美國大選臨近　南海風險激增

近日，美國在中國周邊的動作多得令人眼花繚亂：8月28日，兩架美國海軍P-8A反潛巡邏機途徑巴士海峽進入南海。8月27日，一架P-8A「海神」從駐日美軍基地起飛進入中方劃定的東海防空識別區。

8月27日，美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦闖入中國西沙領海。8月27日，北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」發佈平台，貼出了美國海軍兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America LHA-6）當天在台灣東部外海現蹤的衛星圖，並捕捉到美國陸軍「阿提米絲」（Artemis）偵察機在近來一周內三度出現在台海周邊。

美國在中國周邊行動的戰機頻率高、機型多，包括曾被解放軍擊落的一款戰機U-2高空偵察機，點擊大圖瀏覽：

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8月25日，美U-2高空偵察機闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。8月25日，美國陸軍一架「挑戰者650」偵察機進入南海，自8月以來，已經有近10架次「挑戰者650」偵察機出現在南海上空。8月26日，一架隸屬於美國空軍的RC-135S戰略偵察機途徑巴士海峽進入南海，隨後在南海上空朝西南方向飛行。

據美國太平洋艦隊發言人、海軍上校蓋伊（John Gay）稱，美國目前在印太地區有38艘軍艦，將繼續監視包括中國最近的軍事演習在內的活動。

這僅僅是美國近日來的一部分動作。美國的行動正在被解放軍密切跟蹤，譬如，美國國防部8月24日公開美軍一架P-8A巡邏機8月中旬飛越南海全過程的視頻，期間，解放軍用雙語喊話美軍。美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦27日闖入中國西沙領海也遭到解放軍的驅離。

美國軍艦、軍機現身中國周邊愈頻繁，這意味着兩國可能發生擦槍走火事件的風險愈高，尤其是美國有時違反國際慣例，比如美國U-2高空偵察機闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動，就極易發生衝突事件。

中國在渤海、黃海、東海和南海四大海域舉行演習震懾美國，戰機演練的一些數據被馬賽克，點擊大圖瀏覽：

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距離11月的大選只剩兩個月，美國現在處於大選的緊張時刻，外交議題本不是總統候選人的重點，與中國發生衝突更應該避免。同樣，中國也多次表示「要管控分歧」，「不隨美國起舞同時也不讓美國胡來」。但對於謀求連任的特朗普來說，他很可能為了選情孤注一擲，畢竟美國經濟真正復甦需要時間，特朗普急需要拿得出手的政績，拼經濟這個選項效果可能會非常有限。

因此，特朗普很可能會繼續發力中國議題，兩國之間軍事摩擦的機率會大增。如果台海或者南海發生即便是一場小規模的衝突，特朗普都有可能借機表現強硬，以此來拉攏選民。

中美關係已經跌入幾十年來的最低谷，中國外交層面多次喊話特朗普政府都沒有獲得響應。特朗普政府對華舉措愈發強硬，引發中美兩國人士擔憂，未來數月爆發衝突的可能不可低估。