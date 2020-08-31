日本首相爭奪戰拉開帷幕　安倍不會就此退場

日本首相安倍晉三8月28日宣布將辭去黨總裁及首相職務後，據共同社報導，自民黨正在對黨總裁選舉「9月8日發布公告、14日投票」的日程展開最終協調，正在探討擬17日召集臨時國會，選出新首相。

當地時間8月30日傍晚，日本自民黨政務調查會長岸田文雄與現任副首相麻生太郎在東京舉行會談。會後，岸田對記者表示，他已向麻生表明，將參選下一任自民黨總裁。日本內閣官房長官菅義偉8月30日也決定競選自民黨總裁。

目前首相的熱門人選除了岸田文雄、菅義偉還有防衛大臣河野太郎、前自民黨幹事長石破茂。河野太郎在安倍還未宣布辭職之前的2020年6月末和8月初，多次公開表達過要競選首相的意願。

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安倍宣布辭職後，各方將視線放在誰會是下一任首相上，這並無不妥，首相對於一國的意義非常重大。但也要看到首相更大意義上是某個政治派別或者政治勢力浮在台面上運作的人。安倍雖然不能繼續連任自民黨總裁，進而沒有機會再任首相，但以今天安倍的政治影響來說，他的離職不代表從政治舞台消失。

安倍的背後是日本自明治維新以來確立的一系列政治家族的傳承。日本的高層政治長期以來被安倍家族、麻生家族、小泉家族、福田家族、鳩山家族等有影響力的勢力把控。小泉純一郎曾出任首相，現如今其子小泉進次郎進入政壇。麻生太郎本人曾短暫出任首相，後長期出任日本副首相兼財相。

東京時間8月28日下午5點，日本首相安倍晉三在首相官邸召開記者會，正式宣布辭去首相一職。（多維新聞）

安倍的祖輩確立了安倍家族在山口縣的政治根基和商業根基。影響力沿襲到安倍一脈後，未來還要傳承給下一代。安倍膝下並無子女，但他的侄子們卻是需要盡力栽培的人。安倍希望康復後以議員身份繼續工作，這是保全所在選區政治影響力不丟的做法。身體欠安的安倍不會安於黯然下台的結局。

環顧安倍執政以來日本參眾兩院過去三次的選舉，自民黨一家獨大、政黨政治格局 一強多弱局面已經非常穩固。能夠在2015年無投票連任總裁，能夠在2017年主導黨內修改黨章為其2018年有資格再次連任黨總裁鋪路，體現了安倍超強的政治影響力。長期擔任首相的安倍已經組建起一支「安倍近衛軍」。

未來自民黨內任何人要角逐首相，都離不開安倍的支持。離開首相之位後，現年66歲的安倍不會遠離政治中心，很有可能繼續扮演幕後大佬的關鍵角色。