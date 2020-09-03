【中印衝突】兩國關係的新平衡在哪裏？

我們此前在【中印衝突】先發制人 印度以進為退一文中指出，為了避免「雙方同時撤退」變成「印度單方面撤退」，印度只能冒險前進一步，為的是能夠體面的退。因此，此次中印在班公湖的糾葛並不會如數月前一樣釀就激烈衝突，只是為了更迅速地推動談判。 然而，班公湖南岸衝突如是，中印邊界糾紛整體而言卻不會在短時間內終止，未來相當長一段時間裏，中印若能將邊境人員交涉維持在「鬥而不破」的程度，也即外交層面保持理性溝通、軍方高層繼續頻繁接觸、基層士兵至多推搡打罵，便已經是相當樂觀的前景。

中印關係面臨新局面

伴隨着中國崛起，中美矛盾愈發成為當今世界的主要矛盾。中印龍象之爭已是過去時，印度早就不是那個可以和中國平分秋色的印度。中印關係在全新的世界格局中該如何走是需要考量的。

過去八年是日本對中國崛起從不適應到適應的八年，現在中印關係則開啟了類似的進程。印度不得不終結對龍象之爭的幻想，面對中國實力遠超印度的現實。未來的中印關係如何走需要重新去定義。

中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）都在為兩國關係的長遠未來謀劃，圖為二人曾在中國武漢舉行會晤。（Reuters）

中印互為鄰國，但又不是一般性的鄰國關係，中印同為新興經濟體，但是中國的實力又非印度可比。印度不僅正在失去對華制衡的空間，就連印度在南亞的絕對存在優勢也正在被中國推進的「一帶一路」所稀釋。印度當然不願意坦然接受中國崛起，生存在中國的影響力半徑裏。

印度謀求新平衡

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）8月2日接受專訪時表示，印中關係對兩國乃至全世界都具有重要意義，雙方應準確理解彼此關切和利益。在保持邊境地區和平與安寧的情況下逐步實現雙邊關係正常化，是印度歷屆政府對華政策基礎。邊境地區狀況與雙邊關係不可分割。實現對華均衡並非易事，印方必須堅持自身立場，關鍵是讓中方更看重我們。

8月8日蘇傑生參加印度工業聯合會（CII）組織的一場會議時稱，長遠而言，兩國可以通過達到某種平衡來克服分歧。蘇傑生認為，兩國崛起的軌迹並行卻又不同，因此如何達成某種平衡，相互了解對方，便對兩國都極為重要，考慮到兩國的規模和影響，世界也「很大程度上依賴」印度和中國達到某種平衡。蘇傑生表示這不是一個容易回答的問題，這是印度外交政策考量的核心問題。

這周一（8月31日），蘇傑生在參加美印戰略夥伴論壇（US-India Strategic Partnership Forum）的年度領導人峰會時，再次表示中國在過去30年的崛起舉目共睹，印度在過去30年的崛起雖然不如中國的程度，但也一樣是改變全球格局的重要事件，「印中都是重要崛起大國，所以兩國臻至共識或平衡極為重要」。

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「讓中方更看重我們」、「達到某種平衡來克服分歧」，這背後是印度對印中關係的新思慮。新平衡背後是中國崛起之後中印關係的失衡，無論是加強同美日的合作還是頻頻挑戰中國，都是為了尋求新的平衡。這注定不會是短期內就可以實現的，中印邊界糾紛也不會通過近期的談判就可以得到平息。邊衝突邊談判盡力維持局勢不惡化就已經相當不容易。

如果註定無法平衡

關於亞洲國家的格局平衡，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）曾在其著作中說：「西法倫（Westphalian）模式的國際秩序如今在亞洲推行得最為得力，遠強於歐洲，中東更是無法與亞洲相比。」

他發現，今日的亞洲各國，民間大眾的民族主義情緒氾濫，政府基本按照十九世紀歐洲的國家理性方式進行外交，國家利益至上，並不排除武力的選項。更危險的是，還缺乏歐洲式的均勢。因為在歐洲，主要國家的利益即使不完全一致，也是相互兼容的。亞洲卻沒有這樣的利益一致性，各大國為自己選定的重點就是明證。

不過，基辛格也表達了謹慎的樂觀：「現在印度、日本和中國均由有戰略眼光的強勢政府領導，雖然競爭可能加劇，但找到大膽的解決辦法的可能性也大為增加。」在基辛格看來，在歐盟式的超國家共同體遠未露出曙光之前，亞洲各國只能暫時按照西法倫體系的原則維護脆弱的均勢。

中國近年來頻頻提及構建人類命運共同體，遠非歐盟式的超國家共同體所能概括。印度現在要的新平衡如果只是西法倫模式下的均勢，顯然是脆弱的。這種均勢很容易受區域內力量的變動所影響。

中國周邊國家難道都要走上拉美國來平衡中國的道路嗎？如果註定力量無法均衡，該如何構建國與國之間的關係？這是值得各國都深思的話題。

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