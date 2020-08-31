【專家有話說】關鍵時刻北京出招　TikTok並非新規目標

中國商務部、科技部8月28日調整發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》一事，被外媒解讀為，中國官方正式入局字節跳動旗下TikTok的美國出售業務。據悉，這是2008年以來，中國首次調整相關條目，但查閲商務部網站可以發現，目錄調整早在兩年前就已經開始公開徵詢意見。

商務部和科技部在這個特殊節點發布調整後的目錄，且正好修訂的計算機服務業中有五項分別為，語音合成技術、人工智能交互、語音測評技術、智能閲卷技術以及基於數據分析的個性化信息推送技術，不免引起外界聯想到此前備受關注的TikTok剝離美國業務一案。

《中國禁止出口限制出口技術目錄》相關條文。（商務部官網）

前中國駐紐約市、三藩市商務參贊、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員何偉文在接受《香港01》採訪時指出，任何國家都有技術出口管制條例，美國管制目錄更詳細、嚴格，這是主權範圍內的事。

中國上次修訂目錄是在2008年，何偉文認為過去十二年經歷了三個重要新變化：一是全球金融危機帶來國際競爭更趨激烈；二是第四次工業革命的正在興起，新技術不斷出現；三是近年出現單邊主義對國家安全的嚴重威脅——因此有必要及時調整目錄，以適應新形勢。這包含TikTok所含的AI算法，但不是僅僅這條，更不是僅僅為了應對TikTok被美國公司收購。

在回答目錄出台對於美國企業收購TikTok的影響時，何偉文分析稱，字節跳動已表示遵守中國政府這一條例，那麼TikTok在出售給美國公司時，其包含的管制目錄上的技術，中國政府很可能不批准出售。微軟、甲骨文或沃爾瑪也可能因此收購興趣減少，或暫時不買。也可能把它先買下來，再開發自己的技術。

字節跳動8月23日宣布了起訴特朗普政府的計劃。（字節跳動微信公眾號）

字節跳動目前已經就此事表態，將嚴格遵循中國政府的技術出口禁令。對於字節挑動來說，這也意味着，在洽談出售業務時，部分技術項目的買賣需要獲得相關許可證。《紐約時報》認為，中國政府出手，增加了局面的複雜性。「發佈技術出口限制，可能會嚇怕TikTok的潛在買家，如微軟、甲骨文和沃爾瑪，因為他們都在中國有廣泛的業務。」

截至文章刊佈，美國方面包括特朗普（Donald Trump）本人在內，並未回應此事，有分析人士擔心，鑑於特朗普對中國的強硬立場，白宮很有可能會發出更強硬的信號以示回應，如擴大對中國企業的打擊範圍或者加深打擊程度。

何偉文對此回應稱，「此舉或激怒白宮鷹派」的擔憂，至少是片面或者不公正的。「白宮鷹派對中國採取了多少毫無道理的打壓，我們靠單純退讓並不能避免。事實證明，他們就像毛澤東說的景陽崗上的老虎，刺激也罷，不刺激也罷，反正是要吃人的。中國只有針鋒相對。一反對，二不怕。」