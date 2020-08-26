QAnon陰謀論進軍主流政壇　後特朗普時代遺害難除

「西方文明的守護者」、「你冒上一切風險讓美國再次安全」、「總統先生，領路吧！我們美國大家庭中數以百萬計的人們都相信這是命運之途，將我們帶到天邊去吧！」——這些都是8月24日共和黨全國代表大會上一些發言者對於特朗普的形容和讚美，恍惚他是救世主一般。而自2017年10月以來一直視特朗普為掌控一切的「救世主」的還有疫情下迅速走紅的QAnon陰謀論信徒。

QAnon起自2017年10月底一條另類右翼匿名討論區「4chan」的帖文。其發起者自稱為「Q」，即美國能源部「最高機密」的代號，暗示自身是陰謀論者和特朗普陣營口中「深層國家」（Deep State）的內線。

其核心信念是：特朗普的2016年對手希拉里、前總統克林頓、前總統奧巴馬、影星湯漢斯（Toms Hanks）等一連串民主黨政界和荷里活名人都皆是一群崇拜撒旦的戀童陰謀組織成員，他們有組織地販賣並殺害兒童，用以吸取從孩子身上獲得的化學物質腎上腺色素，以維持自己的年輕外表。

QAnon支持者更相信，特朗普就是在背後掌控一切的救世主，最終會將這一群人一網打盡，而他任內的一切亂局也只是表象，而非事實——例如QAnon信徒認為主理「通俄門」調查的特別檢察官米勒（Robert Mueller）其實只是假藉調查為名，與特朗普一同暗中聯手對抗撒旦組織。

希拉里被QAnon論者認為是崇拜撒旦的食童者。（GettyImages）

這種讓人難以置信的網絡陰謀論近年已造成不少現實世界中的影響。早在2016年12月，一名相信華盛頓特區一家名為「Comet」的薄餅店其實是販賣兒童邪惡聚集點的28歲男子，以AR-15半自動步槍向店面連射三槍，他被捕後聲稱是要拯救孩子。

2018年6月，一名持槍男子以裝甲車阻擋內華達州胡佛水壩上的車道，高舉「發放督察長辦公室報告」的標語。由於此前QAnon信徒曾在華盛頓上街遊行要求特朗普政府將希拉里等人的「撒旦崇拜、販賣兒童」惡行真相報告公諸於世，此人行為亦被廣泛解讀為出於QAnon信念的個人行動。

在特朗普進駐白宮後，被QAnon信徒稱為「風暴」（The Storm）、對希拉里等一群人的大抓捕卻遲遲未有實現——有一些人更一直關注希拉里等人穿什麼樣的鞋子，指他們其實早已被特朗普政府拘捕，而在腳腕上戴有追蹤帶。此後，雖然QAnon的符號持續出現在特朗普的集會之上，可是其曝光度已有所減少。

疫情助長陰謀論

然而，新冠疫情下的禁足令，加上圍繞疫情的各種網上陰謀論，使能夠輕易配搭「反口罩」陰謀、「病毒人為說」陰謀的QAnon從新熾熱起來。根據美國新聞網站Axios的統計，本年7月中有關QAnon的Google搜索熱度比本年1月中上升超過10倍，其截至7月底的Facebook群組和頁面也比去年同期的like數高出接近10倍。

在特朗普支持者集會上，有人高舉「Q」字紙牌。（GettyImages）

有見這個被聯邦調查局（FBI）定性為「國內恐怖活動來源」的陰謀論社群流傳愈來愈廣，Facebook在8月19日就刪除或限制了有關QAnon的上萬個Facebook或Instagram帳戶、群組和頁面。

在QAnon再次受到關注之際，美國媒體也發現近年不少出於怪異動機的罪案都與QAnon有關。例如一位15歲女生去年就揭發其患有虐待他人精神病的母親與其他QAnon信徒正密謀從「保護兒童服務」（Child Protection Service）手上奪回她的弟弟，而其母親更買入手槍、進行射擊練習。

8月上旬，德州亦有一名女子開車連橫追逐兩輛汽車，將第二輛車逼至角落，進行連續撞擊。該名女子被警方拘捕後瘋狂大哭，高呼被撞的駕駛者「有戀童癖，而且綁架了一個被販賣的女孩」。然而，被追的第一輛車車內只有一對母女，而被撞的汽車內只有一位19歲大學生。

另外，QAnon的一名信徒去年也突然謀殺了一位紐約著名黑幫家庭頭目。另一位信徒本年5月則稱感受到特朗普在電視上直接對她說話，聲言要將希拉里和拜登「剷除」，最後因駕駛時行為古怪而被捕。

本年4月，加州也有一名與QAnon有關的男子故意讓火車出軌，企圖撞向當時停泊在附近應對新冠疫情的海軍醫療船，其後他更聲稱其行為只為揭開真相讓人們看見。

信仰QAnon而走上街頭的人們，不少也是扶老攜幼出現。（GettyImages）

共和黨的「包容」

更讓人震驚的是，明白支持QAnon的共和黨人本年大選更有望進軍國會。2017年曾宣稱「這裏有一輩子只得一次將這個全球性撒旦崇拜戀童陰謀剷除的機會，而我認為我們有對的總統去處理它」的格林（Marjorie Greene）已經勝出了喬治亞州聯邦眾議院第14選區的共和黨初選，料將透過這個穩勝選區進入國會，成為這個陰謀論社群的首位國會議員。

根據美國媒體Vox的統計，目前有20個共和黨國會候選人曾對QAnon表示支持。

同時，由於QAnon信徒開始以「救救孩子」等看起來極其政治正確的口號作號召，也引來愈來愈多人的同情。8月22日，全美多處都有「救救孩子」的QAnon集會，不少地方媒體都以為集會人士是普通的人權關注者，因而給予他們不少正面報道。其中，猶他州的共和黨籍檢察長更為鹽湖城的同類集會作宣傳，直至被媒體揭穿集會組織者的背景才恍然大悟而停止。

抱着嬰兒參與特朗普支持者集會的人竟然也是QAnon支持者。（GettyImages）

隨着愈來愈多人被「救救孩子」的口號引進QAnon的陰謀論世界，美國不少反販賣兒童的組織也開始收到QAnon信徒的陰謀論線報，當中包括美國家俱網購公司Wayfair早前出現價格錯誤被QAnon信徒認定為網上販賣孩子證據的事件等。這些組織就擔心，當他們的求助熱線整天都被陰謀論者霸佔，真正需要幫助的人可能會因此失去逃生的機會。

對此，共和黨內雖然有人提出反對，可是似乎是出於QAnon信徒的「精神領袖」是特朗普本人的考慮，不少共和黨政客也對QAnon視而不見。例如眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）一方面說QAnon在共和黨沒有位置，卻對格林即將加入國會表示歡迎。這也許是出自對特朗普的「尊重」。

陰謀論信徒也有選票

根據媒體監察機構「媒體對美國很重要」（Media Matters for America）的統計，截至本年8月20日為止，特朗普本人已曾至少216次重新發布宣揚QAnon陰謀論的至少129個Twitter用戶的推文。

對於QAnon，被部份信徒懷疑是「Q」本尊的特朗普似乎認識不多。8月19日，當被記者問及QAnon的崛起時，特朗普說他只知道他們「很喜歡」他，更以「反對街頭種族示威」去描述QAnon的宗旨，並將話題帶到自己派聯邦人員強力鎮壓示威的行動上，言論甚為不着邊際。他又指他聽說QAnon信徒是「愛我們國家的人」。

隨後，記者向特朗普解釋QAnon有關戀童和食人陰謀組織的論述，並說明他們將特朗普當作是「秘密拯救世界」的人。對此，特朗普卻沒有予以否定，更說「如果我能夠從各種問題當中拯救世界，我願意做」，並馬上將話題轉向「從極左思想中拯救世界」，矛頭直指民主黨。

此等言論也許會使QAnon反對民主黨和拜登的決心更為堅定——畢竟這是從撒旦手上拯救世界的爭鬥。

QAnon信徒穿着印有「我討厭小孩，但如果你碰他們，我會把你殺死」的T恤。（GettyImages）

共和黨眼見QAnon的陰謀論者也是選民，一些州的黨部就推出了「我們就是風暴」（We Are the Storm）的選戰周邊產品——這個口號其實出自特朗普2017年10月在一個軍官晚宴拍照場合上的一句話：當時他打趣道這頓飯「可能是風暴前的平靜」，在場記者以為特朗普心中有什麼戰事要開展就反問這是什麼風暴，特朗普回應指「你將來就會知道」；於是，在QAnon的群體中，「風暴」一詞就被解述成了撒旦戀童陰謀破滅時刻的代名詞。

雖然目前QAnon還遠遠算不上一股有巨大影響力的政治勢力，可是毫無根據地以陰謀解讀一切的根基一旦種下，要根除卻是難比登天的事，特別是在這個特朗普本人也以接近陰謀論的方式解讀一切他不喜歡的事情的時候——例如特朗普近日就稱美國食品和藥物管理局（FDA）是故意阻延新冠疫苗審批的「深層國家」，以阻他連任。

我們更可以想像，如果本年大選中特朗普落敗，他的QAnon支持者會用什麼方法去「支持」他們的救世主、會用何等手段去制止「崇拜撒旦」的民主黨人上台。一些極端的反社會行為似乎可以預見。

對於早已被「特朗普化」的共和黨，如果以陰謀質疑一切的思想得以延續，在特朗普離開白宮後，這個黨不會走回正軌，特朗普的影響也不會消失，美國政治今天愈來愈遠離現實、愈來愈不談理性的分裂也不會因為一個民主黨的傳統溫和政客上台而消減。