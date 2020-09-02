【中印衝突】先發制人　印度以進為退

中印兩軍正在班公湖附近對峙，解放軍稱印軍在班公湖南岸、熱欽山口附近非法越線佔控，公然挑釁。印度軍方也承認印度先發制人。事實並不複雜：在談判的過程中，印軍突然採取行動佔領了一些地區。

印軍在班公湖地區乃至在中印邊境的實力遠不抵解放軍，中印兩國的國家綜合實力也早就拉開了差距。印軍單方面挑釁，底氣何在，所圖為何，成為各方心中的疑慮。

加勒萬河谷流血事件發生後，中印兩軍在6月6日、6月22日、6月30日、7月14日、8月2日先後進行五輪軍長級磋商；7月5日中印邊境問題特別代表舉行電話會議；8月8日兩軍舉行少將級別會談；6月24日、7月10日、7月24日、8月20日中印外交部先後四次舉行邊境事務磋商和協調。多次談判達成諸多脱離接觸共識。中印兩軍在加勒萬河谷等地已經實現了脱離接觸。

2020年8月底9月初，中印邊境局勢再度陷入緊張。（鼎盛軍事）

但是7月末以來談判陷入僵局，印度多次指責中方拒絕從班公湖、高格拉地區以及拉達克（Ladakh）東部的德普桑平原（Depsang Plains）撤軍。

尤其是解放軍在德普桑平原地區的瓶頸或Y型路口對印度形成封鎖之勢，該地區距離具有重要戰略意義的印度斗拉特別奧裏地（Daulat Beg Oldie）哨所約30公里，靠近北部的喀喇崑崙山口。

印度的訴求是將局勢恢復到今年4月之前的狀態，認為中方需要從以上三處地區撤離。印度媒體甚至搬出1960年中印雙方曾經的邊界談判紀錄，認為中方現在的控制區域超過了以往的訴求。

解放軍在班公湖的實際控制早在二十多年前就已經開始，甚至在班公湖已經鋪設了光纖連通了5G信號。印度的要求本質上不是將局勢恢復到4月之前那麼簡單，而是要求中方根據印度理解的實際控制線位置放棄一些已經實際控區的區域。

解放軍在班公湖活動，點大圖瀏覽：

要求解放軍放棄經營多年的地區談何容易，況且談判記錄不是邊界條約，邊界糾紛的複雜程度其實超過想象，絕非一時半刻就可以解決問題。印度軍隊先發制人佔領一部分區域，很有可能是為接下來的談判做鋪墊。

在過去相當長的時間內，印度在邊界實際控制方面落後於中國，以致於印度在近年經濟發展上來後才發現解放軍的實際控制已經今非昔比。過去不曾有效前進，現在反而要同步對等撤退。印度當然無法接受。

為了避免雙方同時撤退變成印度單方面撤退，印度只能冒險前進一步，不進就無法撤退。

加勒萬河谷發生流血衝突事件後，中印雙方進行了多輪談判，對話解決問題的整體思路是明朗的。此次班公湖衝突後，印度強調正在楚舒勒（Chushul）召開旅長級旗幟會議，不希望事態進一步惡化、和談平息局勢的意思很明確。無論是為了打破談判僵局，還是為了給國內一個交代體面結束對峙，印度都需要台階。