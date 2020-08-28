【美國大選】特朗普祭出三拳　拜登一招應對

8月27日，為期四天的美國共和黨全國代表大會閉幕。美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮高調發表演講，接受黨內提名，正式成為2020年大選共和黨總統候選人。回顧此次共和黨黨代會全程，特朗普競選團隊和共和黨領導層對民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的攻擊策略主要體現在三個方面，分別是繼續打中國牌、編造有關拜登的陰謀論、營造「另類事實」（alternative facts），為自己三年的執政表現「洗白」。

就中國牌而言，這是共和黨黨代會除了「民主黨」以外最大的靶子。繼黨綱宣稱「終止依賴中國」後，此次黨代會期間，特朗普和他的家人、競選幕僚，包括政府官員，以及中國異見分子、國會對華極端保守議員，基本上將中國和拜登捆綁，指控中國「威脅」美國和全世界，以此「弱化」拜登。比如，8月27日，在新冠肺炎疫情中宣傳「中國實驗室病毒」等陰謀論的共和黨參議員柯頓（Tim Cotton）聲言，拜登若當選只會對中國更軟弱。

第二個策略就是「假設拜登當選、未來四年會是什麼樣」。共和黨黨代會的各種發言，《紐約時報》等美國媒體都會進行實時的「事實核查」，結果發現幾乎每日都有各種虛假指控和陰謀論。比如，特朗普及其團隊將拜登包裝為左翼、社會主義分子，認為拜登若當選會「摧毀」美國。

8月24日至27日美國共和黨「黨代會」亮點（點擊放大觀看）：

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特朗普四天黨代會期間還重複了一些未被證實或已被反駁的指控，比如「民主黨拒提上帝、民主黨欲摧毀郊區、拜登會向病毒投降、拜登會摧毀美國的偉大」。有時，特朗普的指控也前後矛盾，比如，特朗普一邊吹噓自己努力讓美國的刑事司法體系更加「寬大」，但又指控民主黨對入侵社區或走向街頭的犯罪分子過於「仁慈」。

另外，共和黨黨代會強調最多的反而是法律和秩序，但不是特朗普主政下的法律和秩序，而是拜登當選後「民主黨會任由暴民攻擊警察和入侵社區」。這就是對「拜登勝選」或「拜登執政」進行了一番假設，將現在一些民主黨州的做法同虛擬的「拜登政府」聯繫起來。事實上，選民現在看到的抗議示威和混亂反而是特朗普主政下的基本事實。

最後一個策略就是竭力洗白特朗普三年來的執政成績。8月24日至27日，共和黨黨代會演講者從種族歧視、性別歧視和新冠肺炎防控不力等方面竭力對特朗普的執政表現進行一次「修正」。

比如，特朗普政府當中非洲裔和女性政要少，黨代會就請了很多非洲裔和女性發言者，以此凸顯對非洲選民和女性選民的關心，同時反擊有關特朗普歧視女性、不關心少數族裔的指控。為了吸引非洲裔選票，共和黨邀請了跨黨派支持特朗普的喬治亞州州眾議員瓊斯（Vernon Jones）以及橄欖球明星沃克（Herschel Walker）。他們的演講旨替特朗普在種族問題上「辯護」，幫其甩掉「種族主義者」的標籤。

拜登8月20日在民主黨全國代表大會發表提名演講，觀看煙花表演（點擊放大觀看）：

再比如，就新冠肺炎疫情，可能除了第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）說了一些實話外，其他所有的發言者幾乎都繞開了新冠肺炎病毒的破壞力，對接近18萬人死亡及經濟衰退數據隻字不提。副總統彭斯（Mike Pence）反而稱讚特朗普是最難熬時期（暗指新冠肺炎疫情）一位「丘吉爾式的領導人」。

其他人甚至假裝這場疫情根本沒有發生，或者已經成為過去式。特朗普在8月27日接受提名時的演講中，再次堅持全國經濟和學校必須儘快開放，現場上千名出席者明顯沒有保持社交距離，絕大多數人未佩戴口罩。

從民主黨黨代會的攻勢和拜登的競選策略來看，內政和經濟或者特朗普執政的合理性，是民主黨關注的焦點之一。而特朗普作為總統則在外交上，尤其對中國，表達強硬來樹立自己的強硬形象和領導力。對於特朗普和共和黨的各種虛假指控，拜登應對策略只有一個：聚焦國內、關注當下，也就是將現在美國遭遇的一切困苦同執政者掛鈎。

對於特朗普打中國牌，拜登無需過多地強調自己對中國有多強硬，或和中國領導人多熟悉。拜登談中國越多，越容易被特朗普抓住把柄，畢竟特朗普掌握即時對華表現強硬的工具和資源。比如，在民主黨黨綱中，「一中」表述被刪除，就是為了規避特朗普方面的攻擊。當然，作為執政者，特朗普之前一系列示好中國的歷史，都有可能成為拜登反擊可用的證據。