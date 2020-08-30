兩黨質疑選舉不公　美國民主前路堪憂

「他們唯一可以從我們手上勝得這場選舉的可能，就是如果這是一場被操縱的選舉」、「（他們）已顯示出，如果撕毀我們的民主制度可以讓他們獲勝，他們將會這樣做」——這些都是美國民主、共和兩黨全國代表大會進行之間兩黨頭面人物所作的評論。前者出於特朗普，後者出於奧巴馬。對這11月3日大選公正性的質疑與擔憂，似乎已成為雙方唯一的共通點。

隨着選情日趨緊湊，民主、共和兩黨都將本年大選包裝成訴緒情感的正邪對決，任何政策綱領已屬次要。

一方面，民主黨雖然已通過長達92頁的大選政綱，在環保、勞工保障、醫療、平權、槍械管制等項目都有重大提案，可是鎂光燈下的民主黨人並沒有將政策放在鎂光燈之下。

另一方面，共和黨更是完全放棄假裝它尚有政策主張可言，重新使用了2016年的政綱，並向外界發出一份短短兩頁長、詳情欠奉的點列式文件說明政策目標。

在共和黨全國代表大會最後一晚，特朗普宣稱這次大選是美國史上最重要的一次。（美聯社）

經過黨代會之後，共和黨已顯然變成特朗普的個人崇拜組織，而民主黨則團結了所有反特朗普的政治勢力，包括民主黨的進步派、溫和派，甚至是共和黨的傳統保守派。

雙方都強調對方的邪惡：在小特朗普（Donald Trump Jr.）的口中，這次選舉是「教會、工作和學校」對抗「暴亂、搶劫和破壞」；在資深左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）的口中，「在最基礎的層面，這場選舉是要維護我們的民主制度」，直指特朗普是「對我們民主制度的威脅」；不管是民主黨候選人拜登，還是特朗普，他們都以光明代表自身、以黑暗映射對方。

驟眼看來，在愈發激烈的正邪對決之下，對民主制度這套理論上將「正」與「邪」一視同仁的遊戲規則作出質疑，似乎是自然不過的發展。可是兩黨質疑的立足點卻截然不同。

奧巴馬在早前的民主黨黨代會上發言多次警告美國民主正值存亡之秋。（美聯社）

對於特朗普而言，其質疑背後幾乎毫無論述，只集中在郵寄投票的單一問題上。雖然他連番指稱郵寄投票會造成選民欺詐，可是這與現實顯然不符：研究顯示郵寄投票本身不會造成選民欺詐；特朗普自己也使用郵寄投票；共和黨大多政客亦不敢過度質疑郵寄投票，擔心減低選民投票率；摩門教共和黨大本營猶他州（Utah）早已落實全民郵寄投票；而獲邀在共和黨黨代會發言的關鍵州份艾奧瓦州州長雷諾茲（Kim Reynolds）在疫情之下早同意向選民自動發出郵寄選票申請書。

說到底，跟2016年大選一般，特朗普質疑選舉被操縱，幾乎全是出於他個人不甘願賭服輸的考量。

對民主黨而言，其對選舉不公的質疑則有遠近因由。以近而言，實際上由特朗普委派、本年6月才剛上任的「空降」郵政局長德喬伊（Louis DeJoy），一登大位就縮減郵政服務，改組高層架構，引起民眾關注7月以來的郵政延誤問題，並猜測這是否特朗普故意阻止選民在疫情中以郵寄安全投票的陰謀。

疫情之下，短期內最有可能影響選情的似乎是9月29日的首場總統候選人辯論。（美聯社）

雖然德喬伊其後公開宣布停止郵政改革至選舉之後，上周一（8月24日）在眾議院監督和改革委員會上也重申他無意破壞選舉，可是在共和黨人至今仍不願接受由美國郵政署董事會建議、已獲民主黨通過的250億美元郵政撥款的背景下，民主黨人對於特朗普試圖藉郵政干預選舉的疑心，也確實可以理解。

從長遠角度而言，各地方選舉當局的選民名冊清理（Voter Purge）、嚴厲個人證件要求、票站關閉、「傑利蠑螈」（gerrymandering）的劃分選區方法等，都一直被民主黨人認為不合比例地使少數族裔投票困難，是共和黨人企圖壓抑民主黨票源而獲勝的手段。

根據1965年的《選舉法案》（Voting Rights Act），過去曾有嚴重選舉歧視歷史的地方政府在修改選舉規則之時，必須預先通知選民，並得到聯邦司法部同意改動不會引來歧視。然而，2013年美國最高法院卻認為選舉歧視歷史已不能切實現況，因此取締了對相關地方政府的要求。

自此，這些不再受司法部管制的地方當局都執行了比其他地區規模更大的選民名冊清理——根據紐約大學布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）的統計，自2013年以來，前者被除名選民的比例穩定地比後者高出3個百分點。其他諸如票站關閉的選舉改動，也被指傾向針對少數族裔地區。

特朗普的示持者騎着重型機車參加遊行。（美聯社）

雖然民主黨在其對選舉公平的質疑上有對自身有利的主張，可是相較於特朗普子虛烏有的指控，民主黨人的不滿卻明顯有事實憑據。

然而，在情緒化的正邪對立之中，事實本身已再不重要，重要的是兩黨選民「相信」什麼是事實。從今天的形勢來看，針對對方的陰謀論述已成為了兩黨政客和選民所分別相信的「事實」——例如在8月29日，美國國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）去信國會領袖，宣布他將不會親身出席有關「外國干預選舉」的聽證，而只作以書面通知國會相關資訊。這件事本身當然有其值得質疑之處，然而民主黨的參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）就馬上嚴辭指控特朗普「利用拉特克里夫對美國人民隱藏一個醜劣的事實：總統再次獲得克里姆林官的幫助」，不經推論，先見結論。

民主黨人尚且如此，連對自己不利的民調也容不下、反指「造假」的特朗普及其熱衷支持者則可想而知。

即使11月3日的選舉能順利舉行，即使雙方最終都含恨接受結果，這種可以無限上綱上線，甚至未經查證就質疑選舉公正的正邪對立心態一天未解，美國的民主未來依然堪憂。