不是和共和黨殊途同歸或價值觀不同的政黨，而是一個旨在破壞美國生活方式的「組織」。

他將大選投票日視為美國的生死存亡之日，給拜登起了「北京拜登」（Beijing Biden）和華府沼澤之「尼斯湖水怪」的綽號，稱讚他父親促成了美國歷史上最持久的經濟復甦以及最低的失業率，指控是「中共讓病毒來襲，改變了一切」。

但根據已知事實，這些都是不實指控。

而且，最早用「中國病毒」指代新冠肺炎病毒的美國保守派「轉折點」（Turning Point USA）運動創始人柯克（Charlie Kirk）也是黨代會開幕日的發言嘉賓。他提倡美國本土主義，強調特朗普是西方文明的衛士，拜登則是西方文明的威脅。

該組織原本是為了吸引年輕保守選民，但近年已經淪為「親特朗普組織」。

另外，拜登也被包裝為極左政客。

2020年8月24日，前聯合國大使黑利在共和黨全國代表大會上發表演講。（AP）

比如，古巴裔美國商人及特朗普支持者阿瓦瑞茲（Maximo Alvarez）強調特朗普是在和共產主義及無政府主義的力量鬥爭，響應了共和黨有關拜登是左翼進步政客的說法。來自戰場州的美國陸軍老兵帕內爾 （Sean Parnell）直言民主黨太左。

南卡州的非洲裔參議員斯考特（Tim Scott）講述了自己的成長及參政故事，指控拜登和賀錦麗想要一場文化革命，一個根本不一樣的美國，一個只會走向災難與困苦的社會主義烏托邦。美國前駐聯合國大使黑利（Nikki R. Haley）對特朗普獲得提名的支持最直接，並將拜登同「社會主義左派」聯繫起來。

事實上，拜登堅持的政治路線趨中，偏温和，絕非類似於桑德斯（Bernie Sanders）的左翼政客。

黑利甚至指控拜登只想讓美國道歉、棄權或摒棄自己的價值觀，而只有特朗普才會對中國和「伊斯蘭國」（ISIS）強硬，並取得勝利。但她明顯誇大了ISIS殘餘勢力的影響，錯誤地宣稱是奧巴馬政府讓朝鮮威脅美國，錯誤地稱只有特朗普通過了對朝嚴厲制裁。

她如此高調挺特朗普，主要還是為了自己2024年參選總統鋪路，而特朗普是否能夠連任，也直接關係到她未來政治前景。近年4月以來，她就多次為特朗普抗疫不力辯護，認為地方州政府應該承擔首要責任。

總體上，共和黨黨代會就是借虛假指控和陰謀論為特朗普糟糕的執政表現「洗白」。演講者描繪了「拜登政府會何等糟糕」，卻看不到現在糟糕的美國現狀。通過將民主黨和中國捆綁，並傳播一些未經證實的指控，特朗普競選團隊有意借陰謀論提升黨代會氛圍和大選選情。

在這種情況下，共和黨黨代會不會偏離「另類事實」（alternative facts）的路數，演講者假裝新冠疫情從未發生或已過去（語調均是過去式）。在他們眼中，經濟也沒有出現衰退，即使衰退，也是中國這一外部「威脅」導致的後果，而特朗普是應對這一「威脅」的唯一選擇。這是共和黨黨代會的主調。